Final Fantasy Resonance – Ein Final Fantasy wie früher: Neuer Teil auf Nintendo Direct angekündigt

Während der Juni Nintendo Direct 2026 hat Square Enix überraschend ein neues Final Fantasy enthüllt. Der Titel heißt Final Fantasy Resonance und erscheint bereits am 22. Oktober 2026 für PlayStation, Xbox, PC sowie für Nintendo Switch 1 und 2.

Final Fantasy kehrt zu den Wurzeln zurück

Das Besondere: Resonance ist kein völlig neues Spiel, aber auch kein einfaches Remake. Es adaptiert die Geschichte der ersten Staffel des eingestellten Mobile Games Final Fantasy: Brave Exvius, ergänzt um eigene Inhalte. Die Optik ist der beliebte HD-2D Stil, also eine Mischung aus Retro Pixeln und modernen Lichteffekten. Das Kampfsystem setzt auf eine traditionelle Zugreihenfolge und nicht auf das bekannte ATB System älterer Teile. Es gibt eine Weltkarte, Chocobos und Luftschiffe und all die vertrauten Elemente der Serie. Der Soundtrack stammt aus Brave Exvius, ergänzt um 33 brandneue Stücke.

Entscheidend für die Kämpfe sind ausrüstbare sogenannte Visions. Das sind Charaktere, die man sammelt und wie ein Jobsystem an Gruppenmitglieder anheftet. Sie verleihen extra Fähigkeiten und steigen im Level auf, je öfter man sie nutzt. Der besondere Reiz: Gast Visions aus anderen Final Fantasy Spielen. Bisher bestätigt sind:

Der Krieger des Lichts (Final Fantasy I)

Terra (Final Fantasy VI)

Cloud (Final Fantasy VII)

Zidane (Final Fantasy IX)

Shantotto (Final Fantasy XI)

Y’shtola (Final Fantasy XIV)

Man folgt Rain, einem angesehenen Ritter im Königreich Grandshelt, dessen Vater der König ist. Gemeinsam mit seinen Freunden, dem treuen Lasswell, der talentierten Ingenieurin Lid (in den Fußstapfen von Cid) und der gedächtnislosen Beschwörerin Fina, begibt man sich auf eine klassische Abenteuerreise. Das Spiel wartet auch mit kleinen Rückblenden der Reihe auf. Der Titel erscheint am 22. Oktober 2026.

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Bild © 2026 Square Enix

Quelle: Nintendo/ Square Enix