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The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Das Switch 2-Remake ist echt und es kommt noch in diesem Jahr

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © Nintendo

Die Gerüchteküche brodelte, doch nun steht das Remake von Zelda: Ocarina of Time dampfend auf dem Tisch. In einem narrativen Trailer wurde das Remake für die Switch 2 angekündigt. Und die noch größere Überraschung: Wirklich lange müssen wir auf das Spiel nicht mehr warten.

 

Erneut muss Link als Held der Zeit in Ocarina of Time Zelda und Hyrule retten

Das Original erschien 1998 für das Nintendo 64 und setzte neue Maßstäbe für 3D-Rollenspiele. Besonders die Lock On-Funktion ist aus heutigen Spielen solcher Art nicht mehr wegzudenken. 2011 erschien dann das erste Remake als 3D-Version für den 3DS. Komplett überarbeitete Grafik, einige neue Inhalte und der erschwerte Master Mode stellten das Spiel in ganz neuem Licht da, und das alles auf einem kleinen Handheld.

Nun kommt Ocarina of Time wieder auf die großen Bildschirme und einen ersten Blick auf den neuen Look können wir im Teaser auch schon werfen. Der Großteil des Trailers zeigt nur ein Wandmosaik, während die Hintergrundgeschichte erzählt wird, doch dann sehen wir den schlafenden Link zu Beginn des Spiels. Zu sehen ist ein Mix aus realistischer Grafik, die trotzdem etwas plastisch wirkt. Natürlich müssen wir warten, bis wir mehr vom Gameplay sehen, um uns einen Gesamteindruck des Looks verschaffen können.

Lange dürfte es aber nicht dauern, bis wir neues Material zu Gesicht bekommen, denn das Remake soll noch in diesem Jahr erscheinen. Insofern ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir noch ein paar Trailer in naher Zukunft präsentiert bekommen.

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Quelle: Nintendo

Titelbild: 2026 © Nintendo

Tags: Zelda: Ocarina of Time
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Maarten Cherek
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