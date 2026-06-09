Kingdom Hearts IV – Es gibt ein neues Lebenszeichen zum JRPG in Form eines Trailers

Kingdom Hearts Fans müssen wirklich nach der Nadel im Strohhaufen suchen, wenn sie neue Infos zu Kingdom Hearts IV haben wollen. Die Nintendo Direct schaffte da Abhilfe, denn nach langer Zeit gab es mit einem neuen Trailer ein Lebenszeichen zum kommenden JRPG-Kracher.

Trotz neuem Trailer immer noch kein Releasetermin für Kingdom Hearts IV

Der Trailer zeigt die grafische Optik des Spiels, die Charaktere sahen noch nie so realistisch aus. Auch Protagonist Sora hat eine Überarbeitung im Design erhalten und flitzt nun in dunkler Kleidung über den Bildschirm.

Im Trailer sehen wir die berühmte Shibuya-Kreuzung in Tokyo, welche von gigantischen Schattenmonstern heimgesucht wird. Sora und Konsorten setzten diesen mit aller Macht entgegen und wir bekommen tatsächlich Einblicke in das rasante, actionlastige Gameplay zu sehen. Sora führt mit seinem Keyblade Kettenangriffe durch und grindet anschließend auf diesen Ketten durch die Lüfte. Es folgt ein Spezialangriff, bei dem ein magisches Tor geöffnet wird, aus welchem ein Schwarm an Ketten auf die Gegner zufliegt.

Im Anschluss sehen wir einen Kampf gegen eines der riesigen Monster, dessen Händen Sora ausweichen muss. Dies ist auch schon der Abschluss des Trailers, der uns ansonsten nicht viel mehr verrät. Es gibt keinen Releasetermin, lediglich die Info, dass das Spiel zur Veröffentlichung direkt für die Switch 2 erscheinen wird. Also heißt des für Kingdom Hearts-Fans weiterhin: Geduldig bleiben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2026 © Square Enix