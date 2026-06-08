Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 24.2026

So Leute, machen wir es schnell, denn diese Releasevorschau ist kurz und knapp. Das Sommerloch hat angefangen, Spiele zu verschlingen und wir sind mitten im Summer Games Fest-Modus, wo zwar viele Spiele angekündigt, aber nicht veröffentlicht werden. Also haben wir in dieser Woche lediglich zehn neue Titel für euch parat. Einer davon ist sogar „nur“ ein DLC. Insofern Achtung, aufpassen, nicht blinzeln, denn sonst könntet ihr eines dieser Spiele verpassen.

Die erste Sommerloch-Releasevorschau von mehreren

Atre: Dominance Wars (PC) – 8. Juni

Ein Echtzeit-Strategiespiel mit Elementen einer Göttersimulation.

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Solarpunk (PC, PS5, XSX, Switch) – 8. Juni

Ein Survivalspiel in einer Welt voller schwebender Inseln.

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Trials Survivors (PC) -8. Juni

Ein neuer Vertreter im Survivorslike-Genre.

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NBA THE RUN (PC, PS5, XSX) – 9. Juni

Mal wieder ein kleiner Ausflug abseits der üblichen jährlichen Sportspiele, mit Fokus auf Straßenbasketball mit vielen Tricks.

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Voidling Bound (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 9. Juni

Ein 3rd-Person Shooter, in dem ihr Kreaturen mutieren lasst und mit neuen Fähigkeiten ausstattet, damit sie dann in die Schlacht ziehen.

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Into The Depths (PC) – 10. Juni

Ein strategischer City Builder mit Roguelike- und Deckbuilder-Elementen, wo ihr eine Stadt im Untergrund aufbaut und düstere Höhlen erkundet.

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Witchspire (PC) – 10. Juni

Ein kooperatives Survivalspiel mit Fokus auf Magie, ihr fangt Kreaturen, erkundet die magische Welt und baut einen magischen Zufluchtsort auf.

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Galactic Civilizations IV: Federations & Empires (PC) – 11. Juni

Eine Erweiterung für das Weltraum-Strategiespiel, welches das Spielerlebnis verändert, je nachdem welche Regierungsform ihr wählt.

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Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 11. Juni

Ja, das ist das Monopoly, was ihr kennt, aber mit Figuren und Orten aus dem Star Wars-Franchise.

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Tome of the Damned (PC) – 12. Juni

Ein Topdown Roguelike über einen Untoten, der nach seinem Ableben nur noch stärker wird.

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Und zack, ehe man sich versieht, ist die Releasevorschau bereits an ihrem Ende angelangt. Warten wir mal ab, was so im Rahmen des Summer Game Festes angekündigt wird, ansonsten kann ich euch schon sagen, dass die Anzahl der Neuerscheinungen auch nächste Woche sehr spärlich ausfallen werden. Aber gemeinsam schaffen wir es auch durch dieses Sommerloch, da bin ich mir sicher.

Titelbild: 2026 © Envar Games | 2026 © Cyberwave