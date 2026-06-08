Persona 6 – Endlich mal nicht aufgewärmtes Futter für Persona-Fans

Nach etlichen Remakes und Remasters von alten Teilen gibt es nun endlich Persona 6. Atlus hat im Rahmen des Xbox Showcase einen Teaser zu ihrem neuen JRPG veröffentlicht. Allzu viele Infos kann man aus diesem aber noch nicht herausziehen.

Zombies in Persona 6

Persona 4 Revival erschien letztes Jahr, davor hatte der fünfte Teil einige überarbeitete Iterationen erhalten. Aber endlich gibt es einen komplett neuen Teil, an dem Atlus arbeitet. Der gezeigte Teaser geht etwas länger als eine Minute und zeigt eine ganze Menge…Gräber.

Ja, man darf jetzt vom Teaser Trailer nicht erwarten, irgendwelches Gameplay zu sehen, geschweige denn irgendetwas aus dem Spiel. Lediglich eine Kamerafahrt durch eine ganze Reihe an Grabsteinen bis hin zu einem großen Grabmal. Dort sehen wir dann den Schatten von, was wir einfach mal annehmen, einem Zombie. Gefolgt wird dies von einer Sequenz wild zusammengeschnittener Bilder, aus der Persona-Veteranen sicherlich bereits einiges an Theorien herauskristallisieren können. Wir bleiben allerdings ein wenig ratlos zurück und können euch immerhin sagen, dass Persona 6 für Xbox Series X, PC und Playstation 5 erscheinen wird.

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Quelle: Atlus

Titelbild: 2026 © Atlus