Fable – Im Februar ist es endlich soweit

Ein neuer Trailer zu Fable stellt uns nicht nur einen Character vor, der höchstwahrscheinlich die Hauptantagonistin sein wird, er verrät uns auch einen Releasetermin für das Fantasy-RPG. Bereits im Frühjahr 2027 geht es los und wir können die Reise in das Königreich Albion antreten, um ein wahrer Held zu werden.

Das F in Fable steht für Februar

Im Fokus des Trailers steht Isabel, die Heldin von Wraithmarsh. Sie hält uns einen Monolog, dass die anderen Helden in der Welt keine richtigen Helden sind und nur eine Person Albion vor dem Untergang bewahren kann: Sie selbst. Wenn ihr jetzt einen Anflug von Größenwahn wahrnehmt, dann seid ihr damit nicht alleine. Ganz sicher wissen wir es natürlich nicht, aber wir vermuten, dass sie hier als die Antagonistin des Spiels vorgestellt wird. Eine Heldin, die eigentlich edle Absichten hat, in ihrer Vorgehensweise aber sehr skrupellos ist und aufgehalten werden muss.

Der Trailer ist eigentlich, auch durch Isabels Stimme, sehr dramatisch und düster, wird jedoch immer wieder mit einigen Einblendungen aufgelockert, die eine witzige Situation einwerfen. Seien es betrunkene, kotzende Tavernenbesucher, eine unangemeldete Kremation oder eine Steintür, die mit Beleidigungen um sich wirft. Wir dürfen nicht vergessen: Fable ist eine Art Persiflage an das High Fantasy-Genre, welches sich immer wieder auf humoristische Weise über Klischees lustig macht.

Und doch kann es auch ernst werden, dies zeigt nicht nur Isabels Dialog. So hat auch Messer-Jack, der Antagonist aus dem allerersten Teil, einen kleinen Auftritt im Trailer. Welche Rolle wird er wohl spielen?

Die Antwort auf diese Frage erhalten wir am 23. Februar 2027, das ist nämlich der enthüllte Releasetermin. Dann erscheint das Spiel für PC, Playstation 5 und Xbox Series X.

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Quelle: Xbox

Titelbild: 2026 © Playground Games