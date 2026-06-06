Releasevorschau Spezial – ALLE Ankündigungen vom Summer Games Fest 2026

Geoff hat mal wieder gekocht und uns auf dem Summer Games Fest eine Menge neuer Spiele präsentiert, welche wir in einer Spezialausgabe der Releasevorschau abhandeln werden. Für die meisten Titel können wir selbstverständlich keine genauen Releasedaten oder Plattformen nennen, aber ihr bekommt hier eine Auflistung mit allen gezeigten Spielen in Form eines Trailers. Welcher gezeigte Titel war euer Highlight?
Die Releasevorschau zum Summer Games Fest 2026
- Resident Evil Veronica (PC, PS5, XSX) – 2027
Remake des Horror-Spinoffs aus dem Jahr 2000.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Mighty Cuphead Adventure (PC, PS5, XSX, Sega Master System) – Kein Releasezeitraum
Ein Sequel zu Cuphead befindet sich derzeit in Entwicklung, diesmal in Form eines 8-Bit-Titels, welches auch für Retro-Konsolen erscheinen wird.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Alien Isolation 2 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – Kein Releasezeitraum
Ihr werdet ein weiteres Mal vom Nekromorph verfolgt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- gen ATLAS (PS5, XSX) – Kein Releasezeitraum
Das neue Spiel von Fumito Ueda, dem Mastermind hinter Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian, vormals mit dem Arbeitstitel „Project Robot“.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Blood Message (PC, PS5, XSX) – Kein Releasezeitraum
Ein brutales Action Adventure im China von 848 über einen Vater und seinen Sohn.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Stranger Than Heaven (PC, PS5, XSX) – 15. Januar 2027
Neuer Trailer zum Yakuza-Spinoff mit niemand geringerem als Tupac.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Haex (PC) – 2027
Ein Open World Survival Shooter für bis zu vier Spieler*innen in einer mystischen Welt voller Monster und seltsamer Strukturen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Mortal Shell 2 (PC, PS5, XSX) – 2026
Neuer Trailer zum Soulslike, Open Beta ist auf Steam verfügbar.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Sand: Raiders of Sophie (PC) – 10. Juni 2026
Ihr bekriegt euch in einer Wüste auf gigantisch großen Maschinen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin (Keine Plattformen angekündigt) – Kein Releasezeitraum
Ein TMNT-Spiel mit düsterer Atmosphäre von Platinum Games.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Gundam: Rogue Orbit (PC, PS5, XSX) – 2027
Ein neues Gundam-Spiel für Liebhaber von Robo-Schlachten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- An Eggstremely Hard Game (PC) – 24. Juli 2027
Ein Rage Game mit knuffiger Optik, wo zwei Spieler*innen als Gänse ein Ei sicher transportieren müssen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Crossfire (PC, PS5, XSX) – Kein Releasezeitraum
Ein storylastiger Actiontitel von ehemaligen Naughty Dog-Mitarbeiter*innen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Control Resonant (PC, PS5, XSX) – 24. September 2026
Neuer Trailer zu Remedys neuem Mystery Thriller.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Guild Wars 3 (PC, PS5) – Beta im Herbst 2027
Das legendäre MMORPG ist zurück und startet im Herbst 2027 in die Beta.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Star Wars Galactic Racer (PC, PS5, XSX) – 6. Oktober 2026
Storytrailer zum neuen Podracing-Spiel.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- End of Abyss (PC, PS5, XSX) – 1. Oktober 2026
Atmosphärisches Topdown Horrorspiel über einen Abgrund voller Monster.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Last Harbor (PC) – Kein Releasezeitraum
Ein Zombieshooter in einer Hafenstadt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Virtua Fighter Crossroads (Keine Plattformankündigung) – 2027
Neuer Ableger für Kampfspielfans, aber mehr als Open World Brawler konzipiert.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Runescape: Dragonwilds (PC, PS5, XSX) – 15. September 2026
Neuer Trailer zur Rückkehr von Runescape.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Soulframe: Preludes (PC) – Pre-Alpha startet
Von den Warframe-Machern kommt nun ein Fantasy-Action RPG, welches in die Pre-Alpha startet.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Grounded 2: Into the Abyss (PC, PS5, XSX) – 11. August 2026
Nicht nur kommt das Gartenabenteuer nun auch auf die Playstation, ein DLC erscheint zeitgleich für alle Plattformen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Mafia: The Old Country – Man of Honor (PC, PS5, XSX) – 11. August
Story-Erweiterung für das sizilianische Abenteuer.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- 1666 Amsterdam (PC) – Kein Releasezeitraum
Ein düsterer Thriller über die Hexenjagd im Amsterdam von 1666, gemacht von Patrice Désilets, dem Erfinder von Assassin’s Creed.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Saw Genesis (PC) – Kein Releasezeitraum
Ein asymmetrischer 3 gegen 1 Horrortitel im Saw-Universum.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Lords of the Fallen 2 (PC, PS5, XSX) – 2026
Neuer Trailer zur Soulslike-Fortsetzung.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Star Wars Zero Company (PC, PS5, XSX) – 27. August 2026
Ein Xcom-esques Strategiespiel im Star Wars-Universum.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- The Blood of Dawnwalker (PC, PS5, XSX) – 3. September
Releasedate-Trailer zum kommenden Vampirrollenspiel.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Among Us Story: On Guard (PC) – Kein Releasezeitraum
Ein storylastiger Ableger von Among Us.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- 007: First Light Erweiterung (PC, PS5, XSX) – Kein Releasezeitraum
Storyerweiterung des Agentenabenteuers, welches sich um Bawma drehen wird.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Gothic Remake (PC, PS5, XSX) – 5. Juni 2026
Launchtrailer zum Gothic Remake, welches am Abend des Summer Game Fests veröffentlicht wurde.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Aion 2 (PC) – September 2026
Ein Releasetrailer zum MMORPG, welches in wenigen Monaten erscheinen soll.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Wuthering Waves x Cyberpunk Edgerunners (PC, PS5, XSX) – 8. Juni 2026
Trailer zum Crossover des Gacha Games und dem Anime zur IP von CD Project Red.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Monster Hunter Wilds: Ascendence (PC, PS5, XSX) – 2027
Massive Erweiterung für die Monsterjagd.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Swords of Legends (PC, PS5, XSX) – Kein Releasezeitraum
Ein chinesisches Soulslike, im Trailer wird ein Bosskampf gegen einen fliegenden Teppich gezeigt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Hot Wheels Infinite Rush (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 27. September 2026
Ein Open World Racer mit den Spielzeugautos.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Sonic Racing: Crossworlds und Sonic Pico Park (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – Coming Soon
Sonics Rennspielhit wird dieses Jahr um zwei Welten erweitert, zunächst mit einem Crossover mit Godzilla, danach folgt dann Neon Genesis Evangelion. Außerdem erscheint zum 35jährigen Sonic-Jubiläum auch noch ein Pico Park-Spinoff.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Attack on Titan 3 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 1. Juli 2026
Das Finale das titanischen Epos.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Clutch (PC, PS5, XSX) – Frühling 2027
Ein neues storylastiges Open World Rennspiel.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Chronicles: Medieval (PC) – Early Access 2026
Wilde, brutale Mittelalterschlachten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Sea of Remnents (PC, PS5, XSX) – Kein Releasezeitraum
Musikalischer Trailer zum Free to Play-Piratenspiel.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Hitman World of Assassination – Elusive Target Wiz Khalifa (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 5. Juni 2026
Das neue Ziel von Agent 47 ist der Rapper Wiz Khalifa.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Palworld 1.0 (PC, PS5, XSX) – 10. Juli
Es erscheint endlich die vollständige Version des Monsterspiels.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- The Wolf Among Us 2 (PC, PS5, XSX) – 2027
Das legendäre Adventure ist tatsächlich zurück und geht in die zweite Runde. Außerdem erscheint ein Remaster des ersten Teils.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Stellar Blade: Blood Rain (PC, PS5) – Kein Releasezeitraum
Die actionreiche Schnetzelei mit Jiggle Physics geht ebenfalls in die zweite Runde.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Street Fighter 6: Year Four (PC, PS4, PS5, XSX, Switch 2) – Ab jetzt
Das Kampfspiel geht ins vierte Jahr und enthüllt einige neue Kämpfer*innen, darunter auch Tifa aus Final Fantasy 7.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Final Fantasy VII: Revelation (PC, PS5, XSX, Switch 2) – Frühling 2027
Der Abschluss der epischen JRPG-Neuauflage.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Und das waren sie, alle Ankündigungen vom Summer Games Fest 2026 und somit auch das Ende dieser Spezialfolge der Releasevorschau. Am Montag erscheint wie gewohnt die reguläre Ausgabe mit den neuen Spielen der kommenden Woche und natürlich halten wir euch auch um die interessantesten Ankündigungen rund um die verschiedenen Summer Games Fest-Präsentationen auf dem Laufenden.
Titelbild: 2026 © Summer Games Fest 2026