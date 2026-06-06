Releasevorschau Spezial – ALLE Ankündigungen vom Summer Games Fest 2026

Geoff hat mal wieder gekocht und uns auf dem Summer Games Fest eine Menge neuer Spiele präsentiert, welche wir in einer Spezialausgabe der Releasevorschau abhandeln werden. Für die meisten Titel können wir selbstverständlich keine genauen Releasedaten oder Plattformen nennen, aber ihr bekommt hier eine Auflistung mit allen gezeigten Spielen in Form eines Trailers. Welcher gezeigte Titel war euer Highlight?

Die Releasevorschau zum Summer Games Fest 2026

Resident Evil Veronica (PC, PS5, XSX) – 2027

Remake des Horror-Spinoffs aus dem Jahr 2000.

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Mighty Cuphead Adventure (PC, PS5, XSX, Sega Master System) – Kein Releasezeitraum

Ein Sequel zu Cuphead befindet sich derzeit in Entwicklung, diesmal in Form eines 8-Bit-Titels, welches auch für Retro-Konsolen erscheinen wird.

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Alien Isolation 2 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – Kein Releasezeitraum

Ihr werdet ein weiteres Mal vom Nekromorph verfolgt.

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gen ATLAS (PS5, XSX) – Kein Releasezeitraum

Das neue Spiel von Fumito Ueda, dem Mastermind hinter Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian, vormals mit dem Arbeitstitel „Project Robot“.

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Blood Message (PC, PS5, XSX) – Kein Releasezeitraum

Ein brutales Action Adventure im China von 848 über einen Vater und seinen Sohn.

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Stranger Than Heaven (PC, PS5, XSX) – 15. Januar 2027

Neuer Trailer zum Yakuza-Spinoff mit niemand geringerem als Tupac.

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Haex (PC) – 2027

Ein Open World Survival Shooter für bis zu vier Spieler*innen in einer mystischen Welt voller Monster und seltsamer Strukturen.

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Mortal Shell 2 (PC, PS5, XSX) – 2026

Neuer Trailer zum Soulslike, Open Beta ist auf Steam verfügbar.

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Sand: Raiders of Sophie (PC) – 10. Juni 2026

Ihr bekriegt euch in einer Wüste auf gigantisch großen Maschinen.

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Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin (Keine Plattformen angekündigt) – Kein Releasezeitraum

Ein TMNT-Spiel mit düsterer Atmosphäre von Platinum Games.

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Gundam: Rogue Orbit (PC, PS5, XSX) – 2027

Ein neues Gundam-Spiel für Liebhaber von Robo-Schlachten.

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An Eggstremely Hard Game (PC) – 24. Juli 2027

Ein Rage Game mit knuffiger Optik, wo zwei Spieler*innen als Gänse ein Ei sicher transportieren müssen.

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Crossfire (PC, PS5, XSX) – Kein Releasezeitraum

Ein storylastiger Actiontitel von ehemaligen Naughty Dog-Mitarbeiter*innen.

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Control Resonant (PC, PS5, XSX) – 24. September 2026

Neuer Trailer zu Remedys neuem Mystery Thriller.

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Guild Wars 3 (PC, PS5) – Beta im Herbst 2027

Das legendäre MMORPG ist zurück und startet im Herbst 2027 in die Beta.

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Star Wars Galactic Racer (PC, PS5, XSX) – 6. Oktober 2026

Storytrailer zum neuen Podracing-Spiel.

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End of Abyss (PC, PS5, XSX) – 1. Oktober 2026

Atmosphärisches Topdown Horrorspiel über einen Abgrund voller Monster.

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Last Harbor (PC) – Kein Releasezeitraum

Ein Zombieshooter in einer Hafenstadt.

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Virtua Fighter Crossroads (Keine Plattformankündigung) – 2027

Neuer Ableger für Kampfspielfans, aber mehr als Open World Brawler konzipiert.

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Runescape: Dragonwilds (PC, PS5, XSX) – 15. September 2026

Neuer Trailer zur Rückkehr von Runescape.

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Soulframe: Preludes (PC) – Pre-Alpha startet

Von den Warframe-Machern kommt nun ein Fantasy-Action RPG, welches in die Pre-Alpha startet.

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Grounded 2: Into the Abyss (PC, PS5, XSX) – 11. August 2026

Nicht nur kommt das Gartenabenteuer nun auch auf die Playstation, ein DLC erscheint zeitgleich für alle Plattformen.

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Mafia: The Old Country – Man of Honor (PC, PS5, XSX) – 11. August

Story-Erweiterung für das sizilianische Abenteuer.

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1666 Amsterdam (PC) – Kein Releasezeitraum

Ein düsterer Thriller über die Hexenjagd im Amsterdam von 1666, gemacht von Patrice Désilets, dem Erfinder von Assassin’s Creed.

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Saw Genesis (PC) – Kein Releasezeitraum

Ein asymmetrischer 3 gegen 1 Horrortitel im Saw-Universum.

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Lords of the Fallen 2 (PC, PS5, XSX) – 2026

Neuer Trailer zur Soulslike-Fortsetzung.

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Star Wars Zero Company (PC, PS5, XSX) – 27. August 2026

Ein Xcom-esques Strategiespiel im Star Wars-Universum.

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The Blood of Dawnwalker (PC, PS5, XSX) – 3. September

Releasedate-Trailer zum kommenden Vampirrollenspiel.

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Among Us Story: On Guard (PC) – Kein Releasezeitraum

Ein storylastiger Ableger von Among Us.

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007: First Light Erweiterung (PC, PS5, XSX) – Kein Releasezeitraum

Storyerweiterung des Agentenabenteuers, welches sich um Bawma drehen wird.

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Gothic Remake (PC, PS5, XSX) – 5. Juni 2026

Launchtrailer zum Gothic Remake, welches am Abend des Summer Game Fests veröffentlicht wurde.

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Aion 2 (PC) – September 2026

Ein Releasetrailer zum MMORPG, welches in wenigen Monaten erscheinen soll.

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Wuthering Waves x Cyberpunk Edgerunners (PC, PS5, XSX) – 8. Juni 2026

Trailer zum Crossover des Gacha Games und dem Anime zur IP von CD Project Red.

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Monster Hunter Wilds: Ascendence (PC, PS5, XSX) – 2027

Massive Erweiterung für die Monsterjagd.

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Swords of Legends (PC, PS5, XSX) – Kein Releasezeitraum

Ein chinesisches Soulslike, im Trailer wird ein Bosskampf gegen einen fliegenden Teppich gezeigt.

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Hot Wheels Infinite Rush (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 27. September 2026

Ein Open World Racer mit den Spielzeugautos.

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Sonic Racing: Crossworlds und Sonic Pico Park (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – Coming Soon

Sonics Rennspielhit wird dieses Jahr um zwei Welten erweitert, zunächst mit einem Crossover mit Godzilla, danach folgt dann Neon Genesis Evangelion. Außerdem erscheint zum 35jährigen Sonic-Jubiläum auch noch ein Pico Park-Spinoff.

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Attack on Titan 3 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 1. Juli 2026

Das Finale das titanischen Epos.

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Clutch (PC, PS5, XSX) – Frühling 2027

Ein neues storylastiges Open World Rennspiel.

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Chronicles: Medieval (PC) – Early Access 2026

Wilde, brutale Mittelalterschlachten.

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Sea of Remnents (PC, PS5, XSX) – Kein Releasezeitraum

Musikalischer Trailer zum Free to Play-Piratenspiel.

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Hitman World of Assassination – Elusive Target Wiz Khalifa (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 5. Juni 2026

Das neue Ziel von Agent 47 ist der Rapper Wiz Khalifa.

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Palworld 1.0 (PC, PS5, XSX) – 10. Juli

Es erscheint endlich die vollständige Version des Monsterspiels.

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The Wolf Among Us 2 (PC, PS5, XSX) – 2027

Das legendäre Adventure ist tatsächlich zurück und geht in die zweite Runde. Außerdem erscheint ein Remaster des ersten Teils.

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Stellar Blade: Blood Rain (PC, PS5) – Kein Releasezeitraum

Die actionreiche Schnetzelei mit Jiggle Physics geht ebenfalls in die zweite Runde.

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Street Fighter 6: Year Four (PC, PS4, PS5, XSX, Switch 2) – Ab jetzt

Das Kampfspiel geht ins vierte Jahr und enthüllt einige neue Kämpfer*innen, darunter auch Tifa aus Final Fantasy 7.

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Final Fantasy VII: Revelation (PC, PS5, XSX, Switch 2) – Frühling 2027

Der Abschluss der epischen JRPG-Neuauflage.

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Und das waren sie, alle Ankündigungen vom Summer Games Fest 2026 und somit auch das Ende dieser Spezialfolge der Releasevorschau. Am Montag erscheint wie gewohnt die reguläre Ausgabe mit den neuen Spielen der kommenden Woche und natürlich halten wir euch auch um die interessantesten Ankündigungen rund um die verschiedenen Summer Games Fest-Präsentationen auf dem Laufenden.

Titelbild: 2026 © Summer Games Fest 2026