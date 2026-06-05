Bis zur Glotze – Unser Eindrücke zu 007 First Light, LEGO Batman und Directive 8020 | Folge 193

Vor dem Summer Game Fest müssen wir natürlich noch über die Spiele sprechen, die so kürzlich herausgekommen sind. Denn es gab einige Blockbuster! James Bond feiert sein Videospiel-Comeback und auch das neue Supermassive Games mit Directive 8020 ist da! Aber wie finden wir die aktuellen Titel?

James Bond ist zurück! Der Super-Agent ist am Anfang seiner Karriere und wir erleben quasi die Origin-Story des Helden. Dahinter steckt iO Interactive, die man bereits kennt. Denn sie haben die Hitman-Reihe auf die Beine gestellt und die sind ja durchaus auch für kompetente Spiele bekannt. Aber wie gut ist das neue Bond-Abenteuer? Besonders interessiert ist Tobi auch von Christian’s Meinung zu Directive 8020. Denn nach Until Dawn, The Quarry und den Dark Pictures Spielen ist dies das neueste Abenteuer, welches einiges verändert. Der Spielanteil ist deutlich höher, aber weiß man den auch interessant zu füllen?

Christian konnte auch die ersten Stunden in das neue LEGO Batman rein schauen. In den Trailern wirkte es sogar wie ein neues Arkham-Spiel. Aber ist es das auch? Zumindest in den ersten Spielstunden war der Eindruck durchaus positiv. Denn auch hier kann man durch die Welt gleiten, Mit dem Batmobil herum cruisen oder auch mit dem Enterhaken von Gebäude zu Gebäude schwingen. Daher wünschen wir euch ganz viel Spaß mit Folge 193 von Bis zur Glotze!