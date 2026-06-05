Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bis zur Glotze – Unser Eindrücke zu 007 First Light, LEGO Batman und Directive 8020 | Folge 193

von Christian Koitkaam
0 Comments
Vor dem Summer Game Fest müssen wir natürlich noch über die Spiele sprechen, die so kürzlich herausgekommen sind. Denn es gab einige Blockbuster! James Bond feiert sein Videospiel-Comeback und auch das neue Supermassive Games mit Directive 8020 ist da! Aber wie finden wir die aktuellen Titel?

 

 

007 ist zurück

James Bond ist zurück! Der Super-Agent ist am Anfang seiner Karriere und wir erleben quasi die Origin-Story des Helden. Dahinter steckt iO Interactive, die man bereits kennt. Denn sie haben die Hitman-Reihe auf die Beine gestellt und die sind ja durchaus auch für kompetente Spiele bekannt. Aber wie gut ist das neue Bond-Abenteuer? Besonders interessiert ist Tobi auch von Christian’s Meinung zu Directive 8020. Denn nach Until Dawn, The Quarry und den Dark Pictures Spielen ist dies das neueste Abenteuer, welches einiges verändert. Der Spielanteil ist deutlich höher, aber weiß man den auch interessant zu füllen?

Christian konnte auch die ersten Stunden in das neue LEGO Batman rein schauen. In den Trailern wirkte es sogar wie ein neues Arkham-Spiel. Aber ist es das auch? Zumindest in den ersten Spielstunden war der Eindruck durchaus positiv. Denn auch hier kann man durch die Welt gleiten, Mit dem Batmobil herum cruisen oder auch mit dem Enterhaken von Gebäude zu Gebäude schwingen. Daher wünschen wir euch ganz viel Spaß mit Folge 193 von Bis zur Glotze!

 

Moderation: Christian
Redaktion: Tobi

 

Abonniert uns einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: Podcast, Bis zur Glotze, Directive 8020, 007 First Light, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2024 © Sony Interactive Entertainment

Playstation 5 – Konsolenverkäufe brechen in UK massiv ein

0 likes
Bild: 2026 © ASUS

ASUS – Neue Monitore auf der COMPUTEX 2026 für Gaming & kreative Arbeit vorgestellt

0 likes
Bild: 2026 © MSI

MSI – Zum 40. Geburtstag wurden neue Sondereditionen auf der COMPUTEX vorgestellt

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Bis zur Glotze – Unser Eindrücke zu 007 First Light, LEGO Batman und Directive 8020 | Folge 193

    Playstation 5 – Konsolenverkäufe brechen in UK massiv ein

    ASUS – Neue Monitore auf der COMPUTEX 2026 für Gaming & kreative Arbeit vorgestellt

    MSI – Zum 40. Geburtstag wurden neue Sondereditionen auf der COMPUTEX vorgestellt

    Rayman Legends Retold – Der gliederlose Held ist wieder da

    God of War Laufey – Kratos verstorbene Frau verteilt im Jenseits Schellen

    Bis zur Glotze – Live Reaction auf die State of Play mit God of War, Wolverine und Co. | Folge 192

    Bis zur Glotze – Modern Warfare 4 überrascht uns & Bungie steht vor dem Kollaps | Folge 191

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 23.2026

    Summer Game Fest – Von Playstation bis Xbox: Alle Showcases inkl. Datum im Überblick