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Playstation 5 – Konsolenverkäufe brechen in UK massiv ein

von Christian Koitkaam
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Bild: 2024 © Sony Interactive Entertainment

Die Hardware-Charts aus UK für Mai 2026 sind da und für Sony dürften die ein Schlag in den Nacken sein! Die Playstation 5-Verkäufe sind massiv eingebrochen, stattdessen sind anderen Konsolen auf dem Vormarsch. Eine davon, wirkte in den letzten Finanzberichten schon beinahe komplett abgeschrieben.

 

Playstation 5 und Xbox Series lagen gleichauf

Die PS5-Verkäufe in UK sind um ca. 50% eingebrochen. Grund dafür könnte die jüngste Preiserhöhung sein, die auch in UK umgerechnet bei 100€ mehr liegt. Damit dürfte man bei Sony natürlich nicht zufrieden sein, aber die Preiserhöhung scheint den Kunden weniger zu schmecken. Stattdessen krönt sich die Nintendo Switch 2 für diesen Monat auf Platz 1. Kein Wunder, sie ist deutlich günstiger. Noch. Auch die Nintendo-Konsole soll im Preis erhöht werden, allerdings erst für September. Demzufolge könnte es gut sein, dass sich die Kundschaft jetzt noch schnell mit Konsolen eindeckt. Der Grund für die Preiserhöhungen ist die Speicherknappheit, ausgelöst durch den KI-Boom, wo das große Geld erwartet wird zu verdienen. Die Playstation-Sparte war über alle aktuellen Geräte hinweg von großen Preiserhöhungen betroffen. In den Hardware-Charts lag sie sogar nur 400 Konsolen vor der Xbox Series. Die Microsoft-Konsole gilt schon nahezu als abgeschrieben außerhalb der USA. Die Finanzberichte offenbaren ständig neue Talfahrten. Forza Horizon 6 allerdings kurbelte die Konsolenverkäufe wieder an! Somit lagen PS5 und Xbox Series überraschenderweise gleichauf, da Microsoft eine Verkaufssteigerung von 12% feiern durfte.

Playstation 5

Bild: 2024 © Sony Interactive Entertainment

 

Quelle: The Games Business

Bild: 2024 © Sony Interactive Entertainment

Tags: xbox, sony, playstation, hardware, PlayStation 5, Switch 2
Christian Koitka
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