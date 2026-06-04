MSI – Zum 40. Geburtstag wurden neue Sondereditionen auf der COMPUTEX vorgestellt

Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens stellt der Hersteller MSI auf der COMPUTEX 2026 zwei limitierte Sondereditionen seiner Notebook-Serien vor. Bei den Modellen handelt es sich um den Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic sowie den Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition.

Zum Geburtstag bringt MSI neue Sondereditionen

Der Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic stellt eine Sonderausführung des High-End-Gaming-Laptops dar. Das Design ist vom Sternbild des Drachen inspiriert, das als dauerhaft sichtbares Sternbild am Nordhimmel eine Parallele zur Markenpräsenz von MSI symbolisieren soll. Die Gehäuseoberfläche wird mittels Metallätzungen und einem Eloxierungsprozess bearbeitet, wodurch Texturen und Farben in das Material eingebracht werden. Auf der Tastaturseite ist um das Touchpad ein fünflagiger Druck des Sternbildes angeordnet, ergänzt durch einen Hinweis auf die 40th Anniversary Edition. Das Gerät wurde auf der COMPUTEX 2026 mit dem Best Choice Award in der Kategorie Gaming & Immersive Tech ausgezeichnet. Bei der Hardware-Ausstattung setzt MSI auf den Intel Core Ultra 9 Prozessor 290HX Plus und eine NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop-GPU. Vapor-Chamber-Kühlung und OverBoost-Technik erlauben eine kombinierte CPU-GPU-Versorgungsleistung von bis zu 270 Watt. Hinzu kommen ein UHD+ Mini-LED-Display mit 240 Hz sowie eine mechanische SteelSeries-Tastatur. Zum Lieferumfang gehört ein Collector’s Bundle mit Gaming-Maus, Mauspad und einer Sammlermünze.

Der Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition erweitert die MSI Artisan Collection. Die Sonderedition ist in zwei Ausführungen erhältlich, die auf den Gemälden „Die Sternennacht“ und „Sternennacht über der Rhone“ des niederländischen Malers Vincent van Gogh basieren. Angetrieben wird das Convertible von einem Intel Core Ultra X9 Prozessor 378H mit Intel Arc B390 Grafik. Das Gerät ist als portabler Produktivitätslaptop konzipiert und soll eine ganztägige Akkulaufzeit bieten. Im Lieferumfang enthalten sind eine Funkmaus, ein Mauspad, eine Schutzhülle sowie ein ID-Badge-Halter.

Die Verfügbarkeit variiert je nach Region. Für den deutschsprachigen Raum wird der Verkaufsstart des Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic voraussichtlich für Ende Juni 2026 erwartet. Die beiden Ausführungen des Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition sollen im Verlauf des Sommers folgen. Detaillierte Informationen zu Ausstattungsvarianten und Preisen werden vor Verkaufsbeginn bekannt gegeben.

Bild: 2026 © MSI