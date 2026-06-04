ASUS – Neue Monitore auf der COMPUTEX 2026 für Gaming & kreative Arbeit vorgestellt

ASUS und die Gaming-Marke Republic of Gamers haben auf der COMPUTEX 2026 in Taipeh eine Reihe neuer Displays für Gaming, kreative Arbeit und hybrides Arbeiten präsentiert. Das Portfolio umfasst OLED-Monitore mit Tandem- und RGB-Stripe-Pixel-Technologie, einen speziell für Esports entwickelten OLED-Monitor, QD-OLED-Displays der ProArt-Serie für kreative Profis, tragbare ZenScreen-Lösungen sowie Videokonferenz-Monitore für das Büro.

ROG Tandem RGB OLED und OLED-Care Pro

Die Modelle ROG Swift OLED PG32UCWM (32 Zoll) und PG27UCWM (27 Zoll) sind die ersten ROG-Monitore mit RGB-Stripe-Pixel-OLED-Technologie. Durch den Verzicht auf ein weißes Subpixel erreichen sie ein um 27 Prozent größeres Farbvolumen als bisherige WOLED-Panels. Der PG32UCWM löst mit 4K auf und erlaubt einen Dual-Mode zwischen 4K bei 240 Hertz und Full-HD bei 480 Hertz. Er unterstützt Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400 True Black und bietet DisplayPort 2.1 sowie USB-C mit 90 Watt Power Delivery. Beide Monitore sollen Anfang des dritten Quartals 2026 verfügbar sein. Für längere OLED-Haltbarkeit sorgt die weiterentwickelte OLED-Care-Pro-Technologie mit einstellbarem Neo-Proximity-Sensor. Zudem senken GaNFET-Netzteile die Wärmeentwicklung an der heißesten Stelle um rund 35 Prozent.Mit dem ROG Strix OLED XG259QWPG Ace zeigt das Unternehmen nach eigenen Angaben den weltweit ersten speziell für Esports entwickelten OLED-Monitor. Das 24,5 Zoll große TrueBlack-Tandem-WOLED-Panel arbeitet mit 540 Hertz Bildwiederholrate und 0,2 Millisekunden Reaktionszeit. Gegenüber früheren WOLED-Generationen soll die Spitzenhelligkeit um bis zu 15 Prozent, das Farbvolumen um 25 Prozent und die Lebensdauer um 60 Prozent höher liegen. Drei Esports-Farbmodi und ein Quick-OSD-Menü sollen Profis eine schnelle Anpassung vor dem Spiel ermöglichen.