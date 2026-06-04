ASUS – Neue Monitore auf der COMPUTEX 2026 für Gaming & kreative Arbeit vorgestellt

ASUS und die Gaming-Marke Republic of Gamers haben auf der COMPUTEX 2026 in Taipeh eine Reihe neuer Displays für Gaming, kreative Arbeit und hybrides Arbeiten präsentiert. Das Portfolio umfasst OLED-Monitore mit Tandem- und RGB-Stripe-Pixel-Technologie, einen speziell für Esports entwickelten OLED-Monitor, QD-OLED-Displays der ProArt-Serie für kreative Profis, tragbare ZenScreen-Lösungen sowie Videokonferenz-Monitore für das Büro.
ROG Tandem RGB OLED und OLED-Care Pro
Die Modelle ROG Swift OLED PG32UCWM (32 Zoll) und PG27UCWM (27 Zoll) sind die ersten ROG-Monitore mit RGB-Stripe-Pixel-OLED-Technologie. Durch den Verzicht auf ein weißes Subpixel erreichen sie ein um 27 Prozent größeres Farbvolumen als bisherige WOLED-Panels. Der PG32UCWM löst mit 4K auf und erlaubt einen Dual-Mode zwischen 4K bei 240 Hertz und Full-HD bei 480 Hertz. Er unterstützt Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400 True Black und bietet DisplayPort 2.1 sowie USB-C mit 90 Watt Power Delivery. Beide Monitore sollen Anfang des dritten Quartals 2026 verfügbar sein. Für längere OLED-Haltbarkeit sorgt die weiterentwickelte OLED-Care-Pro-Technologie mit einstellbarem Neo-Proximity-Sensor. Zudem senken GaNFET-Netzteile die Wärmeentwicklung an der heißesten Stelle um rund 35 Prozent.Mit dem ROG Strix OLED XG259QWPG Ace zeigt das Unternehmen nach eigenen Angaben den weltweit ersten speziell für Esports entwickelten OLED-Monitor. Das 24,5 Zoll große TrueBlack-Tandem-WOLED-Panel arbeitet mit 540 Hertz Bildwiederholrate und 0,2 Millisekunden Reaktionszeit. Gegenüber früheren WOLED-Generationen soll die Spitzenhelligkeit um bis zu 15 Prozent, das Farbvolumen um 25 Prozent und die Lebensdauer um 60 Prozent höher liegen. Drei Esports-Farbmodi und ein Quick-OSD-Menü sollen Profis eine schnelle Anpassung vor dem Spiel ermöglichen.
ProArt Displays für Kreativprofis
Für Content Creation und Postproduktion führt die ProArt-Reihe das 31,5 Zoll große 4K-QD-OLED-Modell PA32USD an. Es erreicht 240 Hertz Bildwiederholrate und bis zu 1000 Nits Spitzenhelligkeit. Das Panel deckt 99 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab, bietet echte 10-Bit-Farbtiefe und ist ab Werk auf Delta E <1 kalibriert. An Anschlüssen sind zweimal Thunderbolt 4, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 sowie zwei 12G-SDI-Eingänge vorhanden. Ergänzt wird das Angebot durch die QD-OLED-Modelle PA279CDV (26,5 Zoll) und PA329CDV (31,5 Zoll) mit werkseitigem Delta E <1,5 und Auto-KVM-Funktion.Im mobilen Bereich zeigt ASUS drei neue ZenScreen-Modelle: das 14-Zoll-OLED MQ14FCKV mit unter 500 Gramm, das Duo MB14FCD mit zwei 14-Zoll-IPS-Panels sowie das 13,3 Zoll große Farb-ePaper-Display MP13UC mit Touch. Für hybride Arbeitsumgebungen sind die Videokonferenz-Monitore BE34WCGNK (34 Zoll, WQHD, 120 Hz) und BE27ACGNK (27 Zoll, QHD, 120 Hz) konzipiert. Beide verfügen über eine integrierte 5-Megapixel-Webcam, physische Microsoft-Teams-Tasten, Windows-Hello-Unterstützung und 96-Watt-USB-C-Docking. Sie sind nach EPEAT 2.0 Gold und EPEAT Climate+ zertifiziert.
Bild: 2026 © ASUS