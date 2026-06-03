Rayman Legends Retold – Der gliederlose Held ist wieder da

Ja, richtig gelesen, in Form von Rayman Legends Retold gibt es nach 13 Jahren endlich wieder ein Lebenszeichen von Ubisofts Maskottchen. Wir hatten zeitweise sogar befürchtet, sie hätten vergessen, dass er existiert. Aber hier ist er, in neuer Optik, in einem Remake des 2D-Platformers von 2013. Moment mal, Remake? Ja, das „Retold“ im Spieletitel verrät es, hier wird mal wieder nur kalte Kost aufgewärmt. Doch vielleicht ist das ja das Fünkchen Hoffnung, das Rayman-Fans gebraucht haben.

Rayman Legends Retold verwandelt einen 2D-Platformer in einen 2,5D-Platformer

Sowohl Rayman Origins von 2011 als auch sein Nachfolger Legends von 2013 waren extrem spaßige 2D-Platformer, die vor allem durch ihre handgezeichnete Grafik begeistern konnen. Dieses Alleinstellungsmerkmal wird im Remake nun augenscheinlich abgeschwächt, denn der Neuauflage wird ein neuer 3D-Look verpasst. Der Charme der Figuren und Spielwelt bleibt zwar erhalten und ich würde lügen wenn ich nicht sagen würde, dass das Spiel optisch toll aussieht, aber ein gewisser Zauber geht mit dem Schritt weg von der 2D-Grafik doch verloren.

Am Gameplay wurde aber zum Glück nicht geschraubt, hier erwartet uns der bekannte chaotische Jump’n’Run-Spaß, den man auch im Koop mit Freund*innen erleben kann. Zudem ist auch noch die Extended Version von Rayman Origins im Paket enthalten. Rayman Legends Retold erscheint noch in diesem Jahr, genauer gesagt am 1. Oktober 2026 für PC, PS5, und Xbox Series X.

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Quelle: Ubisoft

Titelbild: 2026 © Ubisoft