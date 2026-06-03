God of War Laufey – Kratos verstorbene Frau verteilt im Jenseits Schellen

Der große Rausschmeißer der State of Play war God of War Laufey, welches man zunächst als Spinoff der God of War-Reihe ansehen könnte. Dies liegt vor allem daran, dass wir diesmal nicht als Kratos spielen, sondern in die Rolle seiner verstorbenen Frau und der Mutter von Atreus, Faye, schlüpfen. Laut Entwicklerstudio Santa Monica Studios handelt es sich bei diesem Titel aber um einen vollwertigen Teil der Hauptreihe und wir haben bereits 20 Minuten Gameplay zu Gesicht bekommen.

Wir mischen in God of War Laufey das Jenseits der Götter auf

In God of War 2018 beginnt die Geschichte mit der Einäscherung von Laufey, auch Faye genannt, zweite Ehefrau des Kratos und Mutter des Atreus. Im neusten Teil erwacht diese nun in einer ihr fremden Welt, welches sich als das Jenseits der Götter herausstellt, auch Allwann genannt. Hier trifft sie auch verschiedene Götter aus unterschiedlichen Mythologien, die um die Macht in dieser Welt ringen. Faye muss sich durch diese Widersacher kämpfen, um ihren Plan zu retten, der Kratos und Atreus beschützen sollte.

Die State of Play endete mit einer 20-minütigen Gameplay-Präsentation des Spiels. Da es sich um ein God of War-Spiel handelt, dürfte man bereits ahnen, was einem auch in diesem Teil erwarten könnte. Denn auch Faye kann brachial mit einer Waffe umgehen, wie sie beweist. So trifft sie auf ihren Reisen auf die sprechenden Bänder Rue, befestigt an einem Schwert sowie einem lebendigen Würfel namens Phranque. Diese beiden Gestalten werden auf ihrer Reise ihre Sidekicks sein und versprühen bereits eine Prise Humor.

Faye ist sowohl begabt im Schwertkampf als auch in der Magie. So sehen wir sie im Gameplay Rätsel mit ihren magischen Fähigkeiten lösen und das Schwert schwingen, während Phranque sie unterstützt. Wir werden also gewohnt actionreiche Kämpfe geboten bekommen.

God of War Laufey hat selbstverständlich noch keinen Releasetermin, das Team von Santa Monica Studios wird sich aber beizeiten erneut melden, wenn die Veröffentlichung näher rückt.

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Quelle: PlayStation

Titelbild: 2026 © Santa Monica Studios