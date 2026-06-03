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Bis zur Glotze – Live Reaction auf die State of Play mit God of War, Wolverine und Co. | Folge 192

von Christian Koitkaam
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Die Summer Game Fest-Woche wurde mit der State of Play von Sony eingeleitet und enthüllte das kommende Playstation-Line Up. Das liefert natürlich genügend Gesprächsstoff, wobei diese Folge ein bisschen anders ist, als sonst. Wir schauen nämlich live die State of Play, während wir den Podcast aufnehmen!

 

 

God of War ist zurück

Tobi und Maarten haben sich pünktlich zum Start der State of Play zusammengesetzt, um die Show live zu schauen. E3 ist ja nicht mehr, aber zumindest haben sich die Beiden das Feeling zurück geholt. Und zu sehen gab es ja einiges! Mehr gezeigt wurde unter anderem vom neuen Wolverine. Das neue Spiel der Spider-Man-Macher zeigt Gameplay, als auch cineastische Szenen und soll einen Eindruck vermitteln, was uns zu Release dann erwartet. Auch weitere bekannte Titel wurden ausgiebiger gezeigt. So etwa zu Onimusha oder auch Silent Hill. Besonders spannend sind ja natürlich auch immer die Neuankündigungen einer solchen Show.

Von denen gab es nämlich auch einige. Wir wollen jedoch nicht sooo viel vorweg nehmen, außer dass God of War zurück ist. Aber wie und was, das erfahrt ihr im Podcast. Natürlich gab es auch noch einige weitere Ankündigungen. Manche überraschend, andere waren durch Leaks mehr oder weniger bekannt. Aber wie die Beiden die State of Play fanden und was bei ihnen gut und weniger gut ankam, das erfahrt ihr in Folge 192 von Bis zur Glotze!

 

Moderation: Tobi
Redaktion: Maarten

 

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Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: sony, playstation, god of war, Podcast, State of Play, Bis zur Glotze, Marvel's Wolverine, Wolverine
Christian Koitka
Christian Koitka
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