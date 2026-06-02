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Bis zur Glotze – Modern Warfare 4 überrascht uns & Bungie steht vor dem Kollaps | Folge 191

von Christian Koitkaam
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Noch einmal zusammensetzen vor dem Summer Game Fest, denn es gibt massig News zu besprechen! In Folge 191 haben wir eine pickepacke volle Folge über die Ankündigung von Call of Duty: Modern Warfare 4, der neuen Witcher-Erweiterung und einem möglichen Kahlschlag bei Bungie.

 

 

Modern Warfare 4 und Bungie-Flop

Wir sprechen mal wieder über aktuelle Themen bei Bis zur Glotze. In Folge 191 geht es um eine Ankündigung, die in der Luft lag: Call of Duty: Modern Warfare 4. Das war ein offenes Geheimnis, doch der Trailer und die dazugehörigen Infos, haben uns, man schreibe mit, sogar positiv überrascht. Es thematisiert mal einen unverbrauchteren Konflikt, soll sich tatsächlich ernst nehmen, und möchte Back to the Roots. Hohle Phrasen oder steckt da etwas hinter? Wir analysieren alle Infos und verraten euch, wie das nächste Call of Duty werden könnte. Gefreut haben wir uns auch über die Ankündigung einer neuen Witcher-Erweiterung! Es soll nicht nur was Kleines werden, sondern uns erwartet ein richtiges Addon zu Teil 3, der die Wartezeit auf den vierten Ableger überbrücken könnte. Und als dritte Ankündigung wurde Planet Zoo 2 vom Stapel gelassen. Aber was gibt es da neues?

So schön die News auch sind, doch am Himmel von Bungie verdunkeln sich die Wolken. Ein Bloomberg-Report spricht von einer anrollenden Entlassungswelle. Wir sprechen über die Hintergründe, aber auch über die Zukunft des Studios, die seit dem Aufkauf von Sony ja nicht ihre beste Zeit erlebt hat.

 

Moderation: Christian
Redaktion: Tobi

 

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Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: call of duty, The Witcher 3, Bungie, Podcast, marathon, Bis zur Glotze, Call of Duty: Modern Warfare 4, Planet Zoo 2
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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