Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 23.2026

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2026 © Alkimia Interactive/THQ Nordic | 2026 © Nacon

Hallo, ich bin Maarten und mache jede Woche die Releasevorschau. Stammleser*innen wissen mittlerweile, welche Spiele mir besonders wichtig sind und da steht Gothic an allererster Stelle. In diesem Sinne gibt es in dieser Woche nur einen nennenswerten Release für mich. Doch während ich mich im Gothic Remake verlieren werde, könnt ihr ja die anderen Spiele zocken, die so zum Beginn des Juni erscheinen. Oder ihr begleitet mich in die Kolonie, da hätte ich tatsächlich nichts dagegen.

 

Die Juni-Releasevorschau mit dem Gothic Remake

  • Arcane Merchant (PC) – 1. Juni

Ihr führt einen Artefakthandel in einer Fantasywelt und versucht, diverse Abenteurer mit euren Waren zufrieden zu stellen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Tattoo Removal Simulator (PC) – 1. Juni

Ein bisschen wie der Powerwash Simulator, aber mit Tattoos.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Fatekeeper (PC) – 2. Juni

Ein düsteres First Person Fantasy RPG.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • OddFauna : Secret of the Terrabeast (PC) – 2. Juni

Eine gemütliche kleine Aufbausimulation auf dem Rücken einer Schildkröte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Remorses (PC) – 2. Juni

Ein Horrorspiel, wo selbst das Atmen der Luft tödlich ist und ihr gut lüften müsst, um zu überleben. Kein Scherz.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Unlucky Mummy (PC) – 2. Juni

Ein Clickerspiel, wo ihr versucht, einen antiken Sarkophag zu öffnen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Blood West: Scavengers (PC, PS5, XSX) – 3. Juni

Per DLC wird ein Roguelike-Modus in diesen Western Shooter implementiert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Gombo (PC) – 3. Juni

Ein Crafting-Survivalspiel in einer bunten Cartoonwelt mit ganz eigenen Regeln, welche ihr entweder alleine oder im Koop durchstreifen könnt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • CALX (PC, PS4, XSX, Switch) – 4. Juni

Ein sehr stilistisches Action Adventure mit Platforming, Puzzles und Kämpfen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • House Flipper Remastered Collection (PC, PS5, XSX) – 4. Juni

Es wird wieder Zeit, Häuser zu renovieren, und zwar in einer überarbeiteten Version des Originals samt allen DLCs.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Pro Cycling Manager 26 (PC) – 4. Juni

Die Tour de France steht mal wieder an und passend zum Radturnier erscheinen ja bekanntlich jedes Jahr zwei Spiele. Zum einen natürlich der Manager, wo ihr die Rennställe verwaltet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  1. Tour de France 2026 (PC, PS5, XSX) – 4. Juni

Und dann natürlich das Rennspiel, wo ihr als Fahrer um das gelbe Trikot kämpft.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • River City Saga: Journey to the West (PC, PS5, Switch) – 4. Juni

Ein pixeliges Retro-Roguelike, welches die legendäre Geschichte aus der chinesischen Mythologie nacherzählt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Swan Song (PC) – 4. Juni

Ein gemütliches Puzzlespiel mit Fokus auf dem Überbegriff Musik.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • The 7th Guest Remake (PC, PS5, XSX, Switch) – 4. Juni

Remake eines Point’n’Click-Klassikers von 1993.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Follow Us (PC) – 5. Juni

Ein asymmetrisches Horror-Koopspiel, wo eine Spieler*in aus gefährlichen Orten entkommen muss, während Spieler*in 2 aus einem Van Hinweise geben kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Gothic Remake (PC, PS5, XSX) – 5. Juni

Remake des deutschen Rollenspielklassikers von Piranha Bytes mit einer rauen, gefährlichen Spielwelt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

Tja, damit haben wir also die Releasevorschau erledigt. Im Vergleich zu den vorigen Wochen sind es jetzt etwas weniger Spiele, aber wichtig ist diese Woche doch ohnehin nur eines von ihnen, oder? Naja, ich bin dann mal Gothic spielen und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Ausgabe wieder.

 

Titelbild: 2026 © Alkimia Interactive/THQ Nordic | 2026 © Nacon

Tags: Releasevorschau
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2026 © Summer Game Fest

Summer Game Fest – Von Playstation bis Xbox: Alle Showcases inkl. Datum im Überblick

0 likes
Bild © 2026 Playground Games, Xbox Game Studios

Test: Forza Horizon 6

0 likes
Bild: 2026 © IOI Interactive | 2026 © Yacht Club Games

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 22.2026

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 23.2026

    Summer Game Fest – Von Playstation bis Xbox: Alle Showcases inkl. Datum im Überblick

    Test: Forza Horizon 6

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 22.2026

    Test: SoulQuest

    Ubisoft – „Dieses Jahr ist der Tiefpunkt“: Neuer Finanzbericht offenbart Rekordverlust

    Ubisoft – Setzt zunehmen auf KI-Kreativität: Capcom dagegen will menschliche Kreativität fördern

    Der Herr der Ringe – Neues RPG von den Kingdom Come: Deliverance-Machern angekündigt

    Darksiders Warmastered Edition – Das Upgrade von PS4 kostet Geld, Xbox One-User zahlen nichts

    Playstation – Erneute Hackerwelle mit erschreckend einfacher Methode