Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 23.2026

Hallo, ich bin Maarten und mache jede Woche die Releasevorschau. Stammleser*innen wissen mittlerweile, welche Spiele mir besonders wichtig sind und da steht Gothic an allererster Stelle. In diesem Sinne gibt es in dieser Woche nur einen nennenswerten Release für mich. Doch während ich mich im Gothic Remake verlieren werde, könnt ihr ja die anderen Spiele zocken, die so zum Beginn des Juni erscheinen. Oder ihr begleitet mich in die Kolonie, da hätte ich tatsächlich nichts dagegen.
Die Juni-Releasevorschau mit dem Gothic Remake
- Arcane Merchant (PC) – 1. Juni
Ihr führt einen Artefakthandel in einer Fantasywelt und versucht, diverse Abenteurer mit euren Waren zufrieden zu stellen.
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- Tattoo Removal Simulator (PC) – 1. Juni
Ein bisschen wie der Powerwash Simulator, aber mit Tattoos.
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- Fatekeeper (PC) – 2. Juni
Ein düsteres First Person Fantasy RPG.
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- OddFauna : Secret of the Terrabeast (PC) – 2. Juni
Eine gemütliche kleine Aufbausimulation auf dem Rücken einer Schildkröte.
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- Remorses (PC) – 2. Juni
Ein Horrorspiel, wo selbst das Atmen der Luft tödlich ist und ihr gut lüften müsst, um zu überleben. Kein Scherz.
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- Unlucky Mummy (PC) – 2. Juni
Ein Clickerspiel, wo ihr versucht, einen antiken Sarkophag zu öffnen.
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- Blood West: Scavengers (PC, PS5, XSX) – 3. Juni
Per DLC wird ein Roguelike-Modus in diesen Western Shooter implementiert.
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- Gombo (PC) – 3. Juni
Ein Crafting-Survivalspiel in einer bunten Cartoonwelt mit ganz eigenen Regeln, welche ihr entweder alleine oder im Koop durchstreifen könnt.
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- CALX (PC, PS4, XSX, Switch) – 4. Juni
Ein sehr stilistisches Action Adventure mit Platforming, Puzzles und Kämpfen.
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- House Flipper Remastered Collection (PC, PS5, XSX) – 4. Juni
Es wird wieder Zeit, Häuser zu renovieren, und zwar in einer überarbeiteten Version des Originals samt allen DLCs.
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- Pro Cycling Manager 26 (PC) – 4. Juni
Die Tour de France steht mal wieder an und passend zum Radturnier erscheinen ja bekanntlich jedes Jahr zwei Spiele. Zum einen natürlich der Manager, wo ihr die Rennställe verwaltet.
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- Tour de France 2026 (PC, PS5, XSX) – 4. Juni
Und dann natürlich das Rennspiel, wo ihr als Fahrer um das gelbe Trikot kämpft.
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- River City Saga: Journey to the West (PC, PS5, Switch) – 4. Juni
Ein pixeliges Retro-Roguelike, welches die legendäre Geschichte aus der chinesischen Mythologie nacherzählt.
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- Swan Song (PC) – 4. Juni
Ein gemütliches Puzzlespiel mit Fokus auf dem Überbegriff Musik.
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- The 7th Guest Remake (PC, PS5, XSX, Switch) – 4. Juni
Remake eines Point’n’Click-Klassikers von 1993.
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- Follow Us (PC) – 5. Juni
Ein asymmetrisches Horror-Koopspiel, wo eine Spieler*in aus gefährlichen Orten entkommen muss, während Spieler*in 2 aus einem Van Hinweise geben kann.
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- Gothic Remake (PC, PS5, XSX) – 5. Juni
Remake des deutschen Rollenspielklassikers von Piranha Bytes mit einer rauen, gefährlichen Spielwelt.
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Tja, damit haben wir also die Releasevorschau erledigt. Im Vergleich zu den vorigen Wochen sind es jetzt etwas weniger Spiele, aber wichtig ist diese Woche doch ohnehin nur eines von ihnen, oder? Naja, ich bin dann mal Gothic spielen und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Ausgabe wieder.
Titelbild: 2026 © Alkimia Interactive/THQ Nordic | 2026 © Nacon