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Summer Game Fest – Von Playstation bis Xbox: Alle Showcases inkl. Datum im Überblick

von Christian Koitkaam
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Bild: 2026 © Summer Game Fest

Nicht nur die Temperaturen steigen, sondern auch die Vorfreude auf den Gaming-Sommer wächst mal wieder. Denn der Juni ist erwartungsgemäß die Zeit, in der wir mit zahlreichen Shows verwöhnt werden, auf denen dann zahlreiche neue Spiele angekündigt werden. Damit man da aber den Überblick behält, haben wir euch eine kleine Übersicht gebastelt.

 

Alle Showcases mit Datum & Uhrzeit

Das Summer Game Fest ist zurück! Die eigentlich als indirekte Nachfolge zur E3 erdachten Show geht in die nächste Runde. Geoff Keighley präsentiert einmal mehr die kommenden Highlights in der Gaming-Welt. Das bedeutet aber auch, dass wieder eine ganze Menge weiterer Shows stattfinden. Es wird die ganze Bandbreite geboten. Von kleinen, gemütlichen Indie Games auf der Wholesome Direct, bis hin zu den großen Blockbustern bei Playstation und Xbox. Welche Showcases dieses Jahr stattfinden und wie die Termine dazu sind, das findet ihr in der folgenden Übersicht. Diese listet die bisher angekündigten Showcases auf und kann sich aufgrund weiterer Ankündigungen natürlich noch verändern:

Name Datum Uhrzeit Inhalt
Black Voices in Gaming 02. Juni 2026 21 Uhr Spiele, die aus der POC-Community stammen
Playstation – State of Play 02. Juni 2026 23 Uhr Kommende Playstation-Titel, u.a. Wolverine
Latin American Games Showcase 04. Juni 2026 23 Uhr Spiele, die in Südamerika entwickelt werden
Women Led Games Showcase 05. Juni 2026 01:00 Uhr Spiele, die von Frauen entwickelt werden
Summer Game Fest 05. Juni 2026 23 Uhr Die umfangreichste Show, mit kleinen & großen Titeln für sämtliche Plattformen
Day of the Devs 06. Juni 2026 im Anschluss an das Summer Game Fest ( ca. 01:00 Uhr) Zeigt vor allem kleinere Titel und gibt Hinblicke in die Entstehungsprozesse
Southeast Asian Games Showcase 06. Juni 2026 17 Uhr Spiele aus Südost-Asien
Wholesome Direct 06. Juni 2026 18 Uhr Fokussiert sich insbesondere auf Cozy-Games
Story Rich Showcase 06. Juni 2026 19 Uhr Narrativ geprägte Spiele
Green Games Showcase 06. Juni 2026 20 Uhr Spiele, die Impact auf die Umwelt thematisieren
Gayming Pride Parade 06. Juni 2026 21 Uhr Konzentriert sich auf Spiele von und für die LGBTQ+-Community
Future Games Show Summer Showcase 06. Juni 2026 21 Uhr Das Showformat von GamesRadar. Zeigt insbesondere Indie bis AA-Spiele
Frosty Games Showcase 07. Juni 2026 0 Uhr Spiele aus Australien und Neuseeland
Xbox Games Showcase 07. Juni 2026 19 Uhr Kommende Xbox-Titel
Gears of War: E-Day Direct 07. Juni 2026 im Anschluss an den Xbox Game Showcase ( ca. 20:30 Uhr) Dreht sich ausschließlich um die Vorstellung des kommenden Gears of War
PC Gaming Show 07. Juni 2026 21 Uhr Fokus auf PC-Spiele, von Indie bis AA
Deutsche Indie Showcase 07. Juni 2026 23 Uhr Indie-Games aus Deutschland
India Games Showcase 07. Juni 2026 19 Uhr Neue Spiele aus Indie
Sony Playstation

Bild: 2026 © Sony Interactive Entertainment

 

Bild: 2026 © Sony Interactive Entertainment & Summer Game Fest

Tags: PC Gaming Show, State of Play, Future Games Show, Summer Game Fest, Showcase, Xbox Game Showcase, Wholesome Direct
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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