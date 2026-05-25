Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 22.2026

Wir schließen mit dieser Releasevorschau den Mai komplett ab. Die letzte Woche des Monats hat noch mal ein paar tolle Spiele für euch bereit, auch ein Titel auf den ich besonders gespannt warte, ist dabei. Ihr könnt ja mal raten, welches Spiel es mir aus dieser Liste angetan habt und mir dann verraten, was ihr so in den Juni hineinzocken werdet. Los geht’s.

Der komplette Rest-Mai in der Releasevorschau

FEED THE QUEEN (PC) – 25. Mai

Ein Strategiespiel über Insekten, die alles für ihre Königin erledigen.

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Paralives (PC) – 25. Mai

Eine Lebenssimulation, also quasi ein Indie-Sims.

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Serpent’s Gaze (PC) – 25. Mai

Ein kooperativer Soulslike/Roguelike-Mix für bis zu vier Spieler*innen.

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Slot or Not (PC) – 25. Mai

Ein rundenbasiertes Strategiespiel, wo eure Aktionen von einer Slotmachine bestimmt werden.

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LumenTale: Memories of Trey (PC, Switch) – 26. Mai

Ein klassisches Monstersammel-RPG.

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Stonemachia (PC) – 26. Mai

Ein Soulslike über einen kleinen Schach-Bauern, der es mit übermächtigen anderen Figuren aufnimmt.

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The Henchmen (PC) – 26. Mai

Ein Topdown Actiontitel, der klar vom allerersten GTA inspiriert wurde.

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The Relic: The First Guardian (PC, PS5, XSX) – 26. Mai

Ein sehr düsteres Fantasy-Action RPG mit rasanten, brachialen Kämpfen.

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Town to City (PC) – 26. Mai

In diesem Citybuilder mit Voxel-Optik baut und verwaltet ihr ein beschauliches, mediterranes Städchen.

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Yerba Buena (PC, PS5, XSX) – 26. Mai

Ein Action Adventure vermischt mit Puzzle-Shooter, wo ihr mit der Physik von Objekten spielt.

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007 First Light (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 27. Mai

Die Anfänge des britischen Geheimagenten in einem Actiontitel der Hitman-Macher.

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Echo Generation 2 (PC, XSX) – 27. Mai

Ein Sci-Fi Deckbuilding-RPG über eure Flucht aus einer fremden Dimension.

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Blueberry (PC, PS5, XSX, Switch) – 28. Mai

Ein Puzzle-Platformer über eine Frau, die ihr Leben von der Kindheit bis zum Alter Revue passieren lässt.

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Bounty Brawl: Most Wanted (PC) – 28. Mai

Ein kooperatives Roguelite über eine Gruppe bunter Kopfgeldjäger.

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Crashout Crew (PC, XSX) – 28. Mai

Ein chaotisches Koop-Partyspiel über die wilden Abläufe in einem Warenhaus.

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Heavy Metal Death Can (PC) – 28. Mai

Ein Oldschool Survival-Horrorspiel über eine zombifizierte Crew eines U-Bootes.

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Heroes of Magic and Steel (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 28. Mai

Ein strategischer Deckbuilder, wo eure Konflikte auf einem Hexagon-Raster stattfinden.

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Moonsigil Atlas (PC) – 28. Mai

Ein Deckbuilder, in dem ihr die Karten, die ihr ausspielen möchtet, zusammenpuzzlen müsst.

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Necrophosis: Full Consciousness (PC, PS5, XSX) – 28. Mai

Ein First Person Horror Adventure in einer grotesken und doch atemberaubenden Welt.

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Nickelodeon Extreme Tennis: Next! (PC, PS5, XSX, Switch) – 28. Mai

Spongebob, Aang und weitere Nickelodeon-Legenden schwingen hier die Tennisschläger.

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One Move Away (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 28. Mai

Ein gemütliches Puzzlespiel über das Packen von Wägen und Müllcontainern bei einem Umzug.

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Ritualis: Summoner Simulator (PC) – 28. Mai

In dieser Sim seid ihr ein Beschwörer, der den Dorfbewohner*innen mit ihren Problemen hilft.

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Scale the Depths (PC) – 28. Mai

Ein gemütliches Angelspiel, wo ihr den Angelhaken selbst steuert.

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The Big Hollow: 1982 (PC) – 28. Mai

Ein Murder Mystery-Adventure, in welchem ihr einem Serienkiller in den 80ern auf der Spur seid.

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Alien Market Simulator (PC) – 29. Mai

Ihr führt ein Alien-Geschäft auf einer viel besuchten Weltraumstation.

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Frontier Legends (PC) – 29. Mai

Ein Survival-MMO im Wilden Westen.

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Into the Slimy Mines (PC, PS5, XSX, Switch) – 29. Mai

In diesem Mix aus Deckbuilder, Roguelite und Tower Defense-Spiel müsst ihr eure Mine beschützen und eure Crew retten, um vom Mond zu entkommen.

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Mina the Hollower (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 29. Mai

Ein knackiges Abenteuer mit einer mutigen Maus, stark angelehnt an Spiele aus der Gameboy Color-Zeit, doch gespickt mit Soulslike-Elementen.

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Starvester (PC) – 29. Mai

Ein Idle Game über eine Weltraumfabrik, die immer weiter expandiert.

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Castle in the Sands (PC) – 31. Mai

Eine Visual Novel im Pixelart-Stil mit Geschichten inspiriert von Tausendundeiner Nacht und nordafrikanischer Folklore.

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So, die Releasevorschau ist fertig und ihr habt sicher erraten, auf welches Spiel ich mich besonders freue, oder? Falls ihr Mina the Hollower geraten habt, dann lagt ihr richtig, ich als altes Gameboy-Kind kann es kaum erwarten, diesen Titel in die Hände zu bekommen. Auf welches Spiel freut ihr euch besonders? Oder wartet ihr lieber auf nächste Woche, wo wir dann in den Juni starten und somit den Spielesommer beginnen?

Titelbild: 2026 © IOI Interactive | 2026 © Yacht Club Games