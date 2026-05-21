Summer Game Fest – Von Playstation bis Xbox: Alle Showcases inkl. Datum im Überblick

Nicht nur die Temperaturen steigen, sondern auch die Vorfreude auf den Gaming-Sommer wächst mal wieder. Denn der Juni ist erwartungsgemäß die Zeit, in der wir mit zahlreichen Shows verwöhnt werden, auf denen dann zahlreiche neue Spiele angekündigt werden. Damit man da aber den Überblick behält, haben wir euch eine kleine Übersicht gebastelt.
Alle Showcases mit Datum & Uhrzeit
Das Summer Game Fest ist zurück! Die eigentlich als indirekte Nachfolge zur E3 erdachten Show geht in die nächste Runde. Geoff Keighley präsentiert einmal mehr die kommenden Highlights in der Gaming-Welt. Das bedeutet aber auch, dass wieder eine ganze Menge weiterer Shows stattfinden. Es wird die ganze Bandbreite geboten. Von kleinen, gemütlichen Indie Games auf der Wholesome Direct, bis hin zu den großen Blockbustern bei Playstation und Xbox. Welche Showcases dieses Jahr stattfinden und wie die Termine dazu sind, das findet ihr in der folgenden Übersicht. Diese listet die bisher angekündigten Showcases auf und kann sich aufgrund weiterer Ankündigungen natürlich noch verändern:
|Name
|Datum
|Uhrzeit
|Inhalt
|Playstation – State of Play
|02. Juni 2026
|23 Uhr
|Kommende Playstation-Titel, u.a. Wolverine
|Latin American Games Showcase
|04. Juni 2026
|23 Uhr
|Spiele, die in Südamerika entwickelt werden
|Summer Game Fest
|05. Juni 2026
|23 Uhr
|Die umfangreichste Show, mit kleinen & großen Titeln für sämtliche Plattformen
|Day of the Devs
|06. Juni 2026
|im Anschluss an das Summer Game Fest ( ca. 01:00 Uhr)
|Zeigt vor allem kleinere Titel und gibt Hinblicke in die Entstehungsprozesse
|Wholesome Direct
|06. Juni 2026
|18 Uhr
|Fokussiert sich insbesondere auf Cozy-Games
|Future Games Show Summer Showcase
|06. Juni 2026
|21 Uhr
|Das Showformat von GamesRadar. Zeigt insbesondere Indie bis AA-Spiele
|Xbox Games Showcase
|07. Juni 2026
|19 Uhr
|Kommende Xbox-Titel
|Gears of War: E-Day Direct
|07. Juni 2026
|im Anschluss an den Xbox Game Showcase ( ca. 20:30 Uhr)
|Dreht sich ausschließlich um die Vorstellung des kommenden Gears of War
|PC Gaming Show
|07. Juni 2026
|21 Uhr
|Fokus auf PC-Spiele, von Indie bis AA
Bild: 2026 © Sony Interactive Entertainment & Summer Game Fest