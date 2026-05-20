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Playstation – Erneute Hackerwelle mit erschreckend einfacher Methode

von Christian Koitkaam
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Bild © Sony

Aktuell häufen sich Berichte über gehackte Playstation-Accounts und die Methodik ist erschreckend simpel. Seitens Sony gibt es noch keine Rückmeldung.

 

Playstation-Konten fallen erneut Hacker-Angriff zum Opfer

Während zuletzt positive Nachrichten wie die Wiederbelebung älterer Marken oder die Preiserhöhung von PlayStation Plus für Schlagzeilen sorgten, wiegt eine andere Entwicklung deutlich schwerer: Offenbar kann jedes PSN-Konto jederzeit kompromittiert werden.

Bekannt wurde das Problem durch Colin Moriarty. Auf Twitter teilte er einen Nachrichtenverlauf: Ein bereits betroffener Nutzer warnte ihn mit den Worten: „Colin, ich warne dich nur: Sie haben deine Daten und werden versuchen, noch heute dein Konto zu übernehmen.“ Die Vorhersage bewahrheitete sich und Moriartys Account wurde tatsächlich gehackt. Dank seiner Kontakte zu PlayStation konnte er den Zugriff zwar wiederherstellen, doch viele andere dürften weniger Glück haben.

Der User @mrpyo1 erklärte auf Twitter, mit welch minimalen Informationen die Angreifer derzeit vorgehen:

  • Sie benötigen lediglich die PSN-ID sowie einen einzigen alten Transaktionsbeleg

  • Mit diesen Angaben wenden sie sich an den Sony-Support und geben sie als „Eigentumsnachweis“ an

  • Der Support umgeht daraufhin die üblichen Sicherheitsprotokolle und erlaubt es dem Hacker, die mit dem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse zu ändern

  • Dabei wird auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) deaktiviert

Moriarty gilt als prominentes Ziel, unter anderem, weil er seine PSN-ID in seiner X-Bio stehen hat. Generell waren auch viele bekanntere Persönlichkeiten aus der Gaming-Szene betroffen, die offen ihre PSN-ID teilten. Wer Ähnliches tut, sollte diese Information möglichst verbergen. Eine offizielle Stellungnahme von Sony zu den Vorfällen steht noch aus. 

PS5

Bild: 2024 © Sony Interactive Entertainment

 

Quelle: Insider-Gaming

Bild: © Sony Interactive Entertainment

Tags: sony, playstation, PS5
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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