Dungeons & Dragons – Hasbro stoppt Spieleentwicklung nach nur einem Jahr

Weniger als ein Jahr nach der Ankündigung hat der Spielzeugkonzern Hasbro die Entwicklung eines neuen Dungeons & Dragons-Titles beim Studio Giant Skull beendet. Scheinbar lag es an Differenzen bezüglich der Ausrichtung.

Erneut wird eine Dungeons & Dragons-Entwicklung eingestellt

Erst im Juni 2025 wurde bekanntgegeben, dass die von Stig Asmussen geführte Entwicklerschmiede im Auftrag von Wizards of the Coast an einem Ableger der beliebten Fantasy-Reihe arbeite. Wie ein Bericht von Bloomberg nun enthüllt, ist der entsprechende Publishing-Vertrag zwischen Hasbro und Giant Skull nicht mehr gültig: Die Entwicklung wurde eingestellt.

Ein Sprecher von Wizards of the Coast erklärte dazu, man überprüfe Konzepte in jeder Entwicklungsphase. Obwohl man sich gegen den ursprünglichen Entwurf von Giant Skull entschieden habe, betone das Unternehmen den großen Respekt für Stig Asmussen und sein Team; die bestehende Beziehung werde weiterhin geschätzt. Es handelt sich bereits um die zweite Absage eines Dungeons & Dragons-Spiels in jüngster Zeit. Zuvor hatte auch Starbreeze die Arbeiten am sogenannten Project Baxter gestoppt.

Das nun verworfene Projekt war als Single-Player-Action-Adventure geplant, das in einer neuen D&D-Welt angesiedelt sein sollte. Den Spielern versprach man eine immersive Erzählweise und intensive Kämpfe. An der Spitze der Entwicklung stand Stig Asmussen, der zuvor unter anderem für Star Wars Jedi: Fallen Order und God of War III verantwortlich zeichnete. Asmussen selbst äußerte sich zu den Vorgängen mit den Worten: „Bei Giant Skull läuft es gut.“

Quelle: Bloomberg

Bild © 2025 Hasbro