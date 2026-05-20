Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Dungeons & Dragons – Hasbro stoppt Spieleentwicklung nach nur einem Jahr

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild © 2025 Hasbro

Weniger als ein Jahr nach der Ankündigung hat der Spielzeugkonzern Hasbro die Entwicklung eines neuen Dungeons & Dragons-Titles beim Studio Giant Skull beendet. Scheinbar lag es an Differenzen bezüglich der Ausrichtung.

 

Erneut wird eine Dungeons & Dragons-Entwicklung eingestellt

Erst im Juni 2025 wurde bekanntgegeben, dass die von Stig Asmussen geführte Entwicklerschmiede im Auftrag von Wizards of the Coast an einem Ableger der beliebten Fantasy-Reihe arbeite. Wie ein Bericht von Bloomberg nun enthüllt, ist der entsprechende Publishing-Vertrag zwischen Hasbro und Giant Skull nicht mehr gültig: Die Entwicklung wurde eingestellt.

Ein Sprecher von Wizards of the Coast erklärte dazu, man überprüfe Konzepte in jeder Entwicklungsphase. Obwohl man sich gegen den ursprünglichen Entwurf von Giant Skull entschieden habe, betone das Unternehmen den großen Respekt für Stig Asmussen und sein Team; die bestehende Beziehung werde weiterhin geschätzt. Es handelt sich bereits um die zweite Absage eines Dungeons & Dragons-Spiels in jüngster Zeit. Zuvor hatte auch Starbreeze die Arbeiten am sogenannten Project Baxter gestoppt.

Das nun verworfene Projekt war als Single-Player-Action-Adventure geplant, das in einer neuen D&D-Welt angesiedelt sein sollte. Den Spielern versprach man eine immersive Erzählweise und intensive Kämpfe. An der Spitze der Entwicklung stand Stig Asmussen, der zuvor unter anderem für Star Wars Jedi: Fallen Order und God of War III verantwortlich zeichnete. Asmussen selbst äußerte sich zu den Vorgängen mit den Worten: „Bei Giant Skull läuft es gut.“

Dungeons & Dragons

Bild © 2025 Hasbro

 

Quelle: Bloomberg

Bild © 2025 Hasbro

Tags: hasbro, Dungeons and dragons, giant skull
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild © 2026 THQ Nordic

Darksiders Warmastered Edition – Das Upgrade von PS4 kostet Geld, Xbox One-User zahlen nichts

0 likes
Bild © Sony

Playstation – Erneute Hackerwelle mit erschreckend einfacher Methode

0 likes

Bis zur Glotze – Forza Daten-Leak, Switch 2 wird teurer & das Gamestop/ebay-Drama | Folge 190

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Darksiders Warmastered Edition – Das Upgrade von PS4 kostet Geld, Xbox One-User zahlen nichts

    Playstation – Erneute Hackerwelle mit erschreckend einfacher Methode

    Dungeons & Dragons – Hasbro stoppt Spieleentwicklung nach nur einem Jahr

    Bis zur Glotze – Forza Daten-Leak, Switch 2 wird teurer & das Gamestop/ebay-Drama | Folge 190

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 21.2026

    Test: Sintopia – Die wahre Hölle ist die Verwaltung

    Test: The Knightling

    Test (Early Access): Dead as Disco – So gut schlägt sich der virale Rhythmus-Brawler

    Forza Horizon 6 – Preload-Daten durch Leak unverschlüsselt im Netz gelandet

    CHERRY – Neue K33 Compact Wireless-Tastatur erschienen