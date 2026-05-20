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Der Herr der Ringe – Neues RPG von den Kingdom Come: Deliverance-Machern angekündigt

von Christian Koitkaam
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Bild © Embracer Group

Nach monatelangen Gerüchten gibt es nun die erste offizielle Bestätigung: Die tschechischen Entwickler von Kingdom Come: Deliverance 2 haben zwei neue Titel angekündigt. Darunter ein großes, neues Herr der Ringe-Spiel.

 

Gleich zwei neue Projekte

Der Enthüllung zufolge befinden sich gleich zwei nächste Projekte beim Studio in Arbeit. Zum einen eine weitere Kingdom Come-Produktion. Dies wird lediglich als „neues Abenteuer“ bezeichnet. Zum anderen erscheint ein Open-World-RPG, das in J. R. R. Tolkiens Fantasiewelt Mittelerde angesiedelt ist.

Die Nachricht verbreitete Warhorse über den offiziellen Account auf Twitter. Konkrete Details blieben die Macher bislang jedoch schuldig. Weder Zeitfenster für mögliche Veröffentlichungen noch Gameplay-Aufnahmen oder Inhalte der Handlung wurden mitgeteilt. Bei Fans hinterlässt das entsprechend viele offene Fragen. Es gab zumindest Gerüchte, nach denen es ein Gegenstück zu Hogwarts Legacy werden könnte, nur eben mit der Mittelerde-Lizenz.

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Auffällig ist die Wortwahl beim „Kingdom Come“-Ableger. Ausdrücklich spricht Warhorse von einem „neuen Adventure“. Während das Mittelerde-Spiel als RPG bezeichnet wird, verzichtet man darauf beim eigenen Ableger. Diese Formulierung hat Spekulationen ausgelöst, ob der Entwickler möglicherweise innerhalb des bestehenden Universums ein anderes Genre ausloten könnte. Allerdings handelt sich dabei derzeit um reine Mutmaßungen.

Das mit Abstand größte Gesprächsthema ist jedoch das neu angekündigte Herr der Ringe-RPG. Ein Abenteuer in Mittelerde erscheint als natürliche Passform für Warhorse, zumal das Studio mit der bodenständigen und atmosphärischen Weltgestaltung in Kingdom Come: Deliverance 2 bereits einschlägige Erfahrung bewiesen hat. Beide Projekte werden aber mutmaßlich noch mehrere Jahre auf sich warten lassen. 

 

Quelle: Warhorse Studios via X (ehemals Twitter)

Bild © Embracer Group

Tags: Kingdom Come: Deliverance, warhorse studios, Der Herr der Ringe, Embracer
Christian Koitka
Christian Koitka
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