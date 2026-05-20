Darksiders Warmastered Edition – Das Upgrade von PS4 kostet Geld, Xbox One-User zahlen nichts

PlayStation-User müssen für das Warmastered-Upgrade von Darksiders auf der PS5 in die Tasche greifen, während die Konkurrenz bei Xbox die Aktualisierung gratis erhält. Wer bereits die PS4-Version besitzt, wird zur Kasse gebeten, wer eine Version für Xbox One besitzt, zahlt nichts.

Kuriose Preispolitik bei Darksiders Warmastered Edition

THQ Nordic bestätigte: Ein Upgrade von der PS4-Fassung auf die PS5 kostet 9,99 US-Dollar. Auf der Xbox hingegen ist der Sprung von der One auf die Series X|S kostenlos. Eine Begründung für diese unterschiedliche Behandlung lieferte der Publisher nicht.

Ein Blick auf die Preisschilder zeigt wie kurios sich die Preispolitik zusammensetzt: Der Neupreis von Darksiders Warmastered Edition beträgt auf beiden aktuellen Konsolen 29,99 US-Dollar. Wer das Spiel für die PS4 erwirbt, zahlt 19,99 US-Dollar. Das später mögliche Warmastered-Upgrade schlägt dann mit weiteren 9,99 US-Dollar zu Buche. Auf der Xbox One dagegen wurde der Preis von ehemals 19,99 auf ebenfalls 29,99 US-Dollar angehoben. Die zehn Dollar Differenz sind dort also unabhängig vom Upgrade-Zeitpunkt bereits im Basispreis enthalten.

Die eigentlich Betroffenen sind jene, die das Spiel schon auf der PS4 besitzen und nun auf die PS5 umsteigen wollen. Sie sollen für eine Aktualisierung einer bereits 2016 erschienenen Remastered-Fassung eines Titels, der ursprünglich vor 16 Jahren herauskam, zusätzlich 10 Dollar berappen. Xbox One-User bekommen es dagegen umsonst.

Die technischen Verbesserungen der Warmastered Edition umfassen 4K-Auflösung, neu berechnete Zwischensequenzen, optimierte Schatten sowie eine allgemein bessere Darstellung. Seit dem ursprünglichen Release 2016 ist die Version nun für PS5 und Xbox Series X|S verfügbar.

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Quelle: Twisted Voxel

Bild © 2026 THQ Nordic

Video: THQ Nordic via YouTube