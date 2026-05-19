Bis zur Glotze – Forza Daten-Leak, Switch 2 wird teurer & das Gamestop/ebay-Drama | Folge 190

Es wird mal wieder Zeit über die Dinge zu sprechen, die so in der Gaming-Welt passieren. Denn einiges davon könnte kaum kurioser sein. Daher haben wir mit Folge 190 wieder eine volle Episode voller News!

Wir haben wieder viele Themen mitgebracht. Und die klingen teils verrückt. Mehrere große Titel zum Beispiel wurden im Vorfeld per Leak ins Netz befördert. Und das, weil die Daten unverschlüsselt seitens der Publisher auf Steam hochgeladen wurden. Darunter auch der heiß erwartete Racer Forza Horizon 6. Nicht weniger spannend war die News, dass Gamestop die Plattform ebay kaufen will. Das klang schon bei Ankündigung etwas dubios, weil ebay doch eigentlich wesentlich mehr wert ist, als Gamestop. Doch mittlerweile gab es hierzu auch weitere Entwicklungen, die wir näher besprechen.

Dazu müssen wir unbedingt über die Preisentwicklungen der Konsolen sprechen. Denn auch Nintendo zieht den Preis der Nintendo Switch 2 an. Wir reden über die Gründe, die Prognosen und wieso auch bei Sony derzeit die Ai-Entwicklungen zu einer Bremse in Bezug auf die PS5 & PS6 führen.