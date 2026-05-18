Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 21.2026

Es ist mal wieder Zeit für die Releasevorschau, wo eine ganze Menge Spiele um die Gunst eurer Aufmerksamkeit kämpfen. Wie immer gilt, dass für jeden Spielegeschmack zumindest ein Titel dabei sein sollte, der mit Sicherheit einen Blick wert ist. Besonders Mittwoch und Donnerstag erscheinen etliche neue Titel. Also stöbert mal durch unsere Auswahl.

Eine weitere pickepackevolle Releasevorschau

It Reaches (PC, PS5, XSX) – 18. Mai

Klassischer First Person Horror in einem verlassenen Krankenhaus voller grotesker Kreaturen.

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Sky Legends: An Aeropostal Epic (PC, MetaQuest) – 18. Mai

Ein Adventure, welches von den Anfängen des Fliegens erzählt.

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Farming Simulator 26 (19. Mai) – Switch 2

Erneut wird sich hinter das Lenkrad eines Traktors geschwungen, um die Felder zu bestellen.

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Forza Horizon 6 (PC, PS5, XSX) – 19. Mai

Und hier wird sich, mal wieder, hinter das Lenkrad von unglaublich schnellen Rennfahrzeugen geschwungen.

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Project: Mist (PC) – 19. Mai

Ein Survival-Horrorspiel in einer offenen Spielwelt voller grotesken Erscheinungen, in welcher ihr Basen und Fallen aufbaut und mit einer Gravity Gun hantiert.

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R-Type Dimensions III (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 19. Mai

Eine weitere Neuauflage eines klassischen Sci-Fi-2D-Shoot’em’Ups.

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ATMOSFAR (PC) – 20. Mai

In diesem Open World Adventure erkundet ihr mit eurer fliegenden Basis einen fremden Planeten bestehend aus schwebenden Inseln.

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Deep Rock Galactic: Rogue Core (PC) – 20. Mai

Es zieht die Zwerge in diesem 4-Spieler-Koop-Roguelite-FPS mal wieder in die Tiefen der Minen verschiedener Planeten.

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Phonopolis (PC) – 20. Mai

Ein narratives Adventure einer dystopischen Zukunft, in welcher die Gesellschaft kurz davor steht, in die Hände einer gnadenlosen Diktatur zu fallen.

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Sporbs (PC) – 20. Mai

Ein neues Incremental Game für euch MinMaxxer da draußen.

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Thick As Thieves (PC, PS5, XSX) – 20. Mai

Ein PvPvE-Spiel in einer Metropole der 1910er Jahre, wo ihr nicht nur Wachleuten, sondern auch anderen diebischen Spieler*innen in die Quere kommt.

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Beastro (PC, XSX) – 21. Mai

In diesem rundenbasierten Deckbuilder sorgt ihr als Koch dafür, dass eure Helden gut genährt sind, um im Kampf zu bestehen.

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Coffee Talk Tokyo (PC, PS5, XSX, Switch) – 21. Mai

Eine gemütliche Visual Novel, wo ihr in eurer Kaffeebar den Geschichten eurer Gäste lauscht.

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Ex Sanguis (PC) – 21. Mai

Ein taktisches Roguelite RPG mit viel Blut, so entsteht auch grafisch ein Fokus auf die Farbe Rot.

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Gallipoli (PC, PS5, XSX) – 21. Mai

FPS-Action im Ersten Weltkrieg.

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Gravelord (PC) – 21. Mai

Ein rasanter Boomer Shooter, welcher an die guten alten Zeiten von Doom und Quake erinnert.

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House Flipper 2: Sakura DLC (PC) – 21. Mai

Im DLC des Renovierungsspiels könnt ihr nun traditionelle japanische Häuser wieder herrichten.

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Luna Abyss (PC, PS5, XSX) – 21. Mai

Ein Mix aus FPS mit Bullet Hell-Elementen und Platformer in einer abgedrehten Sci-Fi-Welt.

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Schrodinger’s Cat Burglar (PC) – 21. Mai

Das Gedankenexperiment über Schrödingers Katze wird hier in einem Puzzlespiel umgesetzt, wo eine Katze an zwei Orten gleichzeitig sein kann.

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Starbites (PC, PS5, Switch, Switch 2) – 21. Mai

Ein strategisches Sci-Fi-RPG über eine Crew, die mit ihren Motorbots in den Kampf ziehen.

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Table Flip Simulator (PC, PS5, XSX, Switch) – 21. Mai

Ein lustiges Spiel, wo ihr endlich mal euren ganzen Frust rauslassen könnt, indem ihr alles mögliche durch die Gegend werft. Ja, am Ende auch den ganzen Tresen oder Tisch.

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Walk The Frog (PC) – 21. Mai

In diesem gemütlichen Puzzlespiel helft ihr einem Frosch mit Klebezetteln seinen Weg nach Hause zu finden.

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Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2) – 21. Mai

Yoshis neues Abenteuer in einem magischen Bilderbuch.

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Zero Parades: For Dead Spies (PC, PS5) – 21. Mai

Das neue narrative Adventure vom Macher von Disco Elysium.

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Bubsy 4D (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 22. Mai

Das berüchtigte Platformer-Maskottchen wagt einen neuen Sprung mit einem weiteren 3D-Platformer.

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HoverGrease 2 (PC) – 22. Mai

Ein neuer Heldenshooter, diesmal jedoch im Gewand eines Topdown-Twinstick Shooters.

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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 22. Mai

Das neue Klötzchenabenteuer mit dem dunklen Ritter.

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Possible One: Lunar Industries (PC) – 22. Mai

Eine strategische Aufbausimulation, die jedoch keine futuristischen Sci-Fi-Elemente enthält, sondern auf der realen Weltraumwissenschaft basiert.

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Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition (Switch 2) – 22. Mai

Eine Definitive Edition des JRPGs für die Switch 2 inklusive des DLCs Beyond the Dawn.

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Und ZACK, Haken dran, Releasevorschau geschafft. Das gilt aber natürlich, wie immer, nur für diese Woche, denn nächste Woche sind wir selbstverständlich auch wieder am Start, um euch über die noch neueren Neuerscheinungen zu berichten.

Titelbild: 2026 © Turn 10 Studios | 2026 © Nintendo