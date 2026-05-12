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Forza Horizon 6 – Preload-Daten durch Leak unverschlüsselt im Netz gelandet

von Christian Koitkaam
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Bild © 2026 Playground Games, Xbox Game Studios

Kurz vor der Veröffentlichung von Forza Horizon 6 sind offenbar große Mengen an Spieldaten im Internet aufgetaucht. Berichten zufolge wurden über das Wochenende auf der Plattform SteamDB 155 Gigabyte unverschlüsselte Dateien des Rennspiels gesichtet und das kurz vor Beginn des Early Access und offiziellen Launchs.

 

Große Forza-Panne

Die Dateien stammen vermutlich aus dem Preload von Forza Horizon 6. Normalerweise können Spieler dabei verschlüsselte Daten herunterladen, die erst mit einem späteren Update freigeschaltet werden. Im vorliegenden Fall scheinen sowohl der Preload als auch das zugehörige Entschlüsselungsupdate zu früh bereitgestellt worden zu sein. In der Folge wurde das Spiel auf Piraterie-Seiten zum Download angeboten.

Microsoft bemüht sich offenbar, den Leak einzudämmen. Ein Reddit-Thread mit Hinweisen auf Raubkopien wurde laut einer Online-Meldung vom Rechts-Team der Plattform entfernt. Zudem gibt es Berichte über Spieler, die das Spiel bereits vor dem offiziellen Release streamen. Microsoft dürfte bestrebt sein, entsprechende Accounts zu sperren.

Forza

Bild © 2026 Playground Games, Xbox Game Studios

 

Es drohen Konsequenzen

Das Studio Playground Games, das zu Microsoft gehört, bestritt in einer Stellungnahme, dass der Leak auf ein Preload-Problem zurückgehe. „Wir sind uns bewusst, dass es Berichte über eine vorzeitig erlangte Build von Forza Horizon 6 gibt, und können bestätigen, dass dies nicht die Folge eines Preload-Problems ist“, teilte das Unternehmen mit. Man ergreife strenge Maßnahmen gegen Personen, die Zugriff auf diese Build hätten,darunter Franchise-weite und Hardware-Sperren. Die Spieler wurden gebeten, die offizielle Veröffentlichung am 19. Mai abzuwarten.

Der Early Access beginnt am 15. Mai. Trotz des Leaks gilt Forza Horizon 6 auf Steam als zweitmeistverkauftes Spiel nach Umsatz und steht an dritter Stelle der meistgewünschten Titel. Ob der Vorfall Auswirkungen auf den Launch-Termin hat, ließ Microsoft offen.

Forza Horizon 6

Bild © 2026 Playground Games, Xbox Game Studios

 

Quelle: IGN

Bild © 2026 Playground Games, Xbox Game Studios

Tags: Microsoft, Forza, Forza Horizon 6, Forza hor
Christian Koitka
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