CHERRY – Neue K33 Compact Wireless-Tastatur erschienen

Die Eingabegerätesparte CHERRY XTRFY hat eine neue Gaming-Tastatur vorgestellt. Das Modell K33 Compact Wireless ist ab sofort zum Preis von 59,99 Euro erhältlich.

Die Tastatur verwendet ein 75-Prozent-Layout und bietet drei Verbindungsoptionen: 2,4-GHz-Funk, Bluetooth oder USB. Die Polling-Rate wird mit 1000 Hz angegeben. Ein integrierter Win/Mac-Modus sowie Tasten für Mediensteuerung und LED-Einstellungen sind vorhanden.

Als Besonderheit nennt der Hersteller die sogenannten Mem-chanical-Switches. Dabei handelt es sich um eine Membran-Technologie, die nach Firmenangaben ein ähnliches Druckpunktgefühl wie mechanische Schalter erzeugen soll. Das Tippgeräusch wird als leise beschrieben.

Die K33 Compact Wireless verfügt über eine RGB-Beleuchtung mit sieben Effekten. Ein Light-Guide-Panel soll für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgen. Das Gehäuse ist nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Das Gewicht beträgt 630 Gramm.