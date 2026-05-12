CHERRY – Neue K33 Compact Wireless-Tastatur erschienen

CHERRY XTRY stellt mit der K33 Compact Wireless Tastatur ein neues Kompaktmodell vor. Alles Wesentliche soll drin stecken, trotz des sehr humanen Preises. Zudem soll die Tastatur aufgrund schneller Reaktionszeiten und der leisen Switches auch vielseitig einsetzbar sein.
CHERRY veröffentlicht preisgünstigen Allrounder
Die Eingabegerätesparte CHERRY XTRFY hat eine neue Gaming-Tastatur vorgestellt. Das Modell K33 Compact Wireless ist ab sofort zum Preis von 59,99 Euro erhältlich.
Die Tastatur verwendet ein 75-Prozent-Layout und bietet drei Verbindungsoptionen: 2,4-GHz-Funk, Bluetooth oder USB. Die Polling-Rate wird mit 1000 Hz angegeben. Ein integrierter Win/Mac-Modus sowie Tasten für Mediensteuerung und LED-Einstellungen sind vorhanden.
Als Besonderheit nennt der Hersteller die sogenannten Mem-chanical-Switches. Dabei handelt es sich um eine Membran-Technologie, die nach Firmenangaben ein ähnliches Druckpunktgefühl wie mechanische Schalter erzeugen soll. Das Tippgeräusch wird als leise beschrieben.
Die K33 Compact Wireless verfügt über eine RGB-Beleuchtung mit sieben Effekten. Ein Light-Guide-Panel soll für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgen. Das Gehäuse ist nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Das Gewicht beträgt 630 Gramm.
Quelle: CHERRY
Bild: 2026 © Cherry