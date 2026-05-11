Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 20.2026

So, diesmal ist die Releasevorschau, wie versprochen, pünktlich. Und ein weiteres Versprechen können wir einlösen, nämlich dass wir mal wieder einen Batzen neuer Spiele für euch parat haben, die alle möglichen Spielegeschmäcker befriedigen sollte.
Eine pünktliche Releasevorschau
- Battlestar Galactica: Scattered Hopes (PC) – 11. Mai
Strategisches Weltraum-Roguelite basierend auf der bekannten Sci-Fi-Serie.
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- Farm to Table (PC) – 11. Mai
Eine Restaurant-Sim, wo ihr die Zutaten für eure Gerichte im Garten selbst anbaut.
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- Greenhearth Necromancer (PC) – 11. Mai
In diesem gemütlichen Idle Game seit ihr ein Nekromant, der seine Fähigkeiten nutzt, um tote Pflanzen wieder zum Leben zu erwecken.
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- Better Than Dead (PC) – 12. Mai
Ein realistischer Bodycam-Shooter in Hong Kong.
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- Burgle Supply Company (PC) – 12. Mai
Ein witziges Koop-Horrorspiel, wo ihr und eure Freund*innen in Häuser einer Nachbarschaft einbrecht, die von mutierten Haustieren bewacht werden.
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- Call of the Elder Gods (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 12. Mai
Ein Puzzle-Adventure in, der Name des Spiels verrät es, der Lovecraft-Lore.
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- Clockwork Ambrosia (PC) – 12. Mai
Ein 16-bit Metroidvania, welches stark an die MegaMan X-Reihe erinnert und wo ihr eure Waffe nach euren Vorlieben zusammenbauen könnt.
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- Directive 8020: A Dark Pictures Games (PC, PS5, XSX) – 12. Mai
Der nächste Horrortrip von Supermassive Games, diesmal in einem Sci-Fi-Setting.
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- Elfie: A Sand Plan (PC) – 12. Mai
Ein süßes Puzzlespiel mit einem runden Elefant an einem Strand.
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- Nitro Gen Omega (PC, PS5, XSX, Switch) – 12. Mai
Ein überdrehtes rundenbasiertes RPG über Mecha-Schlachten in einer offenen Sandbox-Welt.
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- Saint of Chains (PC) – 12. Mai
Psychologischer First Person Horror angelehnt an die PS2-Ära.
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- Panic Delivery (PC9) – 13. Mai
Ein weiteres humoristisches Koop-Horrorspiel über Paketlieferungen in einer dystopischen Welt voller Monster.
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- Hotel Architect (PC) – 14. Mai
Ihr überwacht den Bau und die Verwaltung eines eigenen Hotels.
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- Mad King Redemption (PC, XSX, Switch) – 14. Mai
Klassische Beat’em’Up-Action mit 2.5D-Optik in einem Fantasy-Setting, gemixt mit Roguelite-Elementen.
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- Sea Walker Saga (PC) – 14. Mai
Ein Mix aus RPG, Strategie und Actionspiel in einer Fantasywelt mit Steampunk-Flair.
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- Subnautica 2 (PC, XSX) – 14. Mai
Es geht mal wieder in einem Unterwassergefährt auf den Grund des Meeres.
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- The Caribou Trail (PC, PS5) – 14. Mai
Eine mitreißende Geschichte über das Überleben im ersten Weltkrieg.
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- Whirlight: No Time To Trip (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14. Mai
Ein witziges Point’n’Click-Adventure mit Zeitreisen und bizarren Begegnungen.
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- Gold Gold Adventure Gold (PC) – 15. Mai
Ein chaotischer City Builder mit Elementen aus Roguelike, Deckbuilder, Tower Defense, Fantasy RPG und Survivorlike.
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So pünktlich die Releasevorschau auch war, so zeitig ist sie auch schon wieder vorbei. Die nächste Ausgabe kommt dann nach dem langen Christi Himmelfahrt Wochenende, ich wünsche euch also, dass ihr den Brückentag frei habt und die Tage bis nächste Woche genießen könnt.
Titelbild: 2026 © Unknown Worlds Entertainment | 2026 © Supermassive Games