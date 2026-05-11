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Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 20.2026

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © Unknown Worlds Entertainment | 2026 © Supermassive Games

So, diesmal ist die Releasevorschau, wie versprochen, pünktlich. Und ein weiteres Versprechen können wir einlösen, nämlich dass wir mal wieder einen Batzen neuer Spiele für euch parat haben, die alle möglichen Spielegeschmäcker befriedigen sollte.

 

Eine pünktliche Releasevorschau

  • Battlestar Galactica: Scattered Hopes (PC) – 11. Mai

Strategisches Weltraum-Roguelite basierend auf der bekannten Sci-Fi-Serie.

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  • Farm to Table (PC) – 11. Mai

Eine Restaurant-Sim, wo ihr die Zutaten für eure Gerichte im Garten selbst anbaut.

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  • Greenhearth Necromancer (PC) – 11. Mai

In diesem gemütlichen Idle Game seit ihr ein Nekromant, der seine Fähigkeiten nutzt, um tote Pflanzen wieder zum Leben zu erwecken.

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  • Better Than Dead (PC) – 12. Mai

Ein realistischer Bodycam-Shooter in Hong Kong.

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  • Burgle Supply Company (PC) – 12. Mai

Ein witziges Koop-Horrorspiel, wo ihr und eure Freund*innen in Häuser einer Nachbarschaft einbrecht, die von mutierten Haustieren bewacht werden.

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  • Call of the Elder Gods (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 12. Mai

Ein Puzzle-Adventure in, der Name des Spiels verrät es, der Lovecraft-Lore.

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  • Clockwork Ambrosia (PC) – 12. Mai

Ein 16-bit Metroidvania, welches stark an die MegaMan X-Reihe erinnert und wo ihr eure Waffe nach euren Vorlieben zusammenbauen könnt.

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  • Directive 8020: A Dark Pictures Games (PC, PS5, XSX) – 12. Mai

Der nächste Horrortrip von Supermassive Games, diesmal in einem Sci-Fi-Setting.

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  • Elfie: A Sand Plan (PC) – 12. Mai

Ein süßes Puzzlespiel mit einem runden Elefant an einem Strand.

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  • Nitro Gen Omega (PC, PS5, XSX, Switch) – 12. Mai

Ein überdrehtes rundenbasiertes RPG über Mecha-Schlachten in einer offenen Sandbox-Welt.

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  • Saint of Chains (PC) – 12. Mai

Psychologischer First Person Horror angelehnt an die PS2-Ära.

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  • Panic Delivery (PC9) – 13. Mai

Ein weiteres humoristisches Koop-Horrorspiel über Paketlieferungen in einer dystopischen Welt voller Monster.

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  • Hotel Architect (PC) – 14. Mai

Ihr überwacht den Bau und die Verwaltung eines eigenen Hotels.

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  • Mad King Redemption (PC, XSX, Switch) – 14. Mai

Klassische Beat’em’Up-Action mit 2.5D-Optik in einem Fantasy-Setting, gemixt mit Roguelite-Elementen.

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  • Sea Walker Saga (PC) – 14. Mai

Ein Mix aus RPG, Strategie und Actionspiel in einer Fantasywelt mit Steampunk-Flair.

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  • Subnautica 2 (PC, XSX) – 14. Mai

Es geht mal wieder in einem Unterwassergefährt auf den Grund des Meeres.

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  • The Caribou Trail (PC, PS5) – 14. Mai

Eine mitreißende Geschichte über das Überleben im ersten Weltkrieg.

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  • Whirlight: No Time To Trip (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14. Mai

Ein witziges Point’n’Click-Adventure mit Zeitreisen und bizarren Begegnungen.

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  • Gold Gold Adventure Gold (PC) – 15. Mai

Ein chaotischer City Builder mit Elementen aus Roguelike, Deckbuilder, Tower Defense, Fantasy RPG und Survivorlike.

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So pünktlich die Releasevorschau auch war, so zeitig ist sie auch schon wieder vorbei. Die nächste Ausgabe kommt dann nach dem langen Christi Himmelfahrt Wochenende, ich wünsche euch also, dass ihr den Brückentag frei habt und die Tage bis nächste Woche genießen könnt.

 

Titelbild: 2026 © Unknown Worlds Entertainment | 2026 © Supermassive Games

 

 

 

 

Tags: Releasevorschau
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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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