Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚The Rogue Prince of Persia‘ (Nintendo Switch)

Taucht ein in ein temporeiches Abenteuer voller spektakulärer Kämpfe, akrobatischer Parkour-Einlagen und spannender Herausforderungen. In The Rogue Prince of Persia kämpft ihr euch als Prinz durch gefährliche Levels, entdeckt versteckte Geheimnisse und stellt euch immer neuen Gegnern. Jeder Durchlauf spielt sich anders, denn zufällige Events, neue Wege und abwechslungsreiche Begegnungen sorgen ständig für frische Herausforderungen.

Mit jeder Niederlage werdet ihr stärker, verbessert eure Ausrüstung und erschafft mächtige Kombinationen, die perfekt zu eurem eigenen Spielstil passen. Dazu erwartet euch ein atmosphärischer Soundtrack und eine dynamische Spielwelt, die immer wieder zum Erkunden motiviert. Erhältlich ist das Spiel über Ubisofts Publishing-Partner U&I Entertainment für PlayStation 5, Nintendo Switch und Switch 2 – sowohl als Standard Edition als auch als hochwertige Sammler-Edition mit Steelbook, Poster und exklusiven Artcards.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

© 2026 Ubisoft und U&I Entertainment / seit 10. April 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 sowie physisch und digital erhältlich!

Was gibt es zu gewinnen?

The Rogue Prince of Persia Wir verlosen zusammen mit Ubisoft und U&I Entertainment zwei Exemplare von The Rogue Prince of Persia für euch. Gewinner:in 01: je 1x The Rogue Prince of Persia (Nintendo Switch 2) Gewinner:in 02: je 1x The Rogue Prince of Persia (Nintendo Switch)

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Eure Prince of Persia-Legende Welcher Teil der Prince of Persia-Reihe ist bis heute euer absoluter Favorit?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 18. Mai 2026. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Ubisoft und U&I Entertainment für die Bereitstellung der Preise.