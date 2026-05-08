Nintendo – Ab September wird die Switch 2 teurer

Anpassungen bei Nintendo Switch Online

Zusätzlich werden die Preise für die Mitgliedschaften des Abo-Dienstes Nintendo Switch Online in Japan angehoben. Die Erhöhung tritt dort am 1. Juli 2026 in Kraft und soll die Preise an die anderen Regionen angleichen.

Nintendo begründet die Preisanpassungen mit den veränderten Marktbedingungen und steigenden Produktionskosten, die global agierende Unternehmen vor wirtschaftliche Herausforderungen stellen. Diese Argumentation entspricht der jüngsten Begründung von Sony für dessen Preiserhöhungen.

Offizielle Stellungnahme von Nintendo

In einer Pressemitteilung heißt es:

„In Anbetracht der veränderten Marktbedingungen und nach Prüfung der globalen Geschäftsaussichten wird Nintendo die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für das Nintendo Switch 2-System sowie die Nintendo Switch-Systeme anpassen. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Auswirkungen, die diese Preisanpassungen auf unsere Kunden und andere Aktionäre haben könnten, und danken Ihnen vielmals für Ihr Verständnis.“