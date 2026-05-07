Star Fox – Nintendo kündigt Remake des N64-Spiels an

Gut zehn Jahre nach dem letzten Serienableger hat Nintendo einen neuen Titel der Star-Fox-Reihe angekündigt. Das Spiel erscheint am 25. Juni 2026 für die Nintendo Switch 2. Wie das Unternehmen im Rahmen einer Direct-Präsentation bestätigte, handelt es sich um ein vollständiges Remake von Star Fox 64. Die Direct wurde allerdings im Vorfeld nicht angekündigt und kam für viele daher sehr überraschend.

Star Fox ist zurück

Das Original aus dem Jahr 1997 hieß in Europa und Australien Lylat Wars und war der zweite Teil der Serie. Damals wurde im Bundle mit dem Spiel erstmals das Rumble Pak für das N64 angeboten. Ein Zubehör, das später auch einzeln in den Handel kam. Eine weitere Neuauflage erschien 2011 unter dem Titel Star Fox 64 3D für den Nintendo 3DS.

Die rund 15 Minuten lange Direct gewährte umfassende Einblicke. So erhalten Fox, Falco, Peppy und Slippy brandneue Charakterdesigns, die sie etwas tierischer erscheinen lassen. Die Handlung rückt stärker in den Mittelpunkt – unter anderem durch neu produzierte Filmsequenzen. Wer die Direct bis zum Ende verfolgt, sieht einen Prolog, der sich James McCloud, dem Vater von Fox, widmet. Das Spiel wird zudem eine deutsche Sprachausgabe bieten.

Das Remake führt mehrere Schwierigkeitsstufen ein. Im Mehrspielermodus können Spieler sowohl Figuren des Star-Fox-Teams als auch solche von Star Wolf steuern. Wer besonders präzise fliegen und zielen möchte, nutzt den Mausmodus; auch die GameShare-Funktion ist verfügbar.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das neue Star Fox heißt einfach „Star Fox“

Eine der ungewöhnlichsten Neuerungen betrifft den Koop-Modus für zwei Joy-Con 2: Ein Spieler bedient darin die Maus, während der andere einen Joy-Con normal hält. Alternativ lässt sich auch ein originaler N64-Controller anschließen.

Ein kurioses Extra: Schließt man eine USB-Kamera an, können die Gesichter von Fox und seinen Gefährten als Live-Filter im Spiel eingeblendet werden. Das bedeutet, dass der Spieler ihre Mimik in Echtzeit steuert – was für manche vielleicht etwas gruselig wirken mag.

Was Produzent Koizumi sagt

Yoshiaki Koizumi, der Produzent des Remakes, erklärte, dass die grundlegenden Level-Strukturen des N64-Klassikers erhalten blieben. Die Präsentation des Spiels habe man dagegen deutlich überarbeitet.

Die Gerüchte haben sich bestätigt

Natürlich bietet das Remake auch eine erheblich verbesserte Grafik, eine neue Prolog-Mission rund um Fox’ Vater, zusätzliche Zwischensequenzen zur Story der Star-Fox-Crew, einen Herausforderungs-Modus, mehrere Multiplayer-Modi mit Online-Funktionen und Steuerungsoptionen. Außerdem bietet es Unterstützung für den originalen N64-Controller.

Mit diesem Remake kehrt Star Fox erstmals seit einem Jahrzehnt zurück. Der letzte neue Teil, Star Fox Zero, erschien 2016 für die Wii U – zusammen mit dem Spin-off Star Fox Guard. Die Serie begann 1993 mit Star Fox (in Europa unter dem Titel Starwing). Es folgten unter anderem Star Fox Adventures (2002), Star Fox: Assault (2005) und Star Fox Command (2006). Die Rückkehr der Marke könnte im Zusammenhang mit dem kommenden Super Mario Galaxy-Film stehen. Darin soll Fox McCloud eine größere Rolle übernehmen und von Schauspieler Glen Powell gesprochen werden. Bereits zuvor hatte der Brancheninsider NateTheHate über ein neues Star-Fox-Projekt berichtet. Die offizielle Ankündigung bestätigt nun diese Hinweise.

Quelle: Nintendo

Bild © 2026 Nintendo