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Bis zur Glotze – Saros ist Hui & Cralon ist Pfui | Folge 189

von Christian Koitkaam
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Die Spiele in dieser Folge könnten wohl kaum qualitativ weiter auseinanderliegen. Es geht um Saros und um Cralon. Das eine Spiel sahnt Traumwertungen ab, während Cralon gerade sein Fett wegkriegt. Spoiler: Auch wir können nichts Positives berichten.

 

 

Zwischen Top und Flop

Während Saros bei uns im Test den NAT-Award abstauben konnte, ist Cralon weit davon entfernt. Das erste Spiel der Pithead Studios macht sich gerade einen Namen, dafür dass es in jeglicher Hinsicht einfach kein gutes Spiel ist. Auch Redakteur Maarten hat leider kaum positive Aspekte gefunden und ist ziemlich enttäuscht vom Spiel der Pankratz.

Christian hingegen hatte mit Saros eine deutlich bessere Zeit. Der neue Sony-Exklusivtitel fordert, motiviert, bringt wilde Action und ist eines der Highlights des Jahres. Der geistige Nachfolger zu Returnal denkt das Konzept nochmal ein wenig weiter und offenbart kaum Schwächen. Wie unsere ausführlichen Meinungen sind, erfahrt ihr in Folge 189 von Bis zur Glotze!

 

Moderation: Christian
Redaktion: Maarten

 

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Tags: Podcast, Bis zur Glotze, Cralon, Saros
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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