Alabaster Dawn – Neues RPG von den CrossCode-Machern ab heute im Early Access

Das deutsche Indiestudio Radical Fish Games hat 2018 mit CrossCode einen RPG-Hit abgeliefert und zieht heute mit dem Release von Alabaster Dawn nach. Ihr Zweitwerk erscheint heute zunächst im Early Access.

Alabaster Dawn bietet mehr 16-bit JRPG-Action

Auf der offiziellen Steamseite des Spiels schreibt Radical Fish Games, dass das neue Spiel auf den Stärken von CrossCode aufbauen soll. Das bedeutet im Umkehrschluss: Malerische Retrografik in 16-bit, eine mitreißende Story und actionlastige Kämpfe sowie knifflige Rätsel. Die Story dreht sich rund um die Welt Tiran Sol, die scheinbar von den Göttern verlassen wurde. Doch auch die Menschen sind verschwunden und so macht sich Protagonistin Juno auf die Suche nach ihnen, um die zerstörte Welt wiederaufzubauen. Insgesamt soll man zwischen 30 und 60 Stunden in der fertigen Version des Spiels verbringen können.

Das Kampfsystem wurde nicht nur an CrossCode angelehnt, sondern laut Aussage der Entwickler auch von Spielen wie Devil May Cry und Kingdom Hearts inspiriert. Es erwartet uns also rasante Echtzeit-Action mit verschiedenen Kampftechniken und Fertigkeitsbäumen für jede Waffe. Dazu kommt eine Spielwelt, die erkundet werden will

Alabaster Dawn ist heute in den Early Access gestartet und kostet knapp 25 €.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Quelle: Radical Fish Games

Titelbild: 2026 © Radical Fish Games