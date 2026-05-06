Xbox – Neue Chefin streicht Copilot-KI-Pläne

.Erst seit Februar ist Asha Sharma im Amt als Xbox-Chefin, doch bereits jetzt leitet sie einen tiefgreifenden Umbau des Gaming-Geschäfts von Microsoft. Wie aus einem internen Mitarbeiterschreiben hervorgeht, über das CNBC berichtete, stellt die Konzernspitze die weitere Entwicklung des Sprachassistenten Copilot für die Konsole komplett ein. Auch auf mobilen Geräten werde die Funktion schrittweise zurückgefahren.

Kein Copilot für Xbox

Sharma war im Februar auf Phil Spencer gefolgt, der in den Ruhestand getreten war. Bevor sie zu Xbox wechselte, hatte die Managerin ab 2024 bei Microsoft in der CoreAI-Engineering-Gruppe als Produktchefin gearbeitet. Weitere Stationen ihrer Laufbahn waren Führungspositionen bei Meta und Instacart.

In der internen Mitteilung begründet die CEO die Einschnitte mit der notwendigen Beschleunigung von Prozessen und einer stärkeren Hinwendung zur eigenen Community. „Im Moment ist es viel zu schwer, Veränderungen mit Wirkung schnell umzusetzen“, so Sharma in dem Memo. Man kümmere sich zu sehr um innere Abläufe statt um die Spieler, und in einigen grundlegenden Bereichen fehle es an der nötigen Tiefe. Auf der Plattform X erklärte die Xbox-Chefin, dass die betroffenen Copilot-Features nicht mehr mit der künftigen strategischen Richtung des Hauses vereinbar seien.

Manager aus CoreAi-Team wechseln zu Xbox

Die Führungsriege wird im Zuge der Neuausrichtung teilweise ausgetauscht. Vier Manager aus dem CoreAI-Bereich rücken zu Xbox auf. Jared Palmer, der zuvor als Vizepräsident bei CoreAI und als Senior Vice President bei GitHub tätig war, erhält eine technische Position, in der er sich um Produkt, Entwicklung, Entwicklerwerkzeuge und Infrastruktur kümmern soll. Tim Allen, bisher verantwortlich für Design und Forschung bei CoreAI und GitHub, übernimmt künftig die Design-Ressorts von Xbox. Von OpenAI kommt Jonathan McKay, der dort das Wachstum von ChatGPT geleitet hatte; er wird nun Wachstumschef bei Xbox. Evan Chaki, bislang General Manager bei CoreAI, führt künftig ein Engineering-Team im Außendienst. Für das Abonnement- und Cloud-Geschäft zeichnet künftig David Schloss verantwortlich, der von Instacart kommt, wo er als Senior Director für Produkt und Wachstum gearbeitet hatte.

Zwei langjährige Microsoft-Veteranen verlassen das Unternehmen: Kevin Gammill, Corporate Vice President für Nutzererfahrung, Spieleentwicklung und Publishing-Plattformen bei Xbox. Und Roanne Sones, die als Corporate Vice President für die Geräte- und Ökosystem-Sparte zuständig war, wird nach dem Sommer eine Auszeit nehmen und anschließend eine beratende Funktion übernehmen. Beide hatten 24 Jahre für Microsoft gearbeitet.

Sharma selbst betonte in ihrer Mitteilung die Bedeutung einer ausgewogenen Personalstrategie. Einerseits habe man Führungskräfte befördert, die an der Entstehung von Xbox beteiligt gewesen seien, andererseits habe man neue Leute von außen geholt, um frischen Schwung zu bekommen. Nur so könne man das Geschäft wieder auf Kurs bringen. Im Zuge dieser Neuausrichtung werde man beginnen, Features abzuschaffen, die nicht mehr in die angestrebte Richtung passten. Den Anfang macht das Auslaufen von Copilot auf mobilen Endgeräten und dem vollständigen Stopp der Konsolenentwicklung für den Assistenten.

Quelle: dexerto

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