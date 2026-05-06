Sharkoon SKILLER SGM70W – Neue preisgünstige Gaming-Maus veröffentlicht

Der Hersteller Sharkoon hat mit der SKILLER SGM70W eine neue Gaming-Maus angekündigt, die sowohl mit Kabel als auch drahtlos genutzt werden kann. Das Gewicht des Modells gibt das Unternehmen mit 49 Gramm an. Als Sensor kommt der optische PixArt-PAW3395 zum Einsatz, der eine maximale Auflösung von 26.000 DPI ermöglicht.

Das bringt die SKILLER SGM70W mit

Im kabellosen Betrieb arbeitet die Maus mit einer Polling-Rate von 8.000 Hz. Im kabelgebundenen Modus wird ebenfalls eine professionelle Leistung versprochen, ohne dass hierzu abweichende technische Werte im Detail genannt werden. Die Maus verfügt über zwei Mausfüße aus Glas, die laut Hersteller für ein geringes Reibungsverhalten auf dem Mauspad sorgen sollen.

Eine separate Software ist nicht erforderlich, um die Einstellungen anzupassen: DPI und Polling-Rate lassen sich direkt an der Maus verändern. Das Gehäuse ist symmetrisch geformt, jedoch nach Angaben des Herstellers für Rechtshänder optimiert. Die Form soll verschiedene Griffvarianten unterstützen, darunter Palm-Grip, Claw-Grip und Fingertip-Grip.

Die unverbindliche Preisempfehlung für die SKILLER SGM70W liegt bei 39,90 Euro. Das Produkt ist laut Hersteller ab sofort verfügbar.

Quelle: Sharkoon

Bild 2026 © Sharkoon