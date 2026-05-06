Forza Horizon 6 – Xbox Series bekommt jeweils zwei verschiedene Grafikoptionen

Etwa eine Woche vor der Veröffentlichung von „Forza Horizon 6“ auf den Xbox-Konsolen Series X und Series S hat der Entwickler Playground Games die technischen Parameter der verschiedenen Darstellungsmodi bekannt gegeben. Die Informationen wurden in einem umfangreicheren Beitrag veröffentlicht, der auch Angaben zu den Radiostationen des Spiels sowie zu mehreren Barrierefreiheitsfunktionen enthielt.

Flüssige Performance für Forza Horizon 6

Sowohl die Xbox Series X als auch die Series S erhalten zwei verschiedene Rendering-Modi, die zwischen „Qualität“ und „Leistung“ unterscheiden. Spieler können je nach Präferenz zwischen höherer Bildqualität oder einer höheren Bildwiederholrate wechseln. Auf der Xbox Series X läuft der Qualitätsmodus mit nativer 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde. Der Leistungsmodus zielt ebenfalls auf 4K ab, skaliert die Auflösung jedoch dynamisch, um eine stabile Rate von 60 Bildern pro Sekunde zu halten.

Bei der Xbox Series S arbeitet der Qualitätsmodus mit 1440p bei 30 fps, während der Leistungsmodus 1080p bei 60 fps erreicht. Für die Series S gilt bei beiden Modi, dass die Ausgabeauflösung dynamisch angepasst wird, um die jeweilige Zielbildrate zu halten. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass „Forza Horizon 6“ über neun Radiostationen verfügt und die bislang größte Liste an Musiktiteln eines Horizon-Spiels enthält. Ebenfalls aufgeführt wurden die Treueprämien-Fahrzeuge für Spieler, die bereits frühere Teile der Rennspielreihe gespielt haben.

Alle Grafik-Modi im Überblick

Xbox Series X

Grafikmodus Auflösung Framerate Quality Modus Natives 4K 30 fps Performance Modus Dynamisches 4K 60 fps

Xbox Series S

Grafikmodus Auflösung Framerate Quality Modus Dynamisches 2K 30 fps Performance Modus Dynamisches Full HD 60 fps

Wer mit seiner Xbox-GamerTag eine der Forza-Horizon-Veröffentlichungen oder das 2021 erschienene „Forza Motorsport“ gespielt hat, erhält das jeweils zugehörige Coverfahrzeug – vom ersten Forza Horizon bis zum fünften Teil sowie zusätzlich den Chevrolet Corvette E-Ray, der gemeinsam mit dem Fahrzeug von 2021 auf dem Cover zu sehen war. Die Fahrzeuge werden nach Abschluss des Einführungsrennens durch die Stadt Tokio mit der Spielfigur Mei gutgeschrieben.

Eine Ausnahme gilt für Forza Horizon 4: Dessen Coverfahrzeug war der McLaren Senna von 2018, an dessen Stelle jedoch der Aston Martin Vulcan von 2016 tritt. Die Gründe für das Fehlen des Senna sind vorerst unklar. Als mögliche Ursache wird die oft als kompliziert beschriebene Lizenzierung von Automobilen genannt.

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Quelle: IGN

Bild © 2026 Playground Games, Xbox Game Studios