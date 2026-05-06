Computex – Das Programm von ASUS & ROG steht fest

Die Unternehmen ASUS und Republic of Gamers (ROG) haben ihre Ausstellungsflächen für die Computex 2026 in Taipeh vorgestellt. Vom 2. bis 5. Juni 2026 werden die Stände im Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 1 in der vierten Etage, für Besucher geöffnet sein. Die Öffnungszeiten sind täglich von 9:30 bis 17:30 Uhr (GMT+8). Der Stand von ASUS befindet sich an der Position M0820, der von ROG an M0504.

ASUS und ROG geben Messepräsenz zur Computex 2026 bekannt

Am ASUS-Stand steht das Thema „Ubiquitous AI. Incredible Possibilities“ im Mittelpunkt. Dabei wird die Integration von Künstlicher Intelligenz in Infrastrukturen, Unternehmensplattformen und intelligente Edge-Systeme beleuchtet. Anhand von Anwendungsbeispielen will das Unternehmen zeigen, wie KI ganzheitlich in verschiedene Branchen und den täglichen Computereinsatz eingebunden werden kann. ASUS präsentiert skalierbare und praxisorientierte Lösungen für Unternehmen und Endnutzer mit dem Ziel eines effizienteren und nachhaltigeren KI-Computings. Die Ausstellung gliedert sich in die Bereiche KI-Infrastruktur und Cloud, On-Premise-KI sowie nachhaltige KI. Zudem werden Anwendungen für Workspace, Industrie, Alltagscomputer, Kreativarbeit, Gesundheitswesen und Gaming gezeigt.

Der ROG-Stand widmet sich dem 20-jährigen Bestehen der Marke. Eine immersive Ausstellung, inspiriert vom experimentellen Ansatz des ROG Lab, lädt Besucher ein, die Entwicklung der Gaming-Innovation zu verfolgen. Eine Retrospektive zeigt den Weg von ROG in den Bereichen technische Exzellenz, Designentwicklung und community-getriebene Innovation. Darüber hinaus wird eine Sonderedition zum Jubiläum präsentiert, die leistungsstarke Technik mit Designelementen kombiniert, die das Markenerbe und zukünftige Technologien aufgreifen. Ein praktisches PC-DIY-Erlebnis ermöglicht den Besuchern den direkten Umgang mit ROG-Hardware und Individualisierungskonzepten. Experimentelle Zonen mit den Bezeichnungen Future Gamer, Codeverse, Humanlink, APEX Craft, Illumotion und Mechano erkunden weitere Dimensionen von Spielen, Kreativität, Interaktion und immersiver Technologie.

Bereits einen Tag vor Messebeginn, am 1. Juni 2026, lädt ROG von 17:00 bis 22:00 Uhr (GMT+8) zu einer Presseveranstaltung und einer Party in den Syntrend Creative Park in Taipeh ein.

Quelle: ASUS

Bild 2026 © ASUS Computer GmbH