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Bis zur Glotze – Wir haben Mouse: P.I. for Hire gespielt! | Folge 188

von Christian Koitkaam
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Wir haben uns Mouse: P.I. for Hire angeschaut! Der Boomer-Shooter besticht vor allem durch eine Sache: Seinen Look! Angelehnt an die alten Cartoon-Serien des frühen 20. Jahrhunderts, versprüht der Titel schon in den Trailern enorm viel Charme. Aber gilt das auch für das gesamte Spiel?

 

 

Gelungener Retro-Shooter?

Sowohl Redakteur Maarten, als auch Christian, haben sich in den charmanten Shooter gestürzt. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung kam das Spiel ja sehr positiv an. Gelobt wird der Stil, die Musik, aber auch, dass das generelle Feeling beim Gunplay. Aber wie kommt das bei uns an?

Dazu stellt sich ja auch die Frage, wie gut die Story und das ganze Setting funktionieren Natürlich könnt ihr das auch in unserem Test auf NAT-Games nachlesen. Aber ansonsten wünschen wir euch natürlich viel Spaß mit Folge 188 von Bis zur Glotze!

 

Moderation: Christian
Redaktion: Maarten

 

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Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: Podcast, Bis zur Glotze, MOUSE: P.I. For Hire
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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