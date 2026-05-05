Halo – Angeblich sind auch Remakes zu Teil 2 & 3 in Entwicklung

Nicht nur Teil 1 von Halo bekommt ein Remake, sondern scheinbar auch Teil 2 & 3. Ein Insider will aus mehreren Quellen heraus erfahren haben, dass sich die beiden weiteren Remakes frisch in Entwicklung befinden.

Noch mehr Halo-Remakes

Zunächst erscheint in diesem Jahr das Remake des allerersten Halo-Spiels unter dem Namen „Halo: Campaign Evolved“. Die Neuauflage konzentriert sich ausschließlich auf die Einzelspielerkampagne und ist für PC, Xbox Series X/S sowie PlayStation 5 angekündigt.

Doch damit soll es nicht enden. Laut dem Branchenkenner Rebs Gaming, der entsprechende Belege gesichtet haben möchte, stehen die Remakes von „Halo 2“ und „Halo 3“ ebenfalls in den Startlöchern. „Eine meiner neuen Quellen hat mir Nachweise geschickt, dass diese beiden Neuauflagen definitiv in Arbeit sind“, so Rebs Gaming. „Die Entwicklung befindet sich bereits im aktiven Stadium, auch wenn sie noch ganz am Anfang steht.“ Die beiden weiteren Remakes sollen auch unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg des diesjährigen Remakes erscheinen. Die Pläne scheinen in Stein gemeißelt. Dass Xbox gerne aber auch mal Pläne umwirft, wäre auch nichts Neues Insofern dürfte es spannend sein, wie gut sich das kommende Halo an den Kassen macht.

Das erwartet euch in Halo: Campaign Evolved

Den vorliegenden Informationen zufolge könnte das Remake von „Halo: Combat Evolved“ zusätzlich neue Prequel-Missionen enthalten, die Elemente aus den beiden Fortsetzungen aufgreifen, etwa die Spezies der Brutes. Denkbar sei auch, dass diese Gegner mithilfe frischer Skull-Modifikationen in die ursprünglichen Missionen des ersten Teils eingefügt werden. Offizielle Bestätigungen dafür gibt es bislang nicht.

Technisch fußt die Neuauflage des ersten Teils auf der Unreal Engine 5. Offiziell angekündigt wurde sie bereits im Oktober 2025. Schon im letzten Jahr hatten diverse Redakteure die Möglichkeit das Spiel anzuspielen. Erste Berichte waren hier durchaus gemischter Meinung.

Seit der Ankündigung des ersten Remakes halten sich hartnäckige Gerüchte über weitere Neuauflagen von Teil zwei und drei. Gleichzeitig arbeiten die Halo Studios offenbar parallel an einem völlig neuen Hauptteil der Reihe sowie an einem eigenständigen Multiplayer-Projekt innerhalb des Halo-Universums.

Quelle: Eurogamer

Bild: 2025 © Xbox Game Studios