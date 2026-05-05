GTA 6 – Die Hauptzielgruppe sind die Konsolenspieler

In einem aktuellen Interview erklärte sich der CEO von Take-Two zu den Spekulationen, wonach GTA 6 zunächst nur für Konsolen veröffentlichen wird. Die Entscheidung habe nichts mit einer exklusiven Marketing-Partnerschaft mit Sony o.ä. zu tun, sondern folge einer langjährigen Strategie: Die Kernzielgruppe sitzt demnach vor der Konsole.

PS5 und Xbox genießen Priorität

Kaum ein Spiel wird derzeit so sehr herbeigesehnt wie der sechste Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe. Womöglich ist es das am meisten erwartete Spiel des Jahrzehnts. Dennoch setzt Rockstar bewusst auf eine zeitlich gestaffelte Veröffentlichung: Zuerst erscheint der Titel für PlayStation und Xbox, eine PC-Version soll später folgen. Diese Priorisierung hatte der Take-Two-Chef bereits 2025 angedeutet, bekräftigt sie nun aber erneut.

In einem Gespräch mit Bloomberg erläuterte Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, die Beweggründe. Demnach richte sich Rockstar mit solch einem Blockbuster ganz bewusst zuerst an die Konsolenspieler. Schließlich werde man daran gemessen, ob man die eigene Kernklientel zufriedenstelle. „Wenn man diese Gruppe nicht zuerst und auf bestmögliche Weise bedient“, so Zelnick, „wird es schwierig, andere Zielgruppen zu erreichen.“

Auf die Nachfrage, ob die zeitweilige Konsolenexklusivität auf einen Vermarktungsdeal mit PlayStation zurückgehe, stellte der CEO klar: „Nein, Rockstar hat seine Spiele schon immer zuerst für Konsolen veröffentlicht.“ Als Beispiel führte er die NBA-2K-Reihe an: Bei Gründung von Take-Two entfielen lediglich fünf Prozent der Verkäufe auf PC-Spieler. Heute liege dieser Anteil bei großen Titeln zwischen 45 und 50 Prozent.

Nach wie vor ist nicht bekannt, wie viel Zeit zwischen der Konsolenveröffentlichung und dem Erscheinen von „GTA 6“ auf dem PC verstreichen wird. Rockstar selbst hat sich dazu bislang nicht konkret geäußert.

Quelle: Insider-Gaming

Bild: 2023 © Rockstar Games