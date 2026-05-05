Call of Duty – Nächster Ableger erscheint nicht mehr für PS4

Nach mehr als zehn Jahren auf den Konsolen PlayStation 4 und Xbox One zieht die „Call of Duty“-Reihe endlich einen Schlussstrich unter die vergangene Generation. Wie Activision am Montag über die sozialen Medien bekannt gab, wird der nächste Ableger , voraussichtlich „Call of Duty: Modern Warfare 4“, nicht mehr für die PS4 erscheinen.

Call of Duty goes Next-Gen

Activision zieht einen Schlussstrich. Die alte Konsolengeneration wird nicht länger bei Call of Duty berücksichtigt. „Keine Ahnung, wo dieses Gerücht seinen Ursprung hat, aber es stimmt nicht“, teilte der offizielle „Call of Duty“-Account mit. „Der nächste Teil wird nicht für die PS4 entwickelt.“ Spekulationen, dass das Spiel doch noch für die alten Systeme kommen könnte, waren übers Wochenende aufgekommen, nachdem der Leaker Alaix behauptet hatte, „Modern Warfare 4“ werde „derzeit auf der PS4 getestet“. Mit diesem Dementi sollte Activision die Gerüchteküche nun beruhigen.

Obwohl der Publisher nicht explizit ausschließt, dass der Titel für die Xbox One entwickelt wird, wäre es höchst ungewöhnlich, das Spiel nur für eines der beiden Systeme zu veröffentlichen. Offiziell enthüllt wurde „Call of Duty: Modern Warfare 4“ bislang nicht, daher ist auch der genaue Name noch nicht bestätigt. Die Ankündigung wird für diesen Sommer erwartet. Wahrscheinlich ist eine Ankündigung im Rahmen des Xbox Games Showcase im Juni. Es gibt auch Gerüchte, nach denen das Spiel aber für Switch 2 erscheinen könnte. Fest steht jedoch: „Call of Duty“ wird künftig nicht mehr am ersten Tag im Xbox Game Pass Ultimate erscheinen.

Quelle: Eurogamer

Bild © Activision