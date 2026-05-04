Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 19.2026

Hey, es ist Montag und ihr wartet auf die neue Releasevorschau, stimmt’s? Sorry, ich habe sie nicht rechtzeitig fertig bekommen und somit euren gewohnten Zyklus durchbrochen, montags um 10 Uhr die neuen Spielereleases der Woche abzuchecken. Aber wie sagt man so schön, besser spät als nie, also ist hier nun etwas verspätet die neue Ausgabe.

Die etwas verspätete Releasevorschau

Ash & Adam’s Existential Treads (PC) – 4. Mai

Eine bunte Mischung aus Aufbau-Strategie und Tower Defense mit Topdown-Shooter-Elementen.

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Islantiles (PC) – 4. Mai

Ein gemütliches Cizybuilder-Roguelike Deckbuilding-Elementen.

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Prime Monster (PC) – 4. Mai

Ein kartenbasiertes Roguelike über ein Parlament voller Monster.

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Pay 2 Win: The World is Mine (PC) – 4. Mai

Ein Deckbuilder über die richtige Anordnung von Karten, Kombos und verschiedene Builds.

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Dark Adelita (PC) – 5. Mai

Ein 2D-Shooter mit mexikanischer Folklore und viel Pixelblut.

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The Awakener: Battle Tendency (PC) – 5. Mai

Ein Spiel, welches laut eigener Aussage die tiefgehende Klassenstruktur eines Diablo mit Massenkämpfen des Musou-Genres vermischt.

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Wax Heads (PC, PS5, XSX, Switch) – 5. Mai

Ein ruhiges Spiel über das Führen eines Schallplattengeschäftes.

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Farever (PC) – 6. Mai

Ein Action-Rollenspiel in einer offenen Spielwelt und mit vielen Mitspieler*innen.

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HYPNOS (PC, PS5, XSX) – 6. Mai

Ein First Person Adventure in einem lovecraftischen Fiebertraum.

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Akuma Rise (PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 7. Mai

Ein klassisches JRPG in 16-bit-Optik.

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Ashes (PC) – 7. Mai

Eine spannende Visual Novel über die Zeugin eines Mordes.

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Celestial Return (PC) – 7. Mai

Ein narratives RPG, wo Würfel über eure Entscheidungen entscheiden.

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Crêpe Master! (MetaQuest) – 7. Mai

In diesem VR-Spiel werdet ihr zu einer Crêpe-Göttin, um eine Alieninvasion zu stoppen.

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Dread Neighbor (PC) – 7. Mai

Ein Horrorspiel, wo ihr aus jeder Ecke von eurem gruseligen Nachbar beobachtet und verfolgt werdet.

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Duck Side of the Moon (PC, Switch) – 7. Mai

Ihr seid eine Ente im Weltraum.

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Huntdown: Overtime (PC) – 7. Mai

Ein klassischer 2D-Action-Shooter, der auch so aus der SNES-Ära hätte kommen können.

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Infinity Sweeper (PC) – 7. Mai

Ein Twist am bekannten Minesweeper, diesmal mit Roguelite-Elementen.

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Mixtape (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 7. Mai

Ein narratives Adventure rund um eine klassische Coming-of-Age-Geschichte.

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Rainbow Legends (PC) – 7. Mai

Ein strategisches Deckbuilding-Roguelite, wo die Seite mit den meisten Plättchen am Ende einer Runde den größten Schaden austeilt.

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The Greenening (PC) – 7. Mai

Ein gemütliches Strategiespiel über das Säubern und Bepflanzen einer Grünfläche.

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Wardrum (PC) – 7. Mai

Ein rundenbasiertes Roguelite mit 2.5D-Grafik und rhythmusbasiertem Gameplay.

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WILL: Follow The Light (PC, PS5, XSX) – 7. Mai

Ein düsteres Adventure über eine reise durch den harten Norden, sowohl zu Wasser als auch an Land.

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Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite (PC) – 8. Mai

In diesem Roguelite geht es um fressen und gefressen werden und die stetige Evolution der Natur.

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Hellbreak (PC) – 8. Mai

Klassische Arenashooter-Action.

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So, das Warten hat sich doch gelohnt, oder? Mal wieder sind viele tolle Spiele dabei gewesen und ich werde mich sehr anstrengen, euch die Releasevorschau nächste Woche pünktlich zu liefern.

Titelbild: 2026 © Starbrew Games | 2026 © Beethoven & Dinosaur