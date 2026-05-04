Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 19.2026

Hey, es ist Montag und ihr wartet auf die neue Releasevorschau, stimmt’s? Sorry, ich habe sie nicht rechtzeitig fertig bekommen und somit euren gewohnten Zyklus durchbrochen, montags um 10 Uhr die neuen Spielereleases der Woche abzuchecken. Aber wie sagt man so schön, besser spät als nie, also ist hier nun etwas verspätet die neue Ausgabe.
Die etwas verspätete Releasevorschau
- Ash & Adam’s Existential Treads (PC) – 4. Mai
Eine bunte Mischung aus Aufbau-Strategie und Tower Defense mit Topdown-Shooter-Elementen.
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- Islantiles (PC) – 4. Mai
Ein gemütliches Cizybuilder-Roguelike Deckbuilding-Elementen.
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- Prime Monster (PC) – 4. Mai
Ein kartenbasiertes Roguelike über ein Parlament voller Monster.
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- Pay 2 Win: The World is Mine (PC) – 4. Mai
Ein Deckbuilder über die richtige Anordnung von Karten, Kombos und verschiedene Builds.
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- Dark Adelita (PC) – 5. Mai
Ein 2D-Shooter mit mexikanischer Folklore und viel Pixelblut.
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- The Awakener: Battle Tendency (PC) – 5. Mai
Ein Spiel, welches laut eigener Aussage die tiefgehende Klassenstruktur eines Diablo mit Massenkämpfen des Musou-Genres vermischt.
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- Wax Heads (PC, PS5, XSX, Switch) – 5. Mai
Ein ruhiges Spiel über das Führen eines Schallplattengeschäftes.
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- Farever (PC) – 6. Mai
Ein Action-Rollenspiel in einer offenen Spielwelt und mit vielen Mitspieler*innen.
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- HYPNOS (PC, PS5, XSX) – 6. Mai
Ein First Person Adventure in einem lovecraftischen Fiebertraum.
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- Akuma Rise (PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 7. Mai
Ein klassisches JRPG in 16-bit-Optik.
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- Ashes (PC) – 7. Mai
Eine spannende Visual Novel über die Zeugin eines Mordes.
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- Celestial Return (PC) – 7. Mai
Ein narratives RPG, wo Würfel über eure Entscheidungen entscheiden.
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- Crêpe Master! (MetaQuest) – 7. Mai
In diesem VR-Spiel werdet ihr zu einer Crêpe-Göttin, um eine Alieninvasion zu stoppen.
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- Dread Neighbor (PC) – 7. Mai
Ein Horrorspiel, wo ihr aus jeder Ecke von eurem gruseligen Nachbar beobachtet und verfolgt werdet.
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- Duck Side of the Moon (PC, Switch) – 7. Mai
Ihr seid eine Ente im Weltraum.
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- Huntdown: Overtime (PC) – 7. Mai
Ein klassischer 2D-Action-Shooter, der auch so aus der SNES-Ära hätte kommen können.
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- Infinity Sweeper (PC) – 7. Mai
Ein Twist am bekannten Minesweeper, diesmal mit Roguelite-Elementen.
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- Mixtape (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 7. Mai
Ein narratives Adventure rund um eine klassische Coming-of-Age-Geschichte.
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- Rainbow Legends (PC) – 7. Mai
Ein strategisches Deckbuilding-Roguelite, wo die Seite mit den meisten Plättchen am Ende einer Runde den größten Schaden austeilt.
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- The Greenening (PC) – 7. Mai
Ein gemütliches Strategiespiel über das Säubern und Bepflanzen einer Grünfläche.
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- Wardrum (PC) – 7. Mai
Ein rundenbasiertes Roguelite mit 2.5D-Grafik und rhythmusbasiertem Gameplay.
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- WILL: Follow The Light (PC, PS5, XSX) – 7. Mai
Ein düsteres Adventure über eine reise durch den harten Norden, sowohl zu Wasser als auch an Land.
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- Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite (PC) – 8. Mai
In diesem Roguelite geht es um fressen und gefressen werden und die stetige Evolution der Natur.
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- Hellbreak (PC) – 8. Mai
Klassische Arenashooter-Action.
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So, das Warten hat sich doch gelohnt, oder? Mal wieder sind viele tolle Spiele dabei gewesen und ich werde mich sehr anstrengen, euch die Releasevorschau nächste Woche pünktlich zu liefern.
Titelbild: 2026 © Starbrew Games | 2026 © Beethoven & Dinosaur