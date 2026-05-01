Dein ultimativer Guide zur gamescom 2026: Alles Infos zu deinem Messe-Besuch

Schon wieder ist ein Jahr vorüber und das heißt: Die gamescom 2026 steht vor der Tür! Natürlich darf unser jährlicher gamescom-Guide nicht fehlen. Wie immer bieten wir dir alle Infos, die du brauchst. Ob Öffnungszeiten, Anfahrt, Ticketpreise, Programm oder Aussteller, wir halten dich auf dem Laufenden. Dazu findest du in diesem Beitrag eine Übersicht der wichtigsten Themen rund um die Gaming-Messe. Ausführlichere Infos findest du außerdem in weiteren Artikeln, die wir hier verlinken.

Die gamescom ist seit der Corona-Pause wieder voll im Aufwind und wächst! Auch 2026 verspricht wieder ein Rekord-Jahr zu werden. Damit du das nicht verpasst, machen wir diesen Guide. Wir wollen keine Fragen unbeantwortet lassen und all Infos auf einem Blick zusammentragen. Mit den kommenden Tagen und Wochen werden nach und nach alle Bekanntmachungen ergänzt.

Aktueller Stand dieses Beitrages: 30. April 2026 Dieser Beitrag wird stetig aktualisiert. Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher, Entwickler und/oder Koelnmesse auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme. Redakteur: Christian Koitka

Inhaltsverzeichnis

Öffnungszeiten der gamescom 2026

Die gamescom 2026 findet vom 26. August 2026 bis 30. August 2026 in Köln statt. Dann öffnen wieder die Pforten der Koelnmesse in Deutz. Privatbesucher können sich in der entertainment area aber erst ab dem 27. August 2026 herum tummeln. Mit einer Ausnahme. Denn auch in diesem Jahr gibt es für einen nicht unerheblichen Aufschlag auch am eigentlichen Fachbesucher- und Medientag, dem 26. August, Zugang zur Messe. Das aber erst ab 13 Uhr!

Die entsprechenden Bereiche stehen an den jeweiligen Messetagen wie folgt offen:

Öffnungszeiten Privatbesucher | entertainment area (Hallen 5-10):

Mittwoch, 26. August 2026 13 Uhr bis 19 Uhr (Einlass nur mit Wild Card) Donnerstag, 27. August 2026 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr Freitag, 28. August 2026 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr Samstag, 29. August 2026 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr Sonntag, 30. August 2026 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbesucher | business area (Hallen 2-4):

Mittwoch, 26. August 2026 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr Donnerstag, 27. August 2026 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr Freitag, 28. August 2026 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Öffnungszeiten Ausstellende

Mittwoch, 26. August 2026 entertainment area: 07:00 – 20:00 Uhr business area: 07:00 – 20:00 Uhr Donnerstag, 27. August 2026 entertainment area: 07:00 – 21:00 Uhr business area: 07:00 – 21:00 Uhr Freitag, 28. August 2026 entertainment area: 07:00 – 21:00 Uhr business area: 07:00 – 21:00 Uhr Samstag, 29. August 2026 entertainment area: 07:00 – 21:00 Uhr business area geschlossen Sonntag, 30. August 2026 entertainment area: 07:00 – 21:00 Uhr business area geschlossen

Tickets für die gamescom 2026

Es dürfte euch nicht überraschen, wenn wir euch sagen müssen: Natürlich steigen die Preise wieder. Auch 2026 hebt die Messe die Ticketpreise an, auch wenn die Erhöhung überschaubar ausfällt. Auf die Einzeltickets wurde wieder ein Euro aufgeschlagen. Die ermäßigten Einzeltickets werden nur 50 Cent teurer. Nach wie vor gibt es kein Kombi-Ticket für die gesamte Zeit. Stattdessen müsst ihr euch für jeden einzelnen Tag auch ein Ticket besorgen, an dem ihr dort sein wollt. Wie üblich wird es neben den Tageskarten ebenfalls Familientickets geben, die maximal fünf Personen inkludieren – zwei Erwachsene und mindestens ein Kind im Alter von 7 bis 11 Jahren.

Wieder verfügbar in diesem Jahr: die Abendkarte, die Euch zum reduzierten Preis von 9 Euro ab 16 Uhr Zugang zum Messegelände gewährt. Davon abgesehen dürfen Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Senioren ab 65 Jahren, Schwerbehinderte und freiwillig Sozialdienstleistende auch dieses Jahr den Vorteilen eines ermäßigten Preises profitieren – ein spezieller Nachweis vorausgesetzt. Ermäßigte Wildcards zum Preis von 32,75 Euro sind ausschließlich für Personen mit Schwerbehindertenausweis erhältlich.

Eine Übersicht über die Ticketpreise für Privatbesuchende findet ihr im Folgenden:

Ticket Preise 2026 (ermäßigt) Preise 2025 (ermäßigt) Tageskarte Donnerstag, Freitag oder Sonntag 31,50 € (ermäßigt: 22,50 €) 30,50 € (ermäßigt: 22,00 €) Tageskarte Samstag 41 € (ermäßigt: 32 €) 40 €

(ermäßigt: 31, 50€) Tageskarte Familie Donnerstag, Freitag oder Sonntag 69,50 € 68 € Tageskarte Familie Samstag 86 € 84,50 € Abendkarte Donnerstag, Freitag oder Sonntag (ab 16 Uhr) 10,50 € 10,50 €

Abendkarte Samstag (ab 16 Uhr) 13 € 12,50 €

Als kleines Extra bekommen alle Ticketkäufer auch dieses Jahr wieder ein Fahrtticket für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS). Das Ticket bekommt ihr per separater E-Mail zugeschickt. Damit könnt ihr dann ganz entspannt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im erweiterten VRS-Gebiet (2. Klasse) unterwegs sein. Wer will, kann natürlich auch günstig mit dem Deutschland-Ticket für 63 € nach Köln fahren.

So gelingt die Anreise zur gamescom 2026

Anreise per Auto

Es gibt viele Möglichkeiten, zur gamescom nach Köln zu kommen – und die Straßen rund um den Kölner Ring sind oft ziemlich voll, weil hier besonders viel Autoverkehr herrscht. Damit ihr trotzdem entspannt ankommt, empfehlen wir euch, ein Navi oder eine App mit aktuellen Verkehrsmeldungen zu nutzen. Die Veranstalter schlagen hier vor allem die NUNAV-App vor, mit der ihr direkt zu den passenden Messeparkplätzen gelotst werdet. Aber auch mit Google Maps, Waze, Apple Karten, Sygic oder TomTom kommt ihr sicher ans Ziel. Rund um das Messegelände gibt es jede Menge ausgeschilderte Parkplätze, sodass ihr auch vor Ort schnell einen Stellplatz findet.

Der Vorteil bei NUNAV: Die App bringt euch direkt zum richtigen Parkplatz für die gamescom! Der Verkehrskalender der Stadt Köln zeigt euch zudem, wo sich beispielsweise Baustellen, Speerungen oder Events befinden, damit ihr diese besser umfahren könnt. Wer mit E-Auto unterwegs ist, findet über folgende Website sogar eine Übersicht der entsprechenden Lademöglichkeiten.

Wo kann ich parken?

Die Parkplätze finden sich direkt an dem Messegelände und sind entsprechend ausgeschildert. Mit der NUNAV-App ist es aber noch einfacher, weil sie euch automatisch zu einem freien Messeparkplatz navigieren kann. Ihr könnte aber auch nach günstigeren Parkhäusern in der Umgebung schauen und dann ggf. mit der Straßenbahn direkt zum Messegelände fahren. Bei Parkopedia findet ihr eine gute Übersicht über die entsprechenden Parkhäuser.

Anreise per Bahn

Die Anreise mit der Bahn ist – wie schon im letzten Jahr – ein bisschen eingeschränkt. Euer gamescom-Ticket gilt nämlich nur für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS). Das heißt, ihr könnt damit nicht nur in Köln, sondern zum Beispiel auch in Bonn und in den angrenzenden Regionen zwischen Radevormwald und Blankenheim unterwegs sein. Für viele von euch reicht das aber vermutlich nicht für die komplette Anreise aus.

Wenn ihr von weiter weg kommt, lohnt sich das Deutschland-Ticket: Für 63 € im Monat könnt ihr damit in ganz Deutschland den Nahverkehr nutzen – also Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge in der 2. Klasse. Damit seid ihr super flexibel und kommt entspannt bis nach Köln zur gamescom.

Über folgende Bahn-Verbindungen erreicht ihr die gamescom 2026 per Öffentlichen Nahverkehr:

Eingang Süd:

S-Bahn-Haltestelle “Köln Messe/Deutz”: Linien S6, S11, S12, S13

Straßen- und U-Bahn-Haltestelle “Köln, Bf Messe/Deutz (U)”: Linien 1 und 9

Eingänge Ost, West, Nord:

Straßen- und U-Bahn-Haltestelle “Koelnmesse, Köln-Deutz”: Linien 3 und 4

So kommt ihr vom Bahnhof zum Messegelände

Bahnhof Köln Messe/Deutz (Entfernung Koelnmesse: ca. 0,3 km):

Dies ist der ideale Bahnhof mit dem kürzesten, direkten Weg zur Messe. Der Eingang Süd ist dann fußläufig in ca. drei Minuten erreichbar. Von da an ist der Weg gut ausgeschildert. Im Zweifel gilt: Immer der Menge nach!

Kölner Hauptbahnhof (Entfernung Koelnmesse: ca. 1,5 km):

Hält dein Zug im Kölner Hauptbahnhof, hast du vier Möglichkeiten, die gamescom zu erreichen:

1. Fußläufig über die Hohenzollernbrücke

Verlasse den Kölner Hauptbahnhof über den Haupteingang. Der Zugang zur Hohenzollernbrücke liegt auf der Rückseite des Kölner Doms. Am Ende der Hohenzollernbrücke folgt der Beschilderung zur Koelnmesse.

2. Per Fähre den Rhein überqueren

Verlasse den Kölner Hauptbahnhof über den Ausgang „Breslauer Platz“. Wende dich nach rechts und gehe zum Rheinufer. Dort befindet sich die Anlegestelle der Fähre. Nach der Fahrt folgt bitte der Beschilderung zur Koelnmesse. Die Fähre verkehrt in der Zeit von Ostern bis Ende Oktober. Abfahrtzeiten können erfragt werden unter + 49 163 6863817, www.weisbarth.de (Weisbarth Fahrgastschiff GmbH).

3. Per S-Bahn vom Kölner Hauptbahnhof zum Bahnhof Köln Messe/Deutz

Am Kölner Hauptbahnhof fahren am Gleis 10 in kurzen zeitlichen Abständen S-Bahnen der Linien S 6, S 11, S 12 und S 19 Richtung Bahnhof Köln Messe/Deutz. Dieser Bahnhof liegt zum Eingang Süd.

4. Per Taxi zu vier Eingängen(Eingang Nord, Eingang Ost, Eingang Süd, Eingang West)

Verlasse den Kölner Hauptbahnhof über den Haupteingang.

Dort befindet sich ein Taxistand.

Anreise per Flugzeug

Wenn die Anreise doch noch weiter ausfällt, könnte ein Flug die bessere Wahl für euch sein. Je nachdem können sich Verbindungen zum Flughafen Köln/ Bonn oder Flughafen Düsseldorf lohnen. Hier lohnt sich der Blick zum Beispiel auf Swoodoo, um nach guten Angeboten zu schauen. Sowohl vom Flughafen Köln/ Bonn, als auch von Düsseldorf, findet ihr auch entsprechende Zuglinien nach Köln Messe Deutz, bzw. hoffentlich auch zu eurer entsprechenden Unterkunft.

Wo kann ich während gamescom 2026 übernachten?

Die Übernachtung kann im Zweifel zum teuersten Part eurer gamescom-Reise werden. Denn sowohl Hotel, als auch AirBnB, können richtig ins Geld gehen. Daher empfiehlt sich immer so früh wie möglich zu buchen!

Sofern ihr kein Problem damit habt in Mehrfachunterkünften zu nächtigen, bietet die gamescom selbst Unterstützung an und hat eine passende Plattform, auf der ihr entsprechende Schlafmöglichkeiten finden könnt. Auch für herkömmliche Hotelübernachtungen arbeitet die Gaming-Messe mit Partnern zusammen, die ihr über ein weiteres Portal buchen könnt. Ansonsten könnt ihr natürlich über diverse Portale wie Check24 oder Booking nach Möglichkeiten Ausschau halten.

Was euch aber viel Geld spart: Bucht keine Unterkunft direkt in Köln! Sofern ihr eine entsprechende Behausung in Bahnhofsnähe findet, könnt ihr auch Orte wie Bergisch Gladbach, Rösrath, Pulheim, Troisdorf, Leverkusen, Bonn oder sogar noch Düsseldorf anpeilen. Je nachdem habt ihr von dort eine direkte Anreise von 15-40 Minuten zum Bahnhof Messe Deutz, spart aber oftmals erheblich an Geld im Gegensatz zu einer Unterkunft direkt in Köln.

Ihr könnt aber auch auf dem gamescomCamp übernachten!

Das gamescomCamp 2026 – Euer Zelt ist eure Unterkunft

Das gamescomCamp ist eine einfache Möglichkeit, alleine oder mit anderen Besucher*innen der gamescom zu zelten. Im Jugendpark in Köln habt ihr dabei vom 18. bis zum 25. August die Möglichkeit, einen Platz zu reservieren. Je nachdem, ob ihr Euer Zelt selbst mitbringt oder ein Feldbett mieten wollt, kommt unterschiedliche Kosten auf Euch zu. Hier findet ihr einmal eine Übersicht der Preise pro Übernachtung.

Mitnahme eines eigenen Zeltes – (Mo. (24.08) – Mi. (26.08) oder So. (30.08) – Mo. (31.08) 39 € Mitnahme eines eigenen Zeltes – Donnerstag bis Samstag (27.08-29.08) 42 € Camp House (2 Personen) – Mindestbuchungsdauer: 5 Nächste 94,50€ (pro Nacht) Camp Bed (8 Personen) – Mo. (Mo. (24.08) – Mi. (26.08) oder So. (30.08) – Mo. (31.08) 48€ (pro Person) Camp Bed (8 Personen) – Donnerstag bis Samstag (27.08-29.08) 51€ (pro Person) Kleines Schließfach mit Stromanschluss (23cm x 12cm x 38cm) 6€ Großes Schließfach mit Stromanschluss (23cm x 43cm x 38cm) 8€

Check-In

Montag (24.08.2026): 14:00 – 22:00 Uhr

Dienstag bis Sonntag (25.08.2026 – 30.08.2026): 09:00 – 22:00 Uhr

Check-Out

Bis 12 Uhr am Mittag des Abreisetages

Das Gelände bietet zudem verschiedene Aktivitäten, wie etwa Chill-Out-Bereiche oder eine Action-Area, in der ihr bspw. Billard, Kicker oder Basketball spielen könnt. Abends könnt ihr zusammen am Lagerfeuer entspannen. Zudem bieten verschiedene Gasto-Angebote vor Ort auch Essen & Trinken an.

Kein eigenes Zelt? Dann miete einfach eines!

gamescom camp kooperiert mit „Mein Zelt steht schon“. Dort wird euch das Zelt gestellt und ist ready, wenn ihr eintrefft. Die Preise variieren, je nachdem wie viele Personen ihr seid, von wann bis wann ihr dort seid und auch welche Art von Zelt ihr wählt. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Alle gamescom areas in der Übersicht

Da es natürlich noch keinen Hallenplan der gamescom 2026 gibt, lassen wir erstmal die Übersicht aus dem letzten Jahr stehen. Mit etwas Glück ändert sich auch gar nicht viel und wir können uns auch am Ende daran orientieren.

Natürlich aktualisieren wir diesen Bereich stetig und lassen euch wissen, welche areas geboten werden. Ein paar waren glücklicherweise auch über die vergangenen Jahre hinweg immer konstant, wie etwa Halle 5 mit dem Merch-Paradies oder etwa Halle 2-4 für den Business-Bereich.

Daher schon mal ein paar Infos zur Halle des schnellen Geldes: Halle 5. Denn dort ist das Paradies für Fans von Merch zu finden. Ob Kissen, Figuren, Lampen oder sonstige Dinge aus den Universen eurer Lieblingsfiguren – All das findet ihr hier. Ein Traum für uns, ein Albtraum für unseren Geldbeutel.

Ansonsten ist auch wieder die gamescom Campus Area dabei. Hier gilt der Bildungsauftrag und man kann sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im Gaming-Kosmos informieren, um vielleicht dem Traumjob in unserer aller Lieblingsbranche einen Schritt näher zu kommen. Zu guter Letzt sie der family & friends Bereich erwähnt. Denn die gamescom hat es sich auch auf die Fahne geschrieben Kinder und Familien in den Fokus zu rücken. Daher möchte man Inhalte und Streams für die ganze Familie bereitstellen und neue Technologien auf spielerische Art und Weise näher bringen.

Signing Area

Auf der gamescom kannst du auch deine Lieblings-Creator treffen. In der Signing-Area ist das Who-is-Who der Streamer-Szene. Im vergangenen Jahr waren hier Papaplatte, LetsHugo, Lara Loft, PietSmiet, Schradin, Zarbex, JenNyan oder Baso. Aber nicht alle dürfen sich Unterschriften abholen. Dazu müsst ihr im Vorfeld einen Zeitslot buchen. Dies läuft über die offizielle Website.

Ihr müsst, sobald dies möglich ist, aber schnell sein! Slots sind schnell vergriffen. Dazu solltet ihr darauf achten, die gleiche E-Mail-Adresse zu nutzen, wie beim Ticketkauf der gamescom.

Wann: Donnerstag bis Sonntag zwischen 12:00 – 20:00 Uhr

Wo: Die signing area befindet sich in der Halle 11.2 in der Nähe des Eingangs Osts

Wie: Der Zutritt in die signing area ist nur mit einer aktiven Buchung und dem passenden QR-Code möglich. Du musst deinen QR-Code vor Ort vorzeigen. Ohne Buchung kann kein Zutritt gewährt werden.

Kosten: Die Zeitbuchung ist kostenlos

Freischaltung: Buchungen werden ab 2 Stunden vor dem jeweiligen Signing freigeschaltet. Du kannst die Buchung für einen Tag immer erst am jeweiligen Veranstaltungstag durchführen. Es ist nicht möglich, einen Slot im Voraus für alle Tage zu buchen.

Wie viele: Du kannst dir maximal drei Signing Slots pro Tag buchen (ja nach Verfügbarkeit). Jede Person im Familienticket kann maximal drei Slots pro Tag buchen (je nach Verfügbarkeit).

Verpasst nicht die gamescom opening night live

Obwohl mit dem Summer Game Fest bereits eine etablierte Reihe an Shows stattfindet, bei der neue Spiele angekündigt werden, gewinnt auch die gamescom hier an Relevanz. Auf der gamescom opening night live werden ebenfalls neue Spiele präsentiert. Viele davon sind natürlich dann auch auf der Messe vertreten. Aber gerade im letzten Jahr überraschten Ankündigungen wie Black Myth: Zhong Kui, Black Ops 7 oder neue Trailer zu Resident Evil Requiem und auch inZOI.

Auch in diesem Jahr führt uns wieder Geoff Keighley durch den Abend. Wenn ihr die Show am 25.08.2026 nicht nur digital auf Twitch oder YouTube verfolgen wollt, kann man die Show auch vor Ort verfolgen! Haltet hier die Website im Blick! Denn sobald der Verkauf beginnt, dauert es meist nicht lange, bis die Tickets komplett vergriffen sind.

gamescom awesome indies

Indies sind mittlerweile nicht mehr von der gamescom wegzudenken. Neben dem großen Angebot in den Hallen selbst, gibt es auch noch einen eigenen Showcase. Die gamescom awesome indies geben Indie-Devs eine Plattform ihre Projekte vorzustellen. Dementsprechend dürft ihr euch dort auf viele spannende Titel freuen und so manch interessanten Trailer. Die Show könnt ihr auf dem offiziellen YouTube-Kanal der gamescom verfolgen.

Das erwartet euch beim Gamescom City Festival 2026

Letztes Jahr sorgte das Gamescom City Festival für gute Stimmung. Auch in diesem Jahr sollten wir Ähnliches erwarten dürfen. Sofern wir von wenig Veränderungen ausgehen, finden vom Freitag bis Sonntag auf der Bühne Hohenzollernring und der Bühne Rudolfplatz wieder zahlreiche Auftritte verschiedener Musik-Acts statt. Auch Comedy oder eine Laser-Show gab es letztes Jahr. Das Programm für 2026 ist allerdings noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

2026 gibt es erneut die cosplay village und den cosplay contest

Auch 2026 gibt’s auf der gamescom wieder ein abwechslungsreiches Programm rund ums cosplay village. Hier können sich Cosplayer*innen treffen, miteinander quatschen oder bei spannenden Workshops mitmachen. An allen vier Tagen ist ordentlich was los und es gibt jede Menge Aktionen. Und klar – der beliebte Cosplay Contest darf natürlich auch diesmal nicht fehlen!

Auch wenn das genaue Programm noch nicht in Gänze vorgestellt wurde, gibt es auch bereits eine Übersicht zu den Kostümgestaltungsregeln. Wenig überraschend: Echte Waffen oder Sachen, die wie echte Waffen aussehen, sind natürlich auch diesmal wieder tabu. Alles, was für andere Besucher*innen gefährlich sein könnte, bleibt draußen. Im Zweifelsfall entscheidet das Sicherheitspersonal vor Ort, was rein darf und was nicht.

Auch einen contest wird es wahrscheinlich wieder geben. Hier werden die besten Kostüme gekührt. Sobald es hierzu konkrete Infos gibt, lassen wir euch das wissen.

Der Jugendschutz und die Altersbändchen

Wie jedes Jahr gibt’s von der Koelnmesse, den Ausstellern und der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) wieder die bekannten Altersbändchen. Damit kommt jeder – egal wie alt – zumindest in alle Hallen rein. Die Aussteller müssen alles, was sie zeigen wollen, also Demos, Videos oder Trailer, schon vorab bis Anfang August der USK vorlegen. So bekommt jeder Stand eine Altersfreigabe und ihr dürft nur mit dem passenden Bändchen an die jeweiligen Stände. Auf dem ganzen Messegelände wird übrigens auch kontrolliert, ob das eingehalten wird – da sind auch die Behörden unterwegs. Und auch wenn eure Eltern euch zu Hause vielleicht Spiele für Ältere erlauben: Auf der Messe geht das leider nicht, da wird strikt nach den Regeln gehandelt.. Die Farben der Altersbändchen entsprechen den bekannten USK-Farben:

bis 12 Jahre = kein Band

ab 12 Jahren = grün

ab 16 Jahren = blau

ab 18 Jahren = rot

Die meisten Bereiche der Messe könnt ihr übrigens ganz ohne Altersbändchen betreten. Ein Bändchen braucht ihr eigentlich nur, wenn ihr selbst Spiele ausprobieren wollt. Wichtig zu wissen: Kinder unter 4 Jahren dürfen generell nicht auf die Messe – auch nicht mit Eltern! Für Kids zwischen 4 und 12 gilt: Nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person ist der Besuch erlaubt. Ab 12 Jahren könnt ihr dann auch alleine zur gamescom kommen.

Welche Bundesländer haben zur gamescom 2026 Ferien und wer muss dieses Jahr die Schulbank drücken?

Auch im Jahr 2026 stellt sich für viele wieder die spannende Frage: Muss ich wirklich zur Schule – oder kann ich stattdessen zur gamescom? Zwar haben die meisten Bundesländer zu diesem Zeitpunkt bereits Sommerferien, doch einige Schüler:innen müssen schon wieder in den Schulalltag starten. Damit ihr besser planen könnt, haben wir für euch eine Übersicht zusammengestellt: Hier seht ihr, in welchen Bundesländern während der Messezeit Ferien sind und ihr somit entspannt und ohne Stress die gamescom besuchen könnt. Dieses Jahr haben jedoch überraschend wenige Bundesländer zeitgleich mit der gamescom auch Ferien. Nämlich nur:

Baden-Württemberg: 30. Juli bis 12. September 2026

Bayern: 3. August bis 14. September 2026

Nordrhein-Westfalen: 20. Juli bis 01. September 2026

Somit haben folgende Bundesländer im Messe-Zeitraum keine Ferien mehr:

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

gamescom Merch – Mit dem richtigen Style zur Messe

Natürlich könnt ihr schon ins Merch-Wunderland abtauchen, bevor die Messe beginnt. Denn um euch auf Halle 5 einzustimmen, könnt ihr euch vorab im offiziellen gamescom-shop austoben. Insbesondere Shirts könnt ihr dort erwerben, darunter auch die offiziellen Shirts zur gamescom 2026.

Selbst Socken könnt ihr erstehen. Das alles findet ihr auf der offiziellen Website. Wenn ihr euch jedoch lieber ein direktes Bild machen wollt, könnt ihr auch bis zur Messe warten. Denn dort gibt es natürlich auch den offiziellen gamescom-Merch zu kaufen. Allerdings erhaltet ihr mit der Anmeldung im gamescomwear-Shop noch 5% Rabatt auf eure Bestellung. Das kann sich durchaus lohnen, je nachdem wie viel ihr bestellt und das ganze mit den Versandkosten bereinigt betrachtet.

gamescom cares

Mit gamescom cares gibt es eine eigene Plattform, auf der die Messe, ihre Aussteller und Partner zeigen, wie sie gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Hier werden verschiedene Projekte, Events und Aktionen vorgestellt, die sich zum Beispiel für Klima- und Umweltschutz, Unterstützung für Bedürftige, mehr Vielfalt oder Bildung einsetzen – Themen, die nicht nur die Games-Branche, sondern auch die Community bewegen.

Viele engagieren sich schon aktiv für diese wichtigen Anliegen. Damit dieses Engagement nicht untergeht, sondern die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient, gibt es gamescom cares – so werden all die tollen Initiativen rund um die gamescom noch sichtbarer!

Kinder auf der gamescom:

Die gamescom ist nicht nur ein Ort für große Emotionen, sondern auch perfekt für kleine Held:innen und ihre Familien! Damit das Familienerlebnis rundum gelingt, gibt es jede Menge spezielle Angebote für Kids und Eltern.

Kinder ab 4 Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen viele spannende Bereiche der gamescom erkunden. Besonders beliebt ist die retro & family area – hier wird gezockt, gestaunt und gelernt, alles altersgerecht und mit einem durchdachten pädagogischen Konzept. So können die Kleinen spielerisch die digitale Welt von morgen entdecken.

Wer als Familie kommt, kann außerdem vom günstigen Familienticket profitieren und gemeinsam einen unvergesslichen Tag auf der gamescom verbringen. Für den nötigen Jugendschutz sorgt die Zusammenarbeit mit der USK: Alle Games und Trailer vor Ort werden geprüft und bekommen eine Altersfreigabe. Eltern behalten so immer den Überblick, denn Inhalte für ältere Besucher:innen sind nur mit dem passenden Altersbändchen (12, 16, 18) zugänglich.

Es gibt auch Kinderbetreuung!

Auch dieses Jahr gibt’s in der entertainment area wieder den beliebten Juniors Club – die Kinderbetreuung der gamescom. Wahrscheinlich findet ihr den Club wie gewohnt in der retro & family area. Hier können Eltern ihre Kids im Alter von 4 bis 12 Jahren von geschultem Personal betreuen lassen, während sie entspannt über die Messe schlendern. Eine Anmeldung ist dafür nicht nötig – einfach vorbeikommen! Wo genau der Juniors Club zu finden ist und wann er geöffnet hat, lassen wir euch rechtzeitig wissen.

Für alle Fachbesucher:innen, die mit ganz kleinen Kindern (bis 3 Jahre) unterwegs sind, gibt es in der business area eine eigene Kinderbetreuung sowie einen Still- und Wickelbereich. So können auch Eltern mit Kleinkindern ihre Termine wahrnehmen, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Für diese Betreuung ist wahrscheinlich eine Anmeldung erforderlich. Während der drei Fachbesucher-Tage (Mittwoch bis Freitag) ist die Betreuung von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Auch beim Essen hat sich bereits auf der gamescom 2024 einiges getan: Das kulinarische Angebot wurde deutlich grüner! Neben den Klassikern gab es noch mehr vegetarische und vegane Gerichte zur Auswahl. Und das Beste: In Zukunft findet ihr solche Speisen an allen festen Gastronomie-Ständen auf dem Messegelände. Insgesamt wächst das Angebot an vegetarischen und veganen Optionen sogar um 30 Prozent.

gamescom goes green:

Mit ihrer Nachhaltigkeitsinitiative geht die gamescom weiter den eingeschlagenen Pfad: Sie ist das erste klimafreundliche Games-Event überhaupt und gehört zu den wenigen Großveranstaltungen, die ein so umfassendes Konzept verfolgen. Nach dem erfolgreichen Start von „gamescom goes green“ im letzten Jahr wird das Programm jetzt noch weiter ausgebaut. Besonders in Sachen Energie, Standbau, Essensangebot und dem gamescom forest gibt es viele neue Maßnahmen, die den CO₂-Ausstoß der Messe weiter senken sollen.

Ein echtes Herzensprojekt ist dabei der gamescom forest: Seit 2020 wächst der Wald in der Nähe von Bayreuth – gemeinsam mit der Community und dank vieler Spenden ist er schon auf über 29.000 Quadratmeter angewachsen. Wer möchte, kann schon ab 1 Euro über Deutschlands größte Spendenplattform betterplace mitmachen und den gamescom forest weiter wachsen lassen.

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