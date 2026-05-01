Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bis zur Glotze – Assassin’s Creed: Mehrere Remakes und Entwicklungs-Chaos | Folge 187

von Christian Koitkaam
0 Comments
Edward ist zurück! Denn Ubisoft hat nun offiziell endlich Assassin’s Creed Black Flag Resynced angekündigt und vorgestellt. In einem umfangreichen Showcase ging man näher auf die Veränderungen ein, sowohl spielerisch, als auch was die Grafik angeht. Aber es gibt noch weitere News im AC-Universum. Kommt ein Remake vom ersten Teil? Und wird das nächste Assassin’s Creed: Hexe womöglich ein Flop?

 

 

Eines der lustigsten Spiele des Jahres

In einem Punkt sind sich Maarten und Christian einig: Das Remake wäre eigentlich nicht notwendig. Denn auch das Original ist noch wunderbar auf aktuellen Plattformen spielbar. Nun denn, jetzt kommt das Remake aber trotzdem. Ubisoft stellt die grafischen Veränderungen vor, aber auch, was sich spielerisch ändert. Doch gefällt uns das? Das diskutieren wir in Folge 187 von Bis zur Glotze.

Darüber hinaus gibt es noch Gerüchte um ein Remake vom ersten Teil, was uns auch deutlich mehr interessiert, als Black Flag. Denn hier könnte man ja durchaus einiges neu interpretieren. Leider gibt es aber auch Sorgen um das nächste „richtig neue“ Assassin’s Creed. Was bedeutet das für das Spiel?

 

Moderation: Christian
Redaktion: Maarten

 

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: Remake, Podcast, Bis zur Glotze, Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced, Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Assassin's Creed: Hexe
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Dein ultimativer Guide zur gamescom 2026: Alles Infos zu deinem Messe-Besuch

0 likes
Bild: 2023 © Fumi Games

Test: Mouse P.I. For Hire

0 likes
Bild: 2025 © Rebel Wolves

The Blood of Dawnwalker – Release-Datum & Gameplay zum neuen Vampir-Witcher veröffentlicht

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Bis zur Glotze – Assassin’s Creed: Mehrere Remakes und Entwicklungs-Chaos | Folge 187

    Dein ultimativer Guide zur gamescom 2026: Alles Infos zu deinem Messe-Besuch

    Test: Mouse P.I. For Hire

    The Blood of Dawnwalker – Release-Datum & Gameplay zum neuen Vampir-Witcher veröffentlicht

    Take Two – Möglicher Preis für GTA 6 & mögliches L.A. Noire Comeback

    Test: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – Das lustigste Spiel des Jahres

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 18.2026

    Yoshi and the Mysterious Book – Neuer Trailer zeigt Kerngameplay der Expedition ins magische Buch

    Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – Alle Infos zu Grafik, Kampfsystem und der Welt

    ID@Xbox – Alle Indie Games aus dem Showcase im Überblick