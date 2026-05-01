Bis zur Glotze – Assassin’s Creed: Mehrere Remakes und Entwicklungs-Chaos | Folge 187

Eines der lustigsten Spiele des Jahres
In einem Punkt sind sich Maarten und Christian einig: Das Remake wäre eigentlich nicht notwendig. Denn auch das Original ist noch wunderbar auf aktuellen Plattformen spielbar. Nun denn, jetzt kommt das Remake aber trotzdem. Ubisoft stellt die grafischen Veränderungen vor, aber auch, was sich spielerisch ändert. Doch gefällt uns das? Das diskutieren wir in Folge 187 von Bis zur Glotze.
Darüber hinaus gibt es noch Gerüchte um ein Remake vom ersten Teil, was uns auch deutlich mehr interessiert, als Black Flag. Denn hier könnte man ja durchaus einiges neu interpretieren. Leider gibt es aber auch Sorgen um das nächste „richtig neue“ Assassin’s Creed. Was bedeutet das für das Spiel?
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.