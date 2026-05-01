Bis zur Glotze – Assassin’s Creed: Mehrere Remakes und Entwicklungs-Chaos | Folge 187

Edward ist zurück! Denn Ubisoft hat nun offiziell endlich Assassin’s Creed Black Flag Resynced angekündigt und vorgestellt. In einem umfangreichen Showcase ging man näher auf die Veränderungen ein, sowohl spielerisch, als auch was die Grafik angeht. Aber es gibt noch weitere News im AC-Universum. Kommt ein Remake vom ersten Teil? Und wird das nächste Assassin’s Creed: Hexe womöglich ein Flop?

In einem Punkt sind sich Maarten und Christian einig: Das Remake wäre eigentlich nicht notwendig. Denn auch das Original ist noch wunderbar auf aktuellen Plattformen spielbar. Nun denn, jetzt kommt das Remake aber trotzdem. Ubisoft stellt die grafischen Veränderungen vor, aber auch, was sich spielerisch ändert. Doch gefällt uns das? Das diskutieren wir in Folge 187 von Bis zur Glotze.

Darüber hinaus gibt es noch Gerüchte um ein Remake vom ersten Teil, was uns auch deutlich mehr interessiert, als Black Flag. Denn hier könnte man ja durchaus einiges neu interpretieren. Leider gibt es aber auch Sorgen um das nächste „richtig neue“ Assassin’s Creed. Was bedeutet das für das Spiel?