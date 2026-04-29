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The Blood of Dawnwalker – Release-Datum & Gameplay zum neuen Vampir-Witcher veröffentlicht

von Christian Koitkaam
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Bild: 2025 © Rebel Wolves

Das düstere Vampir-Rollenspiel The Blood of Dawnwalker erscheint nun definitiv am 3. September 2026. Das gaben Publisher Bandai Namco und Entwicklerstudio Rebel Wolves offiziell bekannt. Bisher mussten sich Fans mit einem groben Jahresfenster begnügen.

 

Keine Angst vor den Großen

Tomaszkiewicz gibt sich selbstbewusst. Konrad Tomaszkiewicz, Mitgründer von Rebel Wolves und Regisseur des Spiels, zeigte sich im Gespräch mit mir im polnischen Studio wenig beunruhigt über die dicke Konkurrenz. Seine Ansage: „Ob wir uns Sorgen machen? Wir haben intern darüber geredet: Der erste Gedanke ist, dass man sich über Dinge keinen Kopf machen sollte, die man nicht kontrollieren kann. Und wer weiß schon, wie es kommt. Spiele verschieben sich, und dieses Jahr erscheint so viel Gutes.“

Dann legte er nach: „Ich bin wirklich zuversichtlich. Unser Spiel ist großartig. Ich glaube, dass RPG-Fans genau auf solche Titel warten: auf starke Geschichten, Freiheit und die echte Möglichkeit, in einer Welt eine Rolle zu spielen. Ich drücke uns die Daumen. Wir werden gut dastehen.“

Blood of the Dawnwalker

Bild: 2025 © Rebel Wolves

 

Witcher meets Vampire

Im Zentrum steht Coen, ein Halb-Mensch, Halb-Vampir. Seine Mission: Seine Familie aus den Fängen der Blutsauger retten, bevor 30 Tage und Nächte verstrichen sind. Passend dazu gibt es ein hybrides Spielsystem: Tagsüber agiert Coen als Mensch mit entsprechenden Fähigkeiten. Nachts verwandelt er sich zum Vampir, dann kann er sich etwa durch die Luft teleportieren oder Wände hochlaufen.

Statt einer standardisierten Hauptquest setzt The Blood of Dawnwalker auf eine lockere, Pen-&-Paper-artige Struktur. Die Welt wird präsentiert, aber wie man sich durch sie bewegt, bleibt jedem selbst überlassen. Einzig das übergeordnete Ziel steht fest, der Weg dorthin nicht. Das soll, ähnlich wie bei Baldur’s Gate 3, für sehr unterschiedliche Spielerfahrungen sorgen. Die Nähe zu The Witcher 3: Wild Hunt ist offensichtlich, was wenig überrascht, schließlich war Tomaszkiewicz bei CD Project ein hochrangiger Mitarbeiter, und viele weitere Studio-Mitarbeiter haben damals am RPG mitgewirkt. Dennoch gibt es auch deutliche Unterschiede, die Dawnwalker zu einem eigenständigen Erlebnis machen sollen.

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Quelle: Eurogamer / Rebel Wolves

Bild: 2025 © Rebel Wolves

Tags: witcher, Blood of the Dawnwalker, Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker
Christian Koitka
Christian Koitka
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