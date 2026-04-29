Take Two – Möglicher Preis für GTA 6 & mögliches L.A. Noire Comeback

Auf der heutigen iicon, einer neuen Konferenz für Spielemanager, hat sich Take-Two-Chef Strauss Zelnick zur viel diskutierten Preisfrage von Grand Theft Auto 6 geäußert. Er bestätigte zwar keinen konkreten Preis, deutete aber an, dass das Spiel nicht in die extrem teure Liga kommen wird, die zuletzt immer wieder ins Gespräch gebracht wurde.

Wie teuer wird GTA 6?

„Die Spieler zahlen für den Gegenwert, den wir ihnen liefern und unsere Aufgabe ist es, weit, weit unter diesem Wert zu bleiben“, so Zelnick. „Wie man einen Kauf empfindet, hängt vom Produkt selbst und seinem Preis ab. Die Leute müssen das Gefühl haben: Das Ding ist grandios, und der Preis ist fair für das, was sie bekommen.“ Er fügte hinzu, dass Spielepreise über die Jahre eigentlich gesunken seien. Ein möglicher Verweis darauf, dass große Veröffentlichungen seit über einem Jahrzehnt bei 60 oder maximal 70 Dollar liegen, während die allgemeine Inflation weit stärker gestiegen ist.

„Wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, ergibt das nicht wirklich Sinn. Aber das ist nicht unser Blickwinkel. Uns geht es darum: Wie liefern wir etwas Grandioses – und wie sorgen wir dafür, dass der Preis sich für die Käufer sehr fair anfühlt.“ Zelnick gab zudem zu, dass ihn die Frage nach dem Erfolgsmaßstab von GTA 6 „angst“ mache. Dennoch konzentriere er sich mit seinen Teams mehr auf ein fantastisches Spielerlebnis als auf Performance-Kennzahlen. „Was uns umtreibt, ist das spektakulärste Unterhaltungsprodukt der Erde zu schaffen, was es je gab“, sagte er. „Das ist eine gewaltige Herausforderung. Wenn uns das gelingt und wir unseren Kunden dienen, dann regelt sich der Erfolg von selbst.“

Kommt L.A. Noire zurück?

Allerdings schob er scherzhaft hinterher, dass „am 19. November wohl viele Leute krankfeiern werden“. Das ist ein klarer Hinweis auf den erwarteten Ansturm zum Release.An anderer Stelle machte Zelnick Fans von L.A. Noire zumindest ein klitzekleines bisschen Hoffnung auf einen Nachfolger:“Grundsätzlich schauen wir uns für die Zukunft alles unserere geistigen Eigentums an“, erklärte er. „Konkret zu L.A. Noire gibt es nichts anzukündigen, und falls doch, dann würde Rockstar das tun, nicht ich. Aber unsere Teams beschäftigen sich ständig mit dem, was wir haben. Die Frage ist nur: Haben wir gerade ein Team, das mit Leidenschaft an einem bestimmten Projekt arbeiten möchte?“

Für alle, die mehr über den möglicherweise größten Spielelaunch der Geschichte erfahren möchten: Unser Nachrichtenbereich liefert die aktuellen Entwicklungen, etwa zu den gestohlenen Daten aus dem Rockstar-Hack oder Zelnicks Aussagen zum rein digitalen Release-Gerücht. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Quelle: IGN

Bild: © Rockstar Games