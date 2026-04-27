Test: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – Das lustigste Spiel des Jahres

Es gibt Momente in Videospielen, die zwar eigentlich sinnbefreit sind, aber einfach nur Spaß machen. Wenn zwei kleine Pixelfiguren in absurden Roboterstimmen miteinander streiten, ob Staub auflecken eine Lebensphilosophie oder ein Verbrechen ist, dann ist das genau solch ein Moment. Genau solche Momente machen aber Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zu einem der ungewöhnlichsten Nintendo Titel seit Jahren.

Endlich neues Futter

Dreizehn Jahre ist es her, dass Tomodachi Life auf dem Nintendo 3DS erschien und damals viele Spieler weltweit in seinen absurden Bann zog. Nun kehrt die Reihe auf der Nintendo Switch zurück und bringt eine überarbeitete, erweiterte und in vielerlei Hinsicht modernisierte Version des Konzepts mit, das einst so polarisierte wie kaum ein anderer Nintendo Titel. War die Wartezeit gerechtfertigt? Wer Tomodachi Life noch nie gespielt hat, wird zunächst vor einer existenziellen Frage stehen: Was bin ich hier eigentlich? Antwort: Weder Spieler noch Gott, sondern eher ein wohlwollender Aufseher eines kleinen Ökosystems aus selbst erstellten Mii Figuren. Man gibt der Insel einen Namen, bevölkert sie mit Figuren, die auf echten Menschen, fiktiven Charakteren oder rein fantasievoller Kreativität beruhen, und schaut dann zu, was passiert.

Und was passiert, ist meistens chaotisch, selten vorhersehbar und überraschend oft herzerwärmend. Die Miis bekommen Hunger, entwickeln Vorlieben und Abneigungen, schließen Freundschaften, verlieben sich, streiten und träumen mitunter von absurden Parallelwelten. Als Aufseher greift man selektiv ein: Man füttert sie mit Mahlzeiten, schenkt ihnen Kleidung, hilft bei zwischenmenschlichen Problemen und kann zwei Figuren durch simples Aufheben und Absetzen dazu bringen, sich kennenzulernen. Das klingt nach wenig, und in gewisser Weise ist es das auch. Trotzdem entfaltet sich dabei eine erstaunliche Sogwirkung.

Lasst den Wahnsinn beginnen

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ist weniger ein Spiel und mehr eine selbst inszenierte Sitcom, in der man Drehbuch, Casting und Regisseur zugleich ist, ohne je vollständige Kontrolle zu haben. Der wichtigste Unterschied zum Vorgänger liegt im Grad der Eingriffsmöglichkeiten. Frühere Teile der Reihe lebten fast ausschließlich davon, den Miis zuzuschauen. In Wo Träume wahr werden kann man nun aktiver in das soziale Geschehen eingreifen. Man hebt Figuren auf und setzt sie neben anderen ab, um Begegnungen zu initiieren. Ob daraus jedoch eine Freundschaft, eine große Liebe oder ein handfester Konflikt entsteht, bleibt dem Spielsystem überlassen. Diese Balance zwischen Einflussnahme und Kontrollverlust ist das Herzstück des gesamten Erlebnisses.

Bevor die Insel zum Leben erwacht, steht die Erstellung der Bewohner. Und hier zeigt Nintendo einen beachtlichen Fortschritt gegenüber früheren Generationen. Der überarbeitete Mii Editor ist umfangreicher als je zuvor: Haarfarben in nahezu jedem vorstellbaren Ton, neue Frisuroptionen mit getrennten Vorder und Rückseiten, eine Fülle an Gesichtsformen, erweiterte Nase und Mundoptionen sowie sogar Ohren, die man individuell gestalten kann. Letzteres mag wie eine Kleinigkeit klingen, verleiht den Figuren jedoch eine überraschende Tiefe.

Hört sich großartig an

Hinzu kommt ein lang überfälliger Schritt für die Reihe: Die Geschlechteroptionen umfassen nun männlich, weiblich und nicht binär. Dazu kann man für jede Figur festlegen, an welchen Geschlechtern sie romantisch interessiert ist. Das ermöglicht erstmals gleichgeschlechtliche Liebesgeschichten in der Hauptserie und löst damit ein Versprechen ein, das Nintendo bereits 2014 abgegeben hatte, als entsprechende Kritik am damaligen Vorgänger aufkam. Diese Inklusion ist kein aufgesetztes Feature, sondern nahtlos ins System integriert. Romantik entsteht organisch, und das Spiel behandelt alle möglichen Beziehungsformen mit derselben verspielten, absurden Leichtigkeit.

Die Persönlichkeiten der Miis werden durch Text zu Sprache Systeme zum Leben erweckt, einer der ikonischsten Aspekte der Reihe. Roboterhafte, anpassbare Stimmen verleihen jeder Figur eine unverkennbare Klangidentität. Man kann Tonhöhe, Tempo und Tiefe einstellen. Das Ergebnis ist oft unfreiwillig komisch und manchmal kaum zu verstehen, aber stets charmant. Dem Vorgänger auf dem 3DS gegenüber wurden hier leichte Verbesserungen vorgenommen, wenngleich manche Einstellungen immer noch reichlich bizarre Töne produzieren. Es ist quasi die Wiedergeburt des Microsoft Sam. Aber dadurch, dass die Stimmen teils so absurd klingen, werden selbst „normale“ Dialoge schon lustig.

Eine Stadt entsteht

Die Insel selbst ist in Wo Träume wahr werden nicht mehr das starre Gebäude aus Apartmentblöcken des Vorgängers. Stattdessen erstreckt sich eine offene tropische Landschaft, die man mit Gebäuden, Dekorationselementen und eigenem Gelände gestalten kann. Jeder Bewohner erhält zunächst ein eigenes Haus, wobei bis zu sieben weitere Miis einziehen können. Diese Freiheit in der Inselgestaltung ist eine direkte Reaktion auf den Erfolg von Animal Crossing: New Horizons und fühlt sich als organische Erweiterung des Konzepts an.

Im Verlauf des Spiels eröffnen neue Läden und Einrichtungen: ein Kleidungsgeschäft, ein Lebensmittelladen, ein Fotostudio und mehr. Man kauft Speisen, die den Miis gut oder weniger gut schmecken, kleidet sie in mal elegante, mal absurde Outfits und löst ihre alltäglichen Probleme. Dabei lernt man rasch, dass jede Figur eigene Vorlieben entwickelt und sich über die Zeit tatsächlich anfühlt wie ein Individuum mit Charakter. Je mehr kreative Energie man hineingibt, desto mehr bekommt man zurück. Minispiele lockern den Alltag auf. Bowling, Silhouettenraten, Wörterkette und diverse andere schnelle Aktivitäten sind verfügbar. Sie sind unterhaltsam, aber selten tiefsinnig. Viele erinnern stark an ihre Entsprechungen aus dem 3DS Vorgänger. Das ist weder ein großes Problem noch ein Lob, sondern einfach eine Bestandsaufnahme: Wer mehr erwartet hatte, wird leicht enttäuscht sein.

Wo die Liebe hinführt

Das eigentliche Herzstück von Wo Träume wahr werden sind die sozialen Interaktionen zwischen den Miis. Und diese können von herzerwärmend bis absurd, von still romantisch bis handfest dramatisch reichen. Wenn sich zwei Miis ineinander verlieben, begleitet man einen Prozess aus Andeutungen, Zwischensequenzen und schließlich einer Entscheidung, ob die Gefühle erwidert werden sollen oder nicht. Man behält dabei die Kontrolle: Unerwünschte Paarungen lassen sich verhindern, Freundschaften fördern, selbst wenn ein Mii Zweifel äußert.

Diese Momente werden oft durch charmante, humorvolle Zwischensequenzen illustriert. Wenn ein Mii zum ersten Mal verliebt ist, blendet die Welt um ihn herum förmlich aus. Wenn ein Paar Nachwuchs bekommt, läuft eine kleine Zeremonie ab, die sowohl rührend als auch surreal ist. Kinder wachsen heran, entwickeln eigene Persönlichkeiten und können die Insel irgendwann verlassen, um ein neues Leben zu beginnen. In diesen kleinen, zufällig entstandenen Geschichten liegt die eigentliche Stärke des Spiels.

Und dennoch: Wie zufriedenstellend diese Momente sind, hängt stark davon ab, wie viel eigene Kreativität man in die Erstellung der Figuren investiert hat. Eine Insel voller anonymer, generischer Miis erzählt keine Geschichte, die einen bewegt. Eine Insel voller Menschen aus dem eigenen Leben, populärer Figuren aus Filmen, Serien oder der Geschichte, oder eigener fantasievoller Kreationen hingegen wird zu einem personalisierten Theater des Chaos.

Ich mach mir die Welt…

Auf die Spitze kann man das treiben, wenn man dann die Möglichkeit hat eigene Themen oder Phrasen zu integrieren. Denn immer wieder bekommt man die Möglichkeit nicht nur vorgegebene Gesprächsthemen auszuwählen, sondern eigene Dinge einzugeben. Das Gute dabei: Es gibt absolut keine Wortfilter! Das heißt, man kann genauso gut einstellen, dass sich Mii’s mit „Hallo meine Zuckerschnute“ begrüßen, oder aber bei jeder Begegnung beleidigen. Insbesondere wenn Freunschaften oder Liebschaften entstehen, erhält man sehr durchgeskriptete Dialoge, die auf solch eigenen Eingaben basieren. Das sind die für mich besten Momente, denn je absurder die Eingabe, desto mehr werden die Lachmuskeln beansprucht.

Leider wiederholen sich aber auch nach einiger Zeit die Satzkonstrukte sehr schnell und werden dann entsprechend nur durch die selbst eingegebenen Wörter, bzw. Phrasen, ersetzt. Hier wäre ein wenig mehr Variation ganz schön gewesen, denn diese Konfrontationen passieren ja nicht allzu selten. Insofern ist es umso wichtiger kreativ zu sein. Seid ihr jedoch gänzlich unkreativ, sinkt damit auch gleichzeitig der Spielspaß. Nicht nur das! Tomodachi Life funktioniert finde ich nochmal deutlich besser, wenn man es als Erlebnis versteht und diese Erlebnisse teilt.

Leider kein Switch 2-Upgrade

Grafisch ist Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden kein technisches Wunderwerk, aber ein kohärentes und charmantes Gesamtbild. Die Miis wurden im Vergleich zu früheren Generationen etwas cartoonhafter gestaltet, wirken dadurch lebendiger und ausdrucksstärker. Die Insel ist in warmen, satten Farben gehalten, die auf der Nintendo Switch 2 allerdings nicht in höherer Auflösung dargestellt werden. Hier bekommt man das gleiche grafische Erlebnis, wie auf der Switch 1, mit Ausnahme der Ladezeiten.

Technisch läuft das Spiel auf beiden Plattformen stabil und ohne Abstürze. Das Spiel läuft lediglich in 30 Bildern pro Sekunde, was auf der Switch 2 etwas enttäuschend wirkt und angesichts der verfügbaren Hardware wenig nachvollziehbar ist. Auch die fehlende Unterstützung der Mausfunktion der Joy Con 2 Controller ist eine verschenkte Möglichkeit, besonders in einem Spiel, das so viel mit Klicken und Platzieren arbeitet.

Der Soundtrack hingegen ist fröhlich, melodiös und passend unauffällig. Er begleitet das Inselgeschehen ohne sich aufzudrängen, schafft aber eine stimmige Atmosphäre. Die Soundeffekte, besonders die Stimmen der Miis, gehören zum Ikonischsten, was Nintendo je produziert hat. Kaum ein anderes Spiel klingt so unverwechselbar wie Tomodachi Life.

Online-Möglichkeiten: Mangelhaft

Und nun zum wunden Punkt. Tomodachi Life lebt seit je her von der Community rund um die eigenen Kreationen. Im ersten westlichen Teil auf dem 3DS tauschten Millionen Spieler weltweit QR Codes ihrer Mii Kreationen aus und bevölkerten gegenseitig die Inseln. Das war virales Gold. Promis, fiktive Figuren und absurde Eigenkreationen wanderten von Konsole zu Konsole und sorgten für endlose Gesprächsthemen.

All das fehlt in Wo Träume wahr werden. Es ist nicht möglich, Screenshots direkt aus dem Spiel heraus auf das Smartphone zu übertragen oder online zu teilen. Das Spiel bietet keine Onlinefunktionen für den Austausch von Miis oder anderen Kreationen. Lediglich lokales Teilen über WLAN und der Import älterer Miis über einen Amiibo Umweg sind vorgesehen. Nintendo begründet diese Entscheidung damit, dass Spielinhalte leicht aus dem Kontext gerissen werden könnten, da Spieler in Unterhaltungen zwischen Miis beliebige Themen eingeben können. Diese Erklärung ist nachvollziehbar, fühlt sich aber dennoch wie ein übervorsichtiger Schritt an, der dem Spiel einen wesentlichen Teil seines sozialen Potenzials nimmt. Insbesondere, weil diese Situationen ja dennoch geschaffen werden und entstehen können. Daher wirkt das doch ein wenig inkonsequent. Auch die generelle Möglichkeit eines Online-Multiplayers nicht zu nutzen enttäuscht. Hier hätten sich so viele Möglichkeiten für ergeben.