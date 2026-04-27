Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 18.2026

Die Releasevorschau startet in eine kurze Woche, denn am Freitag ist Feiertag. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir in den Mai hinein starten. Es sind aber noch viele Spiele, die im April erscheinen, gerade Mal sechs Spiele kommen dann noch am 1. Mai raus. Also verabschieden wir den April nun gebührend und tanzen fröhlich bei gutem Wetter in den Mai hinein.
Tanz in den Mai mit der Releasevorschau
- Global Rescue (PC) – 27. April
Ihr baut eine eigene Rettungsorganisation aus Feuerwehr, Polizei und Notrettung auf.
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- Moomintroll: Winter’s Warmth (PC, Switch, Switch 2) – 27. April
Eine gemütliche Geschichte mit dem berühmten skandinavischen Comic-Nilpferd.
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- One More Delve (PC, MetaQuest) – 27. April
Ein VR-Dungeon Crawler den ihr mit bis zu drei Mitspieler*innen bestreiten könnt.
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- Aphelion (PC, PS5, XSX) – 28. April
Überlebensaction auf einem fremden, vereisten Planeten.
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- Diablo IV: Lord of Hatred (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 28. April
Neues Höllenfutter für Diablo-Fans.
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- Elementallis(PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 28. April
Ein Zeldalike mit Fokus auf der Kontrolle der vier Elemente.
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- Kingdom Loop (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 28. April
Dieses Spiel vermischt Aufbau-Strategie mit Deckbuilding und Roguelike-Elementen.
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- Lunchbreak Tactics (PC) – 28. April
Ein Deckbuilder als Autobatter mit dem übergreifenden Thema eines Supermarktes.
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- The Last Gas Station (PC) – 28. April
In dieser Simulation besitzt ihr die letzte Tankstelle mit fossilen Brennstoffen, während alle auf der Welt bereits mit E-Autos fahren.
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- Vultures: Scavengers of Death (PC) – 28. April
Ein rundenbasiertes Survival Horror Roguelike, welches optisch an die PS1-Ära erinnert.
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- Ys Memoire: Revelations in Celceta (Switch) – 28. April
Remaster des JRPGs für die Switch.
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- Apokerlypse (PC) – 29. April
Auch in der Hölle muss man sich irgendwie ablenken und das macht man in diesem Deckbuilding-Roguelike mit Poker.
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- Bobo Bay (PC) – 29. April
Ihr sammelt kleine Kreaturen, um sie in verschiedenen Spielchen gegeneinander antreten zu lassen.
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- Demon Lord: Just a Block (PC) – 29. April
Ein strategisches Puzzle-Roguelite, bei dem sich die Welt und eure gegnerischen Blöcke nur bewegen, wenn ihr es auch tut.
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- Echoes of Mora (PC, MetaQuest) – 29. April
Ein narratives VR-Adventure, bei dem ihr eine versunkene Stadt erkundet.
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- MotoGP 26 (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 29. April
Neue Motorrad-Action.
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- No Stone Unturned (PC) – 29. April
Ein tierisches Mystery-Adventure mit einem Eichhörnchen-Detektiv.
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- The Spell Brigade (PC, PS5) – 29. April
Ein Survivorslike, welches mit vier Leuten im Koop gespielt wird.
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- Adorable Adventures (PC, PS5, XSX) – 30. April
Ein süßes Waldabenteuer mit einem kleinen Wildschweinferkel.
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- Bus Bound (PC, PS5, XSX) – 30. April
Ein Bussimulator.
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- Chickens Don’t Fly (PC) – 30. April
Ein Ragegame über ein Huhn mit einem Pömpel-Greifhaken, welches sich nach oben vorkämpft.
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- Goblin Vyke: The Thief Tycoon (PC) – 30. April
Nachts stehlt ihr als Meisterdieb wertvolle Gegenstände, tagsüber versucht ihr, diese zu verhökern.
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- Goblin’s Die (PC) – 30. April
Ein chaotisches Koop-Action Adventure mit bis zu fünf Goblins in einem Team.
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- Heroes of Might and Magic: Olden Era (PC) – 30. April
Ein neuer Teil in diesem legendären Taktik-Franchise.
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- inKONBINI: One Store. Many Stories (PC, PS5, XSX, Switch) – 30. April
Ein Management Simulator über einen kleinen Konbini-Laden, die es in Japan an jeder Ecke gibt.
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- Intown Nightmares (PC) – 30. April
Ein Retro-Horrorspiel über eine Stadt, in der Albträume zur Realität werden.
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- Invincible VS (PC, PS5, XSX) – 30. April
Ein Kampfspiel mit Figuren aus der Superheldenserie.
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- Picross S: Konami Antiques Edition (Switch) – 30. April
Eine Version des Puzzlers mit Bildern aus Konamis Spielegeschichte.
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- Saros (PS5) – 30. April
Der neue Actiontitel von Housemarque, den Returnal-Machern.
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- Survivor Mercs (PC, PS5, XSX) – 30. April
Ein Survivorlike mit Bullet Hell-Elementen.
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- TerraTech Legion (PC, XSX) – 30. April
Und noch einmal Survivorslike Bullet Hell-Action, nur diesmal sitzt ihr in einem Fahrzeug, welches ihr upgraden könnt.
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- The Shore: Enhanced Edition (PS5) – 30. April
Eine verbesserte Version des lovecraftischen Horror-Adventures.
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- Zombiehood (PC) – 30. April
Ihr allein in einer von Zombies überrannten Welt mit einem Arsenal an Waffen.
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- Dark Pals: The 1st Floor (PC) – 1. Mai
Maskottchen-Horror mit wirklich abstrusen Kreaturen.
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- Devil of the Plague (PC) – 1. Mai
Ein Koop-Horrorspiel in einem mittelalterlichen Setting.
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- Frozen Ship (PC) – 1. Mai
Survival in einer eiskalten Spielwelt.
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- Gambonanza (PC) – 1. Mai
Ein Schach-Roguelike, also quasi Balatro aber mit Schach.
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- Rogue Voltage (PC) – 1. Mai
Ein Roguelike, wo ihr mittels Elektrotechnik Maschinen konstruiert, die eure Gegner schocken.
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- SoulQuest (PC, Switch) – 1. Mai
Ein 2D Action-Schnetzler der alten Schule.
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So, damit haben wir den April hinter uns gelassen und somit auch ein Drittel des Jahres. Und während wir heute nur ein paar Mai-Spiele hatten, starten wir nächste Woche so richtig in den neuen Monat hinein.
Titelbild: 2026 © Blizzard Entertainment | 2026 © Housemarque