Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 18.2026

Die Releasevorschau startet in eine kurze Woche, denn am Freitag ist Feiertag. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir in den Mai hinein starten. Es sind aber noch viele Spiele, die im April erscheinen, gerade Mal sechs Spiele kommen dann noch am 1. Mai raus. Also verabschieden wir den April nun gebührend und tanzen fröhlich bei gutem Wetter in den Mai hinein.

Tanz in den Mai mit der Releasevorschau

Global Rescue (PC) – 27. April

Ihr baut eine eigene Rettungsorganisation aus Feuerwehr, Polizei und Notrettung auf.

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Moomintroll: Winter’s Warmth (PC, Switch, Switch 2) – 27. April

Eine gemütliche Geschichte mit dem berühmten skandinavischen Comic-Nilpferd.

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One More Delve (PC, MetaQuest) – 27. April

Ein VR-Dungeon Crawler den ihr mit bis zu drei Mitspieler*innen bestreiten könnt.

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Aphelion (PC, PS5, XSX) – 28. April

Überlebensaction auf einem fremden, vereisten Planeten.

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Diablo IV: Lord of Hatred (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 28. April

Neues Höllenfutter für Diablo-Fans.

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Elementallis(PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 28. April

Ein Zeldalike mit Fokus auf der Kontrolle der vier Elemente.

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Kingdom Loop (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 28. April

Dieses Spiel vermischt Aufbau-Strategie mit Deckbuilding und Roguelike-Elementen.

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Lunchbreak Tactics (PC) – 28. April

Ein Deckbuilder als Autobatter mit dem übergreifenden Thema eines Supermarktes.

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The Last Gas Station (PC) – 28. April

In dieser Simulation besitzt ihr die letzte Tankstelle mit fossilen Brennstoffen, während alle auf der Welt bereits mit E-Autos fahren.

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Vultures: Scavengers of Death (PC) – 28. April

Ein rundenbasiertes Survival Horror Roguelike, welches optisch an die PS1-Ära erinnert.

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Ys Memoire: Revelations in Celceta (Switch) – 28. April

Remaster des JRPGs für die Switch.

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Apokerlypse (PC) – 29. April

Auch in der Hölle muss man sich irgendwie ablenken und das macht man in diesem Deckbuilding-Roguelike mit Poker.

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Bobo Bay (PC) – 29. April

Ihr sammelt kleine Kreaturen, um sie in verschiedenen Spielchen gegeneinander antreten zu lassen.

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Demon Lord: Just a Block (PC) – 29. April

Ein strategisches Puzzle-Roguelite, bei dem sich die Welt und eure gegnerischen Blöcke nur bewegen, wenn ihr es auch tut.

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Echoes of Mora (PC, MetaQuest) – 29. April

Ein narratives VR-Adventure, bei dem ihr eine versunkene Stadt erkundet.

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MotoGP 26 (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 29. April

Neue Motorrad-Action.

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No Stone Unturned (PC) – 29. April

Ein tierisches Mystery-Adventure mit einem Eichhörnchen-Detektiv.

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The Spell Brigade (PC, PS5) – 29. April

Ein Survivorslike, welches mit vier Leuten im Koop gespielt wird.

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Adorable Adventures (PC, PS5, XSX) – 30. April

Ein süßes Waldabenteuer mit einem kleinen Wildschweinferkel.

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Bus Bound (PC, PS5, XSX) – 30. April

Ein Bussimulator.

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Chickens Don’t Fly (PC) – 30. April

Ein Ragegame über ein Huhn mit einem Pömpel-Greifhaken, welches sich nach oben vorkämpft.

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Goblin Vyke: The Thief Tycoon (PC) – 30. April

Nachts stehlt ihr als Meisterdieb wertvolle Gegenstände, tagsüber versucht ihr, diese zu verhökern.

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Goblin’s Die (PC) – 30. April

Ein chaotisches Koop-Action Adventure mit bis zu fünf Goblins in einem Team.

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Heroes of Might and Magic: Olden Era (PC) – 30. April

Ein neuer Teil in diesem legendären Taktik-Franchise.

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inKONBINI: One Store. Many Stories (PC, PS5, XSX, Switch) – 30. April

Ein Management Simulator über einen kleinen Konbini-Laden, die es in Japan an jeder Ecke gibt.

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Intown Nightmares (PC) – 30. April

Ein Retro-Horrorspiel über eine Stadt, in der Albträume zur Realität werden.

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Invincible VS (PC, PS5, XSX) – 30. April

Ein Kampfspiel mit Figuren aus der Superheldenserie.

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Picross S: Konami Antiques Edition (Switch) – 30. April

Eine Version des Puzzlers mit Bildern aus Konamis Spielegeschichte.

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Saros (PS5) – 30. April

Der neue Actiontitel von Housemarque, den Returnal-Machern.

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Survivor Mercs (PC, PS5, XSX) – 30. April

Ein Survivorlike mit Bullet Hell-Elementen.

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TerraTech Legion (PC, XSX) – 30. April

Und noch einmal Survivorslike Bullet Hell-Action, nur diesmal sitzt ihr in einem Fahrzeug, welches ihr upgraden könnt.

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The Shore: Enhanced Edition (PS5) – 30. April

Eine verbesserte Version des lovecraftischen Horror-Adventures.

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Zombiehood (PC) – 30. April

Ihr allein in einer von Zombies überrannten Welt mit einem Arsenal an Waffen.

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Dark Pals: The 1st Floor (PC) – 1. Mai

Maskottchen-Horror mit wirklich abstrusen Kreaturen.

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Devil of the Plague (PC) – 1. Mai

Ein Koop-Horrorspiel in einem mittelalterlichen Setting.

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Frozen Ship (PC) – 1. Mai

Survival in einer eiskalten Spielwelt.

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Gambonanza (PC) – 1. Mai

Ein Schach-Roguelike, also quasi Balatro aber mit Schach.

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Rogue Voltage (PC) – 1. Mai

Ein Roguelike, wo ihr mittels Elektrotechnik Maschinen konstruiert, die eure Gegner schocken.

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SoulQuest (PC, Switch) – 1. Mai

Ein 2D Action-Schnetzler der alten Schule.

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So, damit haben wir den April hinter uns gelassen und somit auch ein Drittel des Jahres. Und während wir heute nur ein paar Mai-Spiele hatten, starten wir nächste Woche so richtig in den neuen Monat hinein.

Titelbild: 2026 © Blizzard Entertainment | 2026 © Housemarque