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Yoshi and the Mysterious Book – Neuer Trailer zeigt Kerngameplay der Expedition ins magische Buch

von Maarten Cherekam
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Bild: 2025 © Nintendo

In gut einem Monat erscheint Yoshi and the Mysterious Book für die Switch 2 und Nintendo hat nun einen 5-minütigen Trailer veröffentlicht, in welchem nicht nur die Fähigkeiten von Yoshi, sondern auch das Gameplay des bunten Platformers präsentiert wird. Es geht vornehmlich um die Erforschung neuer Kreaturen.

 

Geht in Yoshi and the Mysterious Book auf große Expedition

Der Trailer beginnt mit der Präsentation von Yoshis Fähigkeiten, die jetzt aber niemanden überraschen dürften, der bereits ein Yoshi-Spiel gespielt hat. Yoshi kann seine lange Zunge herausstrecken und damit Gegenstände und Gegner essen, kann mit Eiern werfen, durch Strampeln kurz in der Luft schweben und mit seinem Hintern eine Stampfattacke durchführen. Das Übliche eben.

Neu sind die Kreaturen, die ihr bei euren Reisen durch das magische Buch Enzo antreffen könnt. Diese könnt ihr fangen und ihre besonderen Eigenschaften erforschen. Im Trailer sehen wir das Beispiel an einem Blumenwesen, welches Ranken sprießen, Wiesen wachsen und Knospen erblühen lässt. Eine große Entdeckung ist immer das Ziel eines jeden Levels. Hinweise zu besonderen Entdeckungen könnt ihr euch mit Glyphen, die ihr auf eurer Reise sammelt, freischalten.

So entdeckt ihr nach und nach die Flora und Fauna des Buches, von Bienenwesen über musikalische Kreaturen bis hin zu riesigen Schnecken und Wolkenmonstern. Und dann wäre da auch noch Bowser Jr., der etwas Fieses im Schilde führt. Es sollte also ein großes Abenteuer für den grünen Dino werden.

Yoshi and the Mysterious Book erscheint am 21. Mai 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2.

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Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © Nintendo

Tags: Yoshi and the Mysterious Book
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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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