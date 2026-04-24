ID@Xbox – Alle Indie Games aus dem Showcase im Überblick

IGN setzt seine Partnerschaft mit ID@Xbox auch in diesem Jahr fort und präsentierte im April-Showcase neue Indie Games. Der Showcase präsentierte ein Auswahl von Indie Games, von denen auch die meisten im Xbox Game Pass erscheinen werden. Alle Ankündigungen, darunter exklusive Titel wie Vaporworld, Mistfall Hunter, Starseeker: Astroneer Expeditions, Solo Leveling Arise Overdrive, findet ihr hier zusammengefasst.

Alle Spiele vom ID@Xbox-Showcase

Wir stellen euch alle Ankündigungen aus dem ID@Xbox-Event vor! Es gab einige neue Enthüllungen, als auch bereits angekündigte Spiele, zu denen es mehr Gameplay zu sehen gab. Präsentiert wurde das Ganze von IGN. Nicht jedes Spiel hat allerdings ein Release-Datum erhalten, jedoch kann man sich per Wishlist die Titel vormerken, sodass man keinen Release verpasst. Als Rausschmeißer gab es das Spiel Screenbound, welches ein spannender Mix zwischen paralleler 2D -und 3D Puzzle-Platforming-Elemente ist.

There Are No Ghosts at the Grand

Musikalisches Spiel mit Lovecraft-Flair – Entwickelt von Friday Sundae. Tagsüber restauriert man ein friedliches englisches Hotel, nachts trifft man auf unheimliche Lovecraft-Kreaturen. Viele Charaktere, eine tiefgründige Geschichte mit Humor und musikalischen Einlagen. Erscheint für Xbox Series X/S, Xbox on PC, Xbox Cloud sowie für PC.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vaporworld

Narrativ getriebener Soulslike-Plattformer – Der neue Trailer zeigt Gameplay und Setting. Erscheint für Xbox Series X/S, Xbox on PC, Xbox Cloud, Xbox Game Pass, Steam, Nintendo Switch und PS5. Eine Demo ist ab Juni 2026 verfügbar.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mistfall Hunter

Dark-Fantasy-Extraction-RPG – Allein oder mit bis zu drei Jägern dringt man in den Gyldenmist vor, bekämpft Monster und rivalisierende Teams, um wertvolle Beute zu machen. Erscheint Juli 2026 für Xbox Series X/S und Xbox on PC direkt im Game Pass zum Start.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Starseeker: Astroneer Expeditions

Sci-Fi-Action-Adventure im Astroneer-Universum – Fokus auf Entdeckung, kooperative Expeditionen und Teamwork an Bord der ESS Starseeker. Erscheint für Xbox Series X/S, PC, PS5 und Nintendo Switch 2.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Aphelion

Sci-Fi-Adventure – Die Astronautin Ariane muss auf einem vereisten Planeten ihren verletzten Partner retten. Neue Einblicke in Gameplay und Bedrohungen. Erscheint 2026 für Xbox Series X/S, Xbox PC, Xbox Cloud, PC und PS5.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Lofsöng

Atmosphärisches Erkundungsabenteuer – Reise durch brutale Welten, gesteuert durch Klang, Resonanz und einen mysteriösen Origami-Begleiter. Erscheint für Xbox Series X/S und Xbox on PC.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Albion Online

Sandbox-MMORPG – Spielergesteuerte Wirtschaft, klassenloses Kampfsystem, harte PvP-Kämpfe. Der Xbox-Starttrailer ist da. Das Spiel ist jetzt verfügbar für Xbox Series X/S und Xbox on PC.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors

Strategischer Deckbuilding-Action-Kartenkämpfer – Jetzt erhältlich für Xbox Series X/S, Xbox on PC, Xbox Cloud, Game Pass, Nintendo Switch, PC (Steam) und PS5.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Echo Generation 2

Sci-Fi-Deckbuilding-RPG – Sammle deine Crew, baue mächtige Decks, kämpfe durch die Sterne. Erscheint am 27. Mai 2026 für PC, Xbox Series X/S, Xbox on PC und Xbox Cloud.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Tears of Metal

Kooperativer Hack-and-Slay-Roguelike im Mittelalter – Mit einem schottischen Bataillon die Insel zurückerobern. Erscheint für Xbox Series X/S, Xbox on PC, Xbox Cloud und Game Pass (auch PC/Steam).

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Crashout Crew

Online-Koop Game für bis zu 4 Spieler – Chaotische, physikbasierte Pakete ausliefern. Erscheint am 28. Mai 2026 für Xbox Series X/S, Xbox on PC, Xbox Cloud und PC (Steam).

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

RV There Yet?

Das erfolgreiche Koop-Abenteuer! Fahrt mit eurem Wohnmobil nach Hause, wobei natürlich Chaos inklusive ist. Erscheint im Mai 2026 für Xbox Series X/S, Game Pass, Xbox on PC und Xbox Cloud; bereits auf PC (Steam) erhältlich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Escape Academy 2: Back 2 School

Escape-Room-Puzzle-Adventure – Solo oder Koop: Neuer Campus, lebensgefährliche Räume, eine Verschwörung. Erscheint 2026 für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox on PC . Der Titel ist ab Tag eins im Game Pass.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Totopia

Kostenloses Party-Spiel – Zahlreiche Minispiele mit Freunden und einigen Cozy-Game-Mechaniken. Erscheint für Xbox.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Solo Leveling Arise Overdrive

Action-Umsetzung des Webtoons – Als Jinwoo die Geschichte erleben, dynamische Kämpfe, eigene Kampfstile. Das Jeju-Island-Update ist jetzt verfügbar. Das Spiel ist bereits für Xbox on PC und Steam erhältlich, für Xbox Series X/S kommt es im Q3 2026 (PS5 folgt 2026).

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Deep Dish Dungeon

Überlebens-Erkundungsspiel – Dungeon-Erkundung mit Metroidvania -und Crafting-Elementen, solo oder online-Koop. Dazu kommt es noch im PS1-Look daher. Erscheint Herbst 2026 für Xbox Series X/S, Xbox on PC, Xbox Cloud und PC (Steam).

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Beastro

RPG-Cooking-Roguelite – Ihr seid Koch für hungrige Helden. Erscheint am 21. Mai 2026 für Xbox Series X/S und PC.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

inKONBINI: One Store. Many Stories

Gemütliches Lebenssimulations-Spiel (Japan der frühen 90er) – Einen kleinen Laden führen, Stammkunden treffen. Erscheint am 30. April 2026 für Xbox Series X/S, Xbox on PC, Xbox Cloud und PC; später auch für PS5 und Switch.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Kalanoro

Action-Adventure – Mit verrückten Lemuren eine Band gründen und die Insel vor einer bösen Hexe retten. Erscheint Sommer 2026 für Xbox Series X/S und Xbox on PC.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

SpeedRunners 2: King of Speed

Renn-Plattformer-Sequel – Bis zu 8 Rivalen auf einem Bildschirm, Power-Ups, kooperativer Couch-Modus. Erscheint Juli 2026 für Xbox Series X/S . Ab Tag eins im Game Pass; auch für PC, Switch und PS5.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Golf With Your Friends 2

Sportsimulation – 12-Spieler-Chaos, wilder Chaos-Modus, verbesserter Level-Editor. Erscheint Herbst 2026 für Xbox Series X/S; auch für PS5, Switch und PC.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Screenbound

Dual-World-Action-Adventure – Wilder Dimensions-Mix. Man spielt sich in einem 2D-Handheld-Spiel, aber auch parallel in einer 3D-Welt. Erscheint für Xbox Series X/S, Xbox on PC, Steam und Xbox Cloud.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Quelle: IGN

Bild 2026 © Xbox/ IGN